Ngôi nhà mang tên An Nhiên giữa mây mù Sapa của cô gái trẻ - Đời người đôi khi chỉ cầu hai chữ “bình an”

Một căn nhà cấp 4 giữa lòng thị trấn Sapa nhộn nhịp, với mái nhà phủ rêu, với những băng cát xét, tủ gỗ hay bộ cốc chén trà đồ gốm xưa ngày xưa là những gì về An Nhiên mà người ta có thể dễ dàng nhận ra.

Căn nhà này theo như lời chia sẻ của Huyền, được cải tạo lại từ một căn nhà cấp bốn cũ, có view nhìn ra bản Tả Phìn. Nhà rộng 400m2, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một không gian bếp, một giác xép, một sân BBQ và một khu cafe ngoài trời.

Ngôi nhà mang tone màu chủ đạo là trắng và sắc nâu của gỗ, ngoài ra còn được tạo điểm nhấn bằng màu xanh của cửa ra vào. Nội thất trong nhà chủ yếu làm bằng gỗ, lấy cảm hứng từ không gian vintage xưa, tạo cảm giác hoài cổ vô cùng ấm cúng, dễ chịu.

Cảm giác ấy cũng là điều mà Huyền tâm đắc nhất bởi An Nhiên đã đúng là an nhiên, mang lại không gian yên bình cho cả cô và cả bạn bè đã dừng chân nơi đây

Ngôi nhà trước khi cải tạo.

Không gian bên trong mang cảm giác vintage cổ xưa

Nội thất trong nhà được làm chủ yếu bằng gỗ, mang lại cảm giác ấm cúng

Bữa cơm tối, thời gian cả nhà quây quần bên nhau

Bập bùng bếp củi cháy giữa những đêm gió lạnh ở Sapa

Ngoài khu nhà chính, Huyền cũng thiết kế không gian sân vườn với diện tích 150m2, đủ để cô nàng có thể trồng các loại rau đặc trưng của khí hậu Sapa hay những khóm hoa rực rỡ tô điểm thêm cho An Nhiên.

Không gian BBQ bên ngoài

Sân vườn bên ngoài Huyền trồng các loại rau đặc trưng của Sapa

Khi được hỏi về lý do lại chọn Sapa như ngôi nhà thứ hai của mình, Huyền chia sẻ sau khi tốt nghiệp Đại học ở Hà Nội, làm thử các công việc ở Thủ đô, cô cảm thấy bản thân thực sự cần một thời gian để suy nghĩ lại về định hướng của mình và quyết định lên Sapa.

Thực ra ban đầu Huyền chỉ dự định lên đó một thời gian ngắn thôi nhưng chao ôi lên mới thấy Sapa sao hợp với mình quá. Thế là cô nàng đã ở lại với Sapa từ năm 2019 đến giờ.

An Nhiên khi đêm buông xuống

Trong quá trình thiết kế và xây dựng An Nhiên, Huyền đã gặp khá nhiều khó khăn. Bởi là con gái lại một thân một mình đến giữa đất trời Sapa, vả lại khi đi học, chuyên ngành của cô là Ngôn ngữ Anh nên Huyền cũng không biết quá nhiều thiết kế, các nguyên vật liệu để thi công hay giá cả thị trường,...

Nhưng bằng tất cả niềm đam mê cũng như nỗ lực, giờ đây Huyền đã hoàn thành được giấc mơ của mình. Giấc mơ ấy còn vui lên gấp bội bởi có An Nhiên mà Huyền có thêm được những người bạn mới, kết nối với Huyền qua Facebook, Zalo.

Họ tâm sự cuộc sống ở thành phố sao mà xô bồ, hối hả quá. Họ muốn về một nơi như An Nhiên để có thể thảnh thơi sống cuộc đời bình an như Huyền.

Không thể phủ nhận sức hút của làng quê trong những năm gần đây khi ngày càng nhiều những bạn trẻ quyết tâm bỏ lại phố xá náo nhiệt đằng sau để về quê lập nghiệp. Là một người đã đi trước và đi trước một cách thành công, liệu Huyền có lời khuyên nào cho các bạn không? Câu trả lời là có.

Chủ căn nhà An Nhiên tâm sự: “Các bạn hãy ở đâu và làm điều gì mà các bạn thấy hạnh phúc, vui vẻ, ý nghĩa là được, chứ không nhất thiết phải đi theo xu hướng thì nghĩ mới thành công. Không quan trọng là ở nơi đâu, kể cả ở thành phố mà tâm mình vẫn an, thế là bình yên rồi. Còn nếu các bạn thực sự muốn một cuộc sống ở quê để lập nghiệp, đó cũng là một hướng đi thú vị.

Nhưng các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận khó khăn bởi thị trường, khách hàng ở quê không nhiều và sôi động như thành phố nên không phải lúc nào cũng dễ dàng để thành công. Các bạn còn trẻ mà, cứ làm điều mình muốn đi, được nhiều hơn mất”.

Chúng ta sẽ không biết liệu Huyền và giấc mơ của mình sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại, An Nhiên, chính ngôi nhà ấy gợi lại những câu rap của Đen Vâu về đời người: “Mặt trời là cái bếp lớn. Còn tia nắng là than hồng. Mỗi ngày mà ta thức dậy. Ta chỉ mong được an lòng” - Đời người đôi khi chỉ cầu hai chữ “bình an”.