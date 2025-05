Liên quan đến vụ việc con trai quấn thi thể mẹ, đem vứt ra đường ở TPHCM, Công an TPHCM đã có thông báo kết quả khám nghiệm và xác định rõ, bà T. tử vong do bệnh lý. Gia đình hoàn toàn đồng ý với kết luận này.

Người con trai gói thi thể mẹ, vứt ra đường được xác định là Nguyễn Ngọc C. (27 tuổi) sau khi hợp tác với cơ quan điều tra đã trở lại công việc thường ngày, là nhân viên bảo vệ cho một bệnh viện gần nhà.

Camera an ninh ghi lại cảnh Nguyễn Ngọc C. mang thi thể mẹ quấn trong chăn, mền, vứt ra đường lúc rạng sáng. Ảnh: Người dân cung cấp

Chia sẻ với báo Dân Trí, anh C. cho biết sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đồn đoán anh C. hại chết mẹ rồi đem thi thể bà để ngoài đường. Tuy nhiên, anh C. khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật, nếu bản thân làm ra chuyện sai trái thì đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Dù vậy, anh C. cảm thấy vô cùng hối hận với hành động của mình và không muốn nhắc lại. “Do hoàn cảnh gia đình khổ quá, không có điều kiện để lo cho mẹ, nên trong lúc quẫn trí tôi đã làm ra chuyện cắn rứt lương tâm”, anh C. chia sẻ.

Người con trai cho biết, khi còn sống, mẹ anh là người hiền lành, hết mực thương yêu chồng con. Bản thân anh C. cũng thương yêu, gần gũi và chăm sóc mẹ lúc đau ốm.

“Có lúc ngủ thiếp đi, tôi mơ mẹ về động viên tôi đừng buồn, cố gắng lo cho cha. Mẹ đi đoàn tụ với bà ngoại”, anh C. chia sẻ và cho biết thêm bà ngoại là người hết mực thương yêu mẹ anh.

Chia sẻ thêm với Vietnamnet, ông Nguyễn Hữu Bôn (62 tuổi, là cha của C.) nói thêm, vợ ông từ trước đến nay mang nhiều bệnh về thần kinh, rối loạn tiền đình, viêm phổi… và 3 tháng nay nằm liệt một chỗ. Ông đã nghỉ công việc cắt tóc từ 10 năm trước, để ở nhà chăm sóc vợ. Anh C. đi làm về cũng phụ cha chăm sóc mẹ.

“C. là con trai độc nhất nên vợ chồng tôi rất thương. Nó hiền lành, đi làm về thường gần gũi, chăm sóc mẹ rất kỹ lưỡng”, ông Bôn cho biết. Người cha cũng thông tin, C. có gen của mẹ, đầu óc không bình thường.

Ông Bôn thông tin thêm, học hết lớp 12, C. không đậu đại học nên làm nhân công thuê cho cơ sở gạch men gần nhà. Gần một năm trước vì tình hình khó khăn, cơ sở trên cắt giảm lương nên C. nghỉ việc.

Bản thân không biết đi xe gắn máy, không lanh lợi nên C. không xin được việc. Ròng rã từ đó đến nay, C. và cha phải sống bằng việc xin cơm từ thiện. Mỗi ngày 2 lần, tổng cộng phải đi bộ 20km, C. mới xin được 2 bữa cơm cho 2 cha con.

Gần đây, C. xin vào làm tại một công ty bảo vệ và được giao về làm tại bệnh viện gần nhà. Ở bệnh viện có các nhóm phát cơm từ thiện 0 đồng nên C. tranh thủ xin về cho cha. Thanh nhiên này làm việc được 1 tuần thì xảy ra sự việc mẹ mất. Nam thanh niên đã quẫn trí và có hành động bỏ thi thể mẹ ra đường.

Ông Bôn kể thêm, chi phí hoả thiêu, lo hậu sự cho vợ ông được phía gia đình vợ hỗ trợ hoàn toàn. Chính quyền địa phương sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ về tài chính.