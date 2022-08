Người ấy là ai tập cuối: Nam chính kết đôi thành công với cô nàng tinh nghịch

Người ấy là ai tập cuối: Nam chính chọn đúng cô gái độc thân

Tập cuối Người ấy là ai 2022 lên sóng tối 19/8 đã chứng kiến đoạn kết đẹp của nam chính Hồng Thái và cô gái tràn đầy năng lượng tinh nghịch Vy Thỏ. Trước khi được Hồng Thái trao hoa, Vy Thỏ nói với nam chính: "Anh à, khi anh cầm bó hoa lên đây, hãy nhìn thẳng vào mắt em để thấy được sự chân thành nhất từ trong tấm lòng mà em dành cho anh".



Trong phần lộ diện, Vy Thỏ là màu xanh độc thân. Khi được hỏi về cảm xúc với nam chính thì Vy Thỏ liền trả lời đây là gu của mình, và cảm nhận được Hồng Thái rất hiền lành, cô cũng là một người cũng khá hiền. Trấn Thành liền đùa: “Không! Cô không hiền đâu. Cô cũng thông minh lắm chứ không phải đùa đâu. Cô biết cách nói như thế nào để người ta chọn cô mà”.

5 cô gái của Người ấy là ai tập cuối.

Hồng Thái chọn trao hoa cho Vy Thỏ.

Khi được hỏi với công việc khá bận rộn như nam chính thì liệu Vy Thỏ có thể thông cảm cho đối phương hay không, cô liền trả lời công việc của ai cũng bận rộn cả nhưng cô biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngay sau đó, Hồng Thái lên sân khấu trao bó hoa cho cô gái mà anh đã chọn đúng. Nam chính cũng bày tỏ anh rất ấn tượng với bề ngoài của Vy Thỏ và tính cách hay cười, nhiều năng lượng của cô. Anh cũng hy vọng trên chặng đường sắp tới cả hai có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn.

Người ấy là ai tập cuối vỡ òa khi 2 cô gái LGBT cầu hôn

Minh Minh và Anh Thư là 2 cô gái LGBT cùng tham gia Người ấy là ai tập cuối để chinh phục nam chính. Anh Thư lộ diện trước với mẹ của mình, công khai màu tím. Minh Minh lộ diện sau và khiến ai nấy ngưỡng mộ khi giới thiệu mình là một CEO cực thành đạt.

Lúc nửa kia của Minh Minh bước ra và chính là Anh Thư, ai nấy đều choáng váng. Họ chia sẻ cả 2 là tình yêu sét đánh, đồng thời khẳng định đối phương là một nửa cần - có vào khoảng trống của nhau. 2 người cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến bậc phụ huynh trước sự thật về con người họ.

Rồi điều tuyệt vời nhất cũng đến. Anh Thư nói với Minh Minh: "Ai cũng muốn được một người quỳ xuống dưới chân cầu hôn, em đã được rồi. Và bây giờ…”, vừa dứt lời cô liền quỳ xuống cầu hôn Minh Minh. Cuối cùng, Minh Minh đồng ý, đồng thời mẹ Anh Thư cũng quay lại sân khấu.

Bác gái chia sẻ đã ngầm biết mối quan hệ này từ lúc thấy cả Anh Thư và Minh Minh video call qua lại cho nhau, dù có buồn nhưng bác hiểu nếu có cấm cản thì người đau sẽ là con mình trước vì không được hạnh phúc. Mẹ của Anh Thư đã bao dung và khuyên ba của cô hãy ủng hộ con. Chuyện tình của cặp đôi đã mang đến những thông điệp tích cực và đầy ý nghĩa cho tất cả mọi người.

Màn cầu hôn của Minh Minh - Anh Thư khiến trường quay vỡ òa.

Chuyện tình "vì răng mà đến" khiến trường quay cười ngất vì quá đáng yêu

Phần lộ diện của Thìn Bùi cũng là một điểm nhấn đáng yêu của Người ấy là ai tập cuối. Thìn Bùi có phần chia sẻ khá thú vị rằng cô sinh vào năm thìn và đúng ngay mùa thu nên đã góp phần tạo nên cái tên của cô là Thu Thìn. Đối phương của Thìn Bùi là một bạn nam rất điển trai đến từ Nga, mọi người gọi anh với tên Việt Nam là Đức.

Chàng trai ngoại quốc chia sẻ thêm, anh và Thìn Bùi đã bên nhau được hơn một năm, và điều khiến anh ấn tượng về cô chính là hàm răng quá trắng. Nói về chuyện răng trắng, Thìn Bùi bật mí vì thuộc hệ tâm linh nên khi thầy bói phán rằng sau khi làm răng xong sẽ gặp được tình yêu đích thực, cô tin vào điều đó và thật sự đã gặp ngay người bạn trạn hiện tại của cô và cả 2 hiện đã có chung điểm giống nhau chính là "bộ răng sứ". Thìn Bùi còn rất hào hứng nói rằng bạn bè xung quanh cô đều gọi mối tình này là "tình yêu răng sứ" và nhắc bạn trai hãy cười lên để khoe "nhẹ" với mọi người.

Màn lộ diện của Thìn Bùi.

Vì cặp đôi của nữ cực phẩm quá dễ thương, Minh Tú đã phải xin bí kíp làm sao để tránh khỏi những trục trặc trong một mối quan hệ với người ngoại quốc. Thìn Bùi chia sẻ khi cả hai đã thật sự dành tình cảm cho nhau thì mọi rào cản đều vượt qua, ngay cả khi gặp được định mệnh của mình, chúng ta cần phải trân trọng hơn vì gặp được nhau không phải dễ dàng.

Những tiếng cười, niềm vui hạnh phúc xuất hiện ở cuối tập đã khép lại một mùa Người Ấy Là Ai 2022 với vô vàn cảm xúc đặc biệt. Bên cạnh những cặp đôi "nên duyên" thành công, hay những phần lộ diện "đã có chủ" đầy ý nghĩa, thì khán giả còn được hiểu rõ hơn về những góc khuất của cộng đồng LGBT, những điều khó nói trong mỗi con người họ và thấy được sự can đảm bước qua mọi rào cản để "come out" sống thật với chính mình.

Người ấy là ai 2022 TV Show

90 phút

Thứ Sáu - HTV2, Vie GiảiTrí và VieON. Người ấy là ai? sở hữu format từ Thái Lan, được Vie Channel & VieON thuộc DatViet VAC mua bản quyền sản xuất và phát sóng tại Việt Nam. Người ấy là ai? là chương trình thu hút đông đảo khán giả yêu mến, lập nên hàng loạt kỉ lục qua nhiều mùa phát sóng và hiện đang được khán giả mong chờ cực độ trong năm 2022. Với nhiều sự thay đổi hấp dẫn và ngoạn mục, Người ấy là ai 2022 sẽ mang đến sân khấu hoành tráng lung linh, những màn lộ diện chất phát ngất, các tình huống cũng như minigame được nâng cấp và đặc biệt hơn hết là các phiên bản mới siêu hot hứa hẹn mang đến người xem những bất ngờ xen lẫn cảm xúc khó tả. Đạo diễn: Vương Khang Diễn viên: Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ, Minh Tú, Gil Lê, Khả Như, Lâm Vỹ Dạ, Hari Won

https://afamily.vn/nguoi-ay-la-ai-tap-cuoi-nam-chinh-ket-doi-thanh-cong-voi-co-nang-tinh-nghich-20220820083834312.chn