Ngoài chi tiêu hợp lý, sắp xếp thời gian cũng là cách để bạn hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn

Một ngày vẫn luôn chỉ có 24 giờ đồng hồ nhưng nếu để ý, bạn sẽ nhận ra rằng phụ nữ đã có gia đình quanh chúng ta hình như chỉ có 2 kiểu:

Một bên cứ tối đến là thảnh thơi ngồi chơi, xơi nước hóng đủ drama trên trời dưới biển.

Một bên đầu tắt mặt tối từ lúc tan sở đến đêm mà vẫn không hết việc.

Kiểu thứ 2 thường hay than thân trách phận, lắm khi bực quá còn không tiếc lời mắng chồng lười biếng, chẳng bao giờ phụ giúp vợ.

Nếu than thở mà có tác dụng, chúng tôi khuyến khích chị em nên than càng mạnh, càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu than đến lúc hôn nhân đã qua ngày kỷ niệm vàng, kỷ niệm kim cương mà mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển, đương nhiên chị em cần một nước đi khác.

LG ra mắt máy giặt công nghệ AI - Bỏ quần áo bẩn vào máy, chị em bỏ được một gánh âu lo

Chiếc máy giặt đạt Giải thưởng Sáng tạo CES sở hữu công nghệ AI (Trí thông minh nhân tạo) và các tính năng chăm sóc vải cao cấp, mang đến cho người dùng những trải nghiệm vượt trội nhất, từ tính tiện dụng, hiệu năng đến tốc độ giặt.

Ngày 23/9 vừa qua, Công ty Điện tử LG Việt Nam chính thức ra mắt dòng máy giặt LG AI DD sở hữu công nghệ Trí thông minh nhân tạo đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Là sản phẩm giành Giải thưởng Sáng tạo CES 2020 danh giá, chiếc máy giặt cửa trước LG AI DD sở hữu động cơ dẫn động trực tiếp tích hợp cùng công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI mang đến hiệu quả giặt giũ chính xác và tối ưu, xóa bỏ các thao tác giặt giũ mang tính ước chừng, phỏng đoán.

Tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, dòng máy giặt vừa ra mắt này không chỉ có khả năng nhận biết khối lượng đồ giặt mà còn cảm ứng để nhận biết chất liệu vải vóc được giặt trong lồng giặt. Áp dụng công nghệ Deep Learning, máy giặt sẽ kết nối và đối chiếu với 20.000 dữ liệu về thói quen sử dụng máy giặt để thiết lập cài đặt tối ưu cho chu trình giặt, giúp mang lại hiệu quả giặt giũ tốt nhất, cải thiện chất lượng giặt và kéo dài tuổi thọ áo quần.

Cụ thể hơn, chiếc máy giặt thông minh nhất của LG có khả năng nhận biết các chất liệu vải khác nhau, khối lượng giặt để lập trình chu trình giặt với các tùy chỉnh về chuyển động, nhiệt độ và thời gian giặt.

Một số model trong dòng máy giặt LG AI DD có khả năng ghép nối với 1 máy giặt mini ở bên dưới để tạo thành máy giặt LG TWINWash™ đem lại khả năng giặt giũ vượt trội hơn: giặt đồng thời 2 lồng riêng biệt.

Tính năng giặt hơi nước cũng được tích hợp vào dòng máy giặt LG AI DD giúp loại bỏ 99.9% vi khuẩn và chất gây dị ứng; đồng thời giúp giảm nhăn 30%

Ngoài những tính năng tận dụng sức mạnh từ công nghệ AI, dòng máy giặt LG AI DD còn được bổ sung nhiều tính năng tiện lợi khác giúp người dùng có được hiệu quả giặt giũ cao nhất tiết kiệm thời gian và giúp máy hoạt động hiệu quả nhất:

Tính năng TurboWash™ 360 tích hợp 4 vòi giũ phun đa chiều tiếp cận đến mọi vị trí của quần áo giúp đánh tan bọt xà phòng và làm sạch quần áo nhanh và dễ dàng hơn. Nhờ vậy, người dùng có thể giặt sạch quần áo trong 39 phút với khả năng bảo vệ sợi vải vượt trội.

Nhỏ gọn hơn, mạnh mẽ hơn: Tuy chiều sâu chỉ từ 560mm nhưng máy giặt LG đem đến cho người tiêu dùng khả năng giặt giũ quần áo lớn tương đương các loại máy sâu 600mm.

Với công nghệ giảm rung ồn vượt trội, LG đã tăng khối lượng giặt của máy lên tới 32% mà không cần phải tăng kích thước. Khách hàng từ nay có thể tận hưởng nhiều tiện ích giặt giũ hơn mà không cần phải tốn quá nhiều không gian dành cho máy móc.

Máy giặt cửa trước công suất lớn mới nhất LG AI DD được bán tại thị trường Việt nam từ tháng 09/2020 với giá niêm yết cho các mẫu nằm trong khoảng từ 14,490,000 VNĐ đến 26,490,000 VNĐ.