Ngôi nhà khiến dân tình tranh cãi kịch liệt vì dùng luôn cột điện để xây khung, nhưng vị trí thật của cây cột điện lại "gây lú" vô cùng

Chắc hẳn mọi người từng nhìn thấy nhà trên cây, nhà trong lòng núi, nhà xây trong hang đá và vô số kiểu nhà kỳ lạ khác tận dụng những thứ có sẵn trong thiên nhiên hoặc địa hình nơi xây chỗ ở. Tuy nhiên, tận dụng kiều gì cũng có lý do của nó cả, ít ai xây nhà theo cách riêng mà không suy nghĩ đến điều kiện an toàn hoặc tiện nghi cho người sử dụng.

Ấy vậy mà lại tồn tại một ngôi nhà khá kỳ quặc, nhìn thoáng qua ai cũng cảm thấy "rùng mình" vì người xây đã dùng chính cột điện để làm khung chống đỡ ngôi nhà!

Có vẻ như căn nhà này còn chưa xây dựng hoàn thiện, tầng 2 vẫn nguyên bộ khung chống đỡ và đống vật liệu ngổn ngang. Kết cấu ngôi nhà khá bình thường, chỉ là 2 tầng đơn giản với mái lợp bằng tấm xi măng. Phía tường nhà bên ngoài còn chưa trát vừa, lộ cả gạch và phần bê tông cốt thép.

Nhưng điều kỳ lạ gây ngạc nhiên ở đây chính là chiếc cột điện mọc ngay ở góc nhà, thẳng đứng, "hiên ngang" đến mức ai nhìn thấy cũng nổi da gà. Bức ảnh này đã thu hút vô số thành viên mạng tranh cãi kịch liệt, bởi ai cũng cho rằng người thiết kế tận dụng cái cột điện để làm cột chống góc nhà là quá dại dột.

Đúng là nếu nhìn từ phía ngoài thì ai cũng tò mò lý do chủ nhà lại xây nơi ở của mình theo cách tận dụng tài nguyên công cộng vô lý như thế. Hàng trăm bình luận của cư dân mạng cho rằng lấy cột điện làm cột nhà quá nguy hiểm, dây điện thì mắc chẳng chịt xung quanh, lỡ xảy ra sự cố gì thì ai chịu trách nhiệm?

Song, sự thật thì hoàn toàn ngược lại! Có vẻ như mọi người đã nhìn lầm, nếu zoom kỹ bức ảnh vào gần hơn thì chiếc cột điện thực tế nằm phía sau cột bê tông cơ. Không biết do cái cột điện nằm ở vị trí "vô duyên" hay chủ nhà cố tình lấn đất để dựng cột bê tông chống đỡ xây tầng 2? Dù thế nào thì việc để chiếc cột điện trở thành 1 phần trong nhà cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt trong quá trình thi công không ai dám chắc sẽ an toàn nếu vô tình đụng phải dây điện. Tốt nhất là đừng bắt chước người xây ngôi nhà này nhé mọi người, bớt đi một khoảnh đất có gốc cột điện cũng đâu có vấn đề gì khi diện tích nhà ở vẫn to rộng thế kia!