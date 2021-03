Ngọc Trinh trình báo bị mất bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá khoảng 10 tỷ đồng

Ngày 30/3, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho hay, vừa tiếp nhận đơn trình báo của Trịnh Ngọc Trinh (hay còn gọi "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú TPHCM) về việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu lên gần 10 tỷ đồng.

Trước đó, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã tới Công an TP Thủ Đức trình báo mất trộm bộ sưu tập đồng hồ lên tới gần 10 tỷ đồng ở căn nhà tại phường Phú Hữu. Sau đó, công an đã lấy lời khai "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh và khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, bộ sưu tập đồng hồ bị mất được xác định gồm khoảng 10 cái của các nhãn hàng nổi tiếng.

Do tính chất vụ việc nên Công an TP Thủ Đức đã chuyển giao hồ sơ cho Phòng PC02, Công an TP.HCM để phối hợp tiếp tục điều tra xử lý.