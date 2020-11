Ngoài “Chị Vợ Ký Sinh Trùng”, dàn diễn viên “Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!” còn gồm những ai?

Là một trong những bộ K-drama gây xôn xao nhất nửa cuối năm 2020, Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! được kỳ vọng sẽ càn quét màn ảnh nhỏ. Bởi lẽ, ngoài nội dung ly kỳ xoay quanh đề tài "vụng trộm", tác phẩm còn chiêu mộ thành công nhiều diễn viên có tiếng tại làng giải trí Hàn.

Cho Yeo Jeong - người góp công đưa điện ảnh Hàn sang trang mới

Chắc hẳn, những ai yêu thích phim ảnh cũng đều biết tới Cho Yeo Jeong qua Ký Sinh Trùng (Parasite) (2019). Tuy nhiên, trước khi tham gia tuyệt phẩm trên, nữ diễn viên đã bỏ túi hơn 20 tác phẩm chiếu rạp lẫn truyền hình, bên cạnh hàng loạt giải thưởng danh giá như Blue Dragon Film Awards, KBS Drama Awards hay KOFRA Film Awards…

Đạo diễn Bong Joon Ho từng nhận xét rằng: "Cho Yeo Jeong tựa mỏ kim cương vẫn chưa được khai phá hết tiềm năng". Vì vậy, sang đến Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!, nữ diễn viên sẽ làm khán giả ngạc nhiên bằng màn biến hóa thành một nhà văn luôn bị ám ảnh bởi việc ngoại tình.

Khác hẳn chị vợ Yeon Kyo vô tư ở Ký Sinh Trùng, nhân vật Yeo Joo do cô đảm nhận lần này mang dáng dấp của một phụ nữ đa nhân cách: lúc tươi cười vui vẻ, lúc lạnh lùng đáng sợ. Thể hiện xu hướng bạo lực qua mỗi cuốn sách mà mình chấp bút, tính cách khó đoán của cô sẽ là nguồn cơn gây ra vô số rắc rối.

Go Joon - quý ông chuyên trị chính kịch và hài đen

Trước lúc lấn sân màn ảnh nhỏ, Go Joon từng đóng vai phụ trong nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám như Scandal Makers (2008), Sunny (2010), Luck Key (2015)… Đặc biệt, vào năm 2018, anh dần khẳng định thực lực khi hóa thân thành Kevin Lee, gã nhân tình cũ của nữ chính kiêm nút thắt tạo nên tình tiết giật gân cho K-drama Misty.

Chưa hết, sang năm 2019, nam tài tử tiếp tục ghi điểm qua hình tượng tên CEO Cheol Bum phong trần nhưng tàn nhẫn nơi The Fiery Priest. Nhân vật thú vị đó cũng giúp Go Joon giành giải thưởng nam phụ xuất sắc ở SBS Drama Awards.

Tham gia Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!, anh sẽ lột xác qua vai diễn "ông chồng quốc dân" Woo Sung, tay "sát gái" đội lốt vị luật sư đứng đắn. Đạo mạo trước tòa, hùng hổ bên gái xinh nhưng khúm núm sợ sệt với chị vợ la sát, nhân vật này đòi hỏi người diễn viên phải liên tục ứng biến và hứa hẹn tạo nên nhiều bước ngoặt bất ngờ.

Kim Young Dae - Bản sao của "thánh sống" Kang Dong Won

Sở hữu góc nghiêng tựa nam thần Kang Dong Won, Kim Young Dae được đánh giá cao nhờ diễn xuất tự nhiên. Sau vai diễn ấn tượng trong Item (2019), chàng trai 24 tuổi liên tiếp công phá màn ảnh nhỏ năm nay với Tình Yêu Khác Thường (Extraordinary You) và Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse).

Sắp tới đây, Kim Young Dae sẽ thể hiện nhân vật Soo Ho, cậu trợ lý điển trai của nữ nhà văn. Ấy vậy, anh thực chất lại là đặc vụ ngầm do Cơ quan Tình báo Quốc gia cử đến nhằm giám sát chị ta. Mặc dù chưa hề để thất bại bất cứ nhiệm vụ nào, thế nhưng vẻ mặn mà nơi "đối tượng" đã làm trái tim Soo Ho ngày càng xao động, trăn trở về sứ mệnh mà cấp trên giao phó.

Sau loạt vai diễn trẻ trung mang màu sắc thanh xuân vườn trường, Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! đánh dấu bước ngoặt về mặt diễn xuất của Kim Young Dae khi phải lột tả một thanh niên "hai mang", bị mắc kẹt, dằn xé giữa tình cảm cá nhân với tình yêu tổ quốc.

Yeon Woo - cựu thành viên xinh đẹp của nhóm nhạc Momoland

Năm 2019, Yeon Woo đã quyết định giã từ sự nghiệp ca hát để theo đuổi đam mê đóng phim. Nhờ kinh nghiệm từng trau dồi tại công ty dành cho diễn viên, cộng thêm đôi mắt hút hồn, cô được cộng đồng fan kỳ vọng sẽ sớm khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực này.

Mới đây, Yeon Woo vừa đóng chung cùng nam thần Joo Won và đàn chị Kim Hee Sun trong tác phẩm hành động, kỳ ảo Alice. Nhìn chung, màn hóa thân thành em gái nữ chính của bóng hồng sinh năm 96 được đánh giá đem lại màu sắc hài hước, làm vơi bớt bầu không khí căng thẳng xuyên suốt 16 tập phim.

Đến với dự án mới, Yeon Woo hứa hẹn gây ức chế cho người xem khi đảm nhận nàng tiểu tam xen ngang vào mối quan hệ giữa Yeo Joo và Woo Sung. Quen sống trong nhung lụa từ bé, nên cô chẳng ngại ngùng thách thức chính thất, tuyên bố sẵn sàng sử dụng tiền bạc, gia thế để "cứu rỗi" anh luật sư khỏi bà vợ đa nghi.

Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) sẽ được phát sóng tại Việt Nam tại mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc từ ngày 02/12/2020. Bộ phim bao gồm 16 tập, lên sóng vào mỗi thứ 4, thứ 5 hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.