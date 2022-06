Ngôi trường Quốc tế đặc biệt ở Hà Nội: Không lớp trưởng, không “sao đỏ” nhưng học sinh luôn lễ phép và hạnh phúc

Trường Quốc tế Nhật Bản - JIS

Trường Quốc tế Nhật Bản, ngôi trường đặc biệt này không chỉ mang đến các chương trình học chuẩn Nhật, chuẩn Quốc tế, mà còn khiến nhiều người bất ngờ vì một môi trường học tập bình đẳng, luôn đề cao giáo dục đạo đức và xây dựng nhân cách tốt cho mỗi học sinh của mình.

Để làm được điều đó, trường đã tạo ra một môi trường công bằng, nơi mọi đứa trẻ đều được tôn trọng và lắng nghe.

Không có cụm từ "cậu ấm cô chiêu" trong trường

Ở JIS không nhìn ra ai là "cậu ấm cô chiêu" vì bạn nào cũng đồng phục như nhau, giản dị từ balo, bình nước, khăn tay hay những chiếc hộp bút... Đặc biệt, dù học sinh nào đó có lý lịch "không hề bình thường" cũng không được đối xử đặc biệt.

Thầy cô luôn dạy các em rằng: "Làm việc không chỉ vì bản thân mình mà còn vì mọi người xung quanh!". Tập thể lớp luôn được chia ra với các nhiệm vụ khác nhau. Trong giờ ăn có nhiệm vụ của giờ ăn, trong học tập có nhiệm vụ của học tập, trong dọn dẹp cũng tương tự như vậy. Có nhóm lau bảng, nhóm sắp xếp giá sách, nhóm lau bàn ghế, nhóm hút bụi, nhóm dọn hành lang... và các nhóm cứ luân phiên như vậy, tráo đổi nhiệm vụ với nhau trong năm học. Chính vì vậy, giữa các học sinh không có khoảng cách, xuất phát điểm khác biệt từ bối cảnh gia đình không làm ảnh hưởng đến tâm lý học tập của các em tại trường.

Học sinh JIS trong giờ ăn trưa

Đại hội thể thao tất cả chúng ta đều là người chiến thắng

Giống hầu hết sự kiện đặc biệt ở trường học Nhật Bản, undoukai được tổ chức hằng năm tại JIS nhằm dạy trẻ tầm quan trọng của làm việc nhóm, sự chăm chỉ, tinh thần cạnh tranh vì tập thể.

Một ngày hội thể thao điển hình ở trường thay vì chỉ có những học sinh có năng khiếu nổi bật hoặc lựa chọn HS tiêu biểu các môn tham gia, thì ở JIS tất cả học sinh đều được tham gia và học sinh của mỗi lớp sẽ được chia thành hai đội - một đội màu đỏ và một đội màu trắng, thi đấu trong một loạt nội dung để phân định.

Các trò chơi đều mang tính tập thể. Đội dành chiến thắng không hẳn là đội có các cá nhân mạnh nhất, giỏi nhất mà là đội biết phối hợp ăn ý nhất, từ phối hợp đôi hay phối hợp cả đội trong các trò khác… đến việc có người chỉ huy để có chiến thuật phù hợp.

Dù nghe qua có vẻ tính cạnh tranh rất cao, nhưng mục đích chủ yếu của ngày hội là khuyến khích học sinh cùng nhau làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình.

Một sự khác biệt lớn, tổng kết ĐHTT không có giải thưởng cá nhân nào được trao và chương trình còn lên sẵn phần cổ vũ lẫn nhau. Ra về ai cũng vui trong niềm vui lớp nào cũng có đội chiến thắng và vui hơn cả là ai ai cũng được cháy hết mình trong ngày hội. Một bài học đầy ý nghĩa mà ai cũng cảm nhận được đó là:

Làm việc nhóm, làm việc tập thể là vô cùng cần thiết cho các con ngay từ bây giờ và sau này trong cuộc sống. Nó còn giúp các em mở rộng tấm lòng từ bi, tăng thêm kỹ năng giao tiếp

Các em sẽ hiểu rằng, không nên bỏ cuộc khi cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Trong cuộc sống cũng như vậy: tất cả chỉ là thử thách, không có gì là thất bại.

Học sinh JIS trong Đại hội thể thao trường

Không so sánh với người khác, hãy so sánh với mình của ngày hôm qua

Tại JIS, mọi thông tin cá nhân của học sinh được tôn trọng và không công khai rộng rãi. Khi trả bài kiểm tra, các học sinh cũng được nhận theo thứ tự. Việc cho bạn xem điểm không bị cấm đoán nhưng thầy cô không khuyến khích vì thầy cô mong muốn các con tập trung vào sự nỗ lực của mình, thay vì so bì với bạn bè xung quanh.

Ngày đầu tiên của năm học mới, mỗi cô cậu học sinh sẽ nhận được 1 phiếu tự đánh giá bản thân và 1 phiếu viết mục tiêu cho năm, cho tháng. Các bạn được nhìn lại mình trong trong năm học trước và lên dây cót tinh thần cho năm học mới.

Người Nhật luôn tâm niệm rằng: Người giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn nhiều nhất, giúp chúng ta tiến bộ nhiều nhất chính là bản thân mình. Năng lực học tập của bạn khác, mục tiêu của bạn khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta. Chúng ta trưởng thành thông qua trải nghiệm, thông qua việc "tự kiểm điểm" bản thân mình để rút ra cho mình những bài học đáng quý.

Học sinh lớp mầm non JIS học chơi đàn Melodion

Ai cũng có kết quả học tập và rèn luyện

Hiện nay các lớp học ở JIS không tổ chức theo kiểu "gom học sinh có điểm số cao lại với nhau". Nhà trường cũng không chủ trương "khoe" kết quả học tập của các em đến mọi

người, vì cho rằng điểm số không phản ánh được khả năng thực sự của trẻ, mọi học sinh đều có cơ hội học tập trong môi trường bình đẳng.

Với quan điểm không đặt nặng thành tích trong giáo dục, hay "thông minh học giỏi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt", JIS luôn mong muốn hướng tới một môi trường học đường hạnh phúc, nơi mà cả phụ huynh và học sinh đều cảm thấy đây đúng là ngôi nhà thứ hai thực sự.

Cũng chính vì lẽ đó mà trong lễ tổng kết cuối năm học, không có màn vinh danh những học sinh xuất sắc, không có tặng quà, khen thưởng hay kiểm điểm như một số ngôi trường khác. Ở JIS chỉ có bảng thành tích – kết quả học tập sau một năm học được gửi riêng đến mỗi em cùng những lời nhận xét, đánh giá của giáo viên. Trước sự chứng kiến của các bậc phụ huynh, từng em được gọi lên để nhận bảng thành tích của mình, các em không quên những cái cúi đầu để gửi lời chào và bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, bố mẹ - những người đã dày công chăm sóc, tu dưỡng các em trong suốt một năm học.

Buổi lễ tốt nghiệp ở JIS được tổ chức đơn giản nhưng trang trọng, lắng đọng nhiều cảm xúc thể hiện sự trân trọng của nhà trường đối với thành quả học tập hăng say của các em trong một năm, các em không biết bảng thành tích của các bạn khác ra sao vì các em không cần phải so sánh với bạn A, bạn B. Các em chỉ cần so sánh bản thân mình của bây giờ so với trước đây, cùng đúc rút những kinh nghiệm, bài học để chuẩn bị hành trang cho một năm học mới tốt hơn.

Thầy Đào Xuân Học – Chủ tịch Hội đồng Trường JIS cùng các em học sinh

Từ những nỗ lực mang đến một môi trường giáo dục công bằng, bình đẳng và tôn trọng, JIS đã giúp cho mỗi học sinh tại đây bồi dưỡng một tâm hồn sáng, một nhân cách vàng. Giá trị đạo đức ấy chính là những viên gạch vững chắc để các em vun đắp nên ngôi nhà mơ ước tương lai.

https://afamily.vn/ngoi-truong-quoc-te-dac-biet-o-ha-noi-khong-lop-truong-khong-sao-do-nhung-hoc-sinh-luon-le-phep-va-hanh-phuc-2022062909415397.chn