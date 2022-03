Ngoài Nanogen, ông Hồ Nhân còn có mặt ở những công ty nào?

Theo báo Dân Việt, ông Hồ Nhân lớn lên tại New York, Mỹ, lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại đại học Arizona và ấp ủ ước mơ lập công ty công nghệ sinh học của riêng mình. Ông đi làm thuê để dành dụm tiền, sau đó cùng người bạn học mở công ty chuyên làm về dịch vụ nghiên cứu và phân tích thuê cho các công ty dược, hóa chất.

Từng chia sẻ với Forbes, ông Hồ Nhân cho biết, bản thân ông có 20 năm nghiên cứu công nghệ sinh học ở nước ngoài trước khi về nước lập công ty sản xuất thuốc sinh học trị liệu.

Sự nghiệp ở ông Nhân ở Việt Nam được biết đến nhiều nhất là CEO của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen - doanh nghiệp chuyên sản xuất thuốc, chế phẩm sinh học đặc trị. Tuy nhiên từ cuối năm 2021, ông Nhân đã không còn là Tổng Giám Đốc của Nanogen.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Hồ Nhân từng có thời gian tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Vina từ 11/04/2013 đến 12/09/2017.

Trích BCTC kiểm toán của công ty CP chứng khoán Vina

Bên cạnh đó, ông Nhân còn là cổ đông lớn của Công ty CP Dịch vụ một thế giới (One World Jsc). One World Jsc chính thức được thành lập ngày 02/01/2009, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) trên Internet. Bao gồm: Phát hành và phát triển game online trên nền tảng PC, Android, iOS, Phát triển các ứng dụng trên mobile, Gia công phần mềm, Phát triển nội dung số ….. Tại ngày 18/01/2019, theo báo cáo của One World, ông Nhân là cổ đông lớn của công ty với tỷ lệ nắm giữ 15,8%.

Thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGD CK Hà Nội

Ngoài ra, theo tìm hiểu được, ông Nhân còn đứng tên đại diện pháp luật của Công ty CP Thế giới Công nghệ Xanh, có trụ sở tại 64 - 68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty CP Thế giới Công nghệ Xanh được thành lập từ 2013, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất xe có động cơ. Hiện nay, Công ty này có tình trạng đăng ký thuế là tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.