'Ngủ đi con, ngày mốt quê mình hết bão, cha mẹ đưa con về nhà'

Rạng sáng nay (18/10) tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Ngày 20/10 Chủ tịch nước ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10/2020 trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sáng ngày 22/10, Lễ tang 22 đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được tổ chức theo nghi thức Quân đội; hình thức tổ chức lễ tang tập trung tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP. Đông Hà) do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (nơi có quân nhân đưa về an táng) phối hợp tổ chức.

Lễ viếng dự kiến từ 07h đến 10h ngày 22/10/2020; Lễ truy điệu và di quan từ 10h giờ 11h ngày 22/10/2020. Sau đó, linh cữu các đồng chí hy sinh sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.