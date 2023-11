Ngọc Thảo chi hơn 900 triệu decor nhà toàn màu hồng để sống cùng 3 chú mèo, thử thách KTS vì chi tiết nhỏ

Lần đầu tiên nhận lời livestream về nhà của mình, Ngọc Thảo cho biết “mới lạ thế, Thảo chưa livestream thế này bao giờ!”. Ấy thế mà cô nàng đã làm rất tốt nhiệm vụ của chủ nhà. Không chỉ khéo léo khoe mọi góc yêu thích trong căn hộ ngập tràn màu hồng, Ngọc Thảo còn bật mí cho tất cả mọi người những tips hiệu quả nhất để giữ an toàn khi sống một mình, lại còn chỉ cách nuôi mèo trong chung cư rất hay nữa chứ!

Ngọc Thảo (SN 1990, TP HCM) là một trong những hot girl đời đầu Sài Thành có vẻ ngoài nhí nhảnh, dễ thương. Cô nàng ghi dấu ấn với khán giả khi cộng tác với Phở Đặc Biệt - một “bánh bèo” với chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng nhưng rất đáng yêu. Hiện tại, Ngọc Thảo là một diễn viên xinh đẹp, giàu có, sở hữu cửa hàng kinh doanh thời trang và lấn sân bất động sản. Khi cùng Ngọc Thảo house tour vẫn thấy cô nàng tràn đầy năng lượng như thế.

Ngọc Thảo x Nhà Này Đẹp Thế! - Nhà của Ngọc Thảo có tone màu chủ đạo là hồng pastel, phòng khách và bếp nối thông, 2 phòng ngủ lớn vừa đủ. Trong đó, sự phối kết hợp của chủ nhà và KTS là cực kỳ quan trọng để cho ra một không gian đáp ứng được đúng sở thích và nhu cầu của gia chủ.

- Sống độc thân và nuôi 3 chú mèo nên Ngọc Thảo chú ý hơn trong việc lựa chọn nội thất cũng như bố trí các thiết bị thông minh và trang bị các kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn khi ở chung cư cao cấp.

Hay hậu đậu té ngã nên đưa ra một yêu cầu đặc biệt cho KTS

Căn nhà hiện tại Ngọc Thảo đang sống có diện tích 85m2, phòng khách và bếp nối thông, 2 phòng ngủ chính - phụ, ban công nhỏ cùng view ngắm toàn thành phố.

Một trong những điều đặc biệt nhất khi ghé thăm nhà của Ngọc Thảo, đó là một căn hộ toàn màu hồng rất “công chúa", được bố trí nội thất gọn gàng và mang lại cảm giác ấm áp.

Để có được một căn nhà đúng theo sở thích, Ngọc Thảo đã chi hơn 900 triệu để làm nội thất. Sau khi ở 4 năm thì con số này tăng lên bao nhiêu cũng không đếm được cụ thể!

Khi ngắm một vòng tổng thể căn nhà của Ngọc Thảo, có thể thấy được sự để tâm của gia chủ cho từng món đồ. Ví dụ như một chiếc bàn ăn có 6 cái ghế, nhưng thiết kế khác nhau và chung một tone màu là được. Sofa trong phòng khách là sự kết hợp của 2 mẫu ghế khác kiểu dáng, gối tựa lưng cũng không có mẫu nào trùng. “Miễn phối sao mà hòa hợp là được. Nhà theo phong cách gì với Thảo không quan trọng. Cái mình cần ở một căn nhà là sự vui vẻ, mỗi khi về là cảm thấy hạnh phúc và tạo được năng lượng tích cực cho mình thì mình làm thôi!”, Ngọc Thảo chia sẻ về gu riêng của mình.

Rất nhiều người khi nói về tổ ấm nhỏ sẽ có một góc dành sự yêu thích đặc biệt. Nhưng với Ngọc Thảo, cô cho biết “Thảo thích hết! Nếu như góc nào không vừa ý là mình lật ra làm lại luôn. Vì phải thích thì mới ở được".

Thảo tự nhận mình là người hậu đậu hay té ngã nên rất ghét các góc cạnh, chính vì thế phòng khách được bo góc tất cả từ trần, sàn, đến nội thất,...

Khi làm việc cùng KTS về vấn đề này, cô nhận về sự góp ý là có thể để một số góc cạnh trên trần nhà để thẩm mỹ hơn. Nhưng Thảo một mực khẳng định: “Anh phải làm bo góc hết vì em có cảm giác đầu em sẽ đụng lên trần nhà". Với câu nói đùa này đã làm khó thiết kế và KTS nhắn nhủ: “Em đúng là giỏi tưởng tượng".

Chính vì thế, hầu hết ở trong nhà Thảo có thể tìm thấy một góc nhọn hay góc vuông nào. Sự cẩn trọng trong từng chi tiết khiến căn nhà trở nên hoàn hảo hơn - ít nhất là với chủ nhân của nó!

Thảo cho biết dù sống một mình và ít nấu ăn nhưng số tiền đầu tư vào bếp không hề nhỏ. “Mặc dù là bếp cá nhân, diện tích không to chỉ đủ cho một người xài, nhưng đồ trong bếp Thảo mua cũng xịn đó!”.

Bước vào phòng ngủ master, đập vào mắt chính là chiếc giường 1m8, lồng lộn và cao. Tiếp đến là một chiếc tủ đựng quần áo vừa đủ chứ không quá to, vì Thảo cho biết mình không có nhu cầu mua sắm quá nhiều dẫn đến phung phí. Bàn trang điểm cũng tối giản, chỉ giữ lại một số món đồ cô hay dùng.

Phòng ngủ phụ là không gian mà Ngọc Thảo dành riêng để “đập phá" mỗi khi mình quá chán. Từng dành riêng gian nhỏ này cho 3 chú mèo, nhưng đến khi có bạn qua nhà chơi Thảo mới nhận ra rằng không còn chỗ để bạn ở lại. Thế là cô nàng “đuổi" hết mèo sang phòng khách, chi thêm tiền để decor lại phòng ngủ phụ.

Nuôi mèo trong chung cư, làm thế nào để giữ an toàn cho chủ nhà và thú cưng?

Ngọc Thảo sống 1 mình cùng 3 chú mèo cưng của mình. Chủ và mèo chia nhau trong nhà thế này: Riêng phần ban công thì mèo được chơi thỏa thích, thêm đó là phòng khách “dùng chung", các khu vực còn lại thì hạn chế mèo. Đặc biệt là bếp.

Vì từng có một tai nạn xảy ra ngay trong chính căn nhà này, do bé mèo là “đầu xỏ". Ngọc Thảo chia sẻ: “Có một lần mình đi quay ở tỉnh, các bé mèo ở nhà nhảy lên vòi nước bồn rửa tay làm bật công tắc. Nước chảy tràn lan từ bếp ra đến cửa và chuông báo kêu. Ban quản lý gọi điện cho Thảo, nhận được sự đồng ý để khoá hết điện và nước trong nhà, mình cũng nhắn là 2 tiếng nữa sẽ quay về ngay lập tức". Cũng may mắn đó chỉ là nước chứ không phải lửa.

KTS tư vấn thêm về việc sẽ nuôi mèo nên làm khóa van ga riêng để tránh nguồn dễ gây nổ ở bếp, tiện lợi và an toàn.

Ngọc Thảo cũng chia sẻ thêm về việc độc thân và lựa chọn ở chung cư của mình: “Khi ở một mình thì cũng hơi buồn, nhưng chưa tìm được ai nên cứ tuỳ duyên. Tuy vậy, các bạn nữ nếu sống một mình thì nên kỹ lưỡng trong vấn đề nhà ở. Thảo chọn chung cư cũng vì lý do này: Có bảo vệ dù nếu ai ở gia đình đông chút sẽ cảm giác bị gò bó nhưng mình thì không; Bước ra cửa một cái thì ban công đã có người lau; Xuống tới nhà là có người mở cửa; Đi chơi về trễ 2-3h sáng là có bảo vệ mở cửa; Ngay cả việc đậu xe mình cũng thấy an toàn”. Đây cũng là lý do khiến Ngọc Thảo chọn mua chung cư thay vì nhà đất.

Vậy làm gì để có tiền mua chung cư, theo Ngọc Thảo chia sẻ có thể mua trả góp hoặc mua theo tiến độ dự án cũng rất ổn.

Từ khi có không gian sống đúng theo ý thích của mình, Thảo cho biết cứ về đến nhà là cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. “Vì thứ nhất, đó là nhà của mình. Thứ hai, tất cả mọi thứ đều được làm đúng ý mình thì cảm thấy rất dễ chịu. Có nghĩa là chỉ cần về tới nhà, mình có thể nằm ngay ở cửa ngủ vậy đó. Nhà là nơi, mình xấu cũng được mà đẹp cũng được!”