Nghiên cứu tâm lý chỉ rõ những đứa trẻ có tinh thần mạnh mẽ và nhanh chóng thành công luôn sở hữu 7 thói quen, và cách cha mẹ có thể dạy chúng

Amy Morin là một nhà trị liệu tâm lý, tổng biên tập của Verywell Mind và là người dẫn chương trình "The Verywell Mind" Podcast. Cô ấy là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất "13 Things Mentally Strong People Don’t Do" và cuốn sách sắp ra mắt "13 Things Strong Kids Do: Think Big, Feel Good, Act Brave". Bài thuyết giảng TEDx của cô ấy "The Secret of Becoming Mentally Strong" (Tạm dịch: "Bí quyết trở nên mạnh mẽ về mặt tinh thần") là một trong những bài nói chuyện được xem nhiều nhất mọi thời đại.



Dưới đây là những chia sẻ của Amy về cách mà các bậc cha mẹ có thể áp dụng để giáo dục và nuôi dưỡng con cái mình trở nên mạnh mẽ cả về thể chất và tinh thần.

Là một nhà trị liệu tâm lý, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà cha mẹ hỏi tôi là: "Điểm mạnh chính mà tôi nên dạy con mình là gì?".

Có một vài điểm mạnh, nhưng thứ thực sự sẽ giúp chúng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân và vượt qua những thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống chính là sức mạnh tinh thần.

Sức mạnh tinh thần đòi hỏi bạn phải chú ý đến ba điều: cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Suy nghĩ lớn, cảm thấy tốt và hành động dũng cảm giúp chúng ta phát triển cơ bắp tinh thần. Tất nhiên, cần phải luyện tập, kiên nhẫn và liên tục củng cố để đạt được tới level mà bạn sẽ làm những điều này một cách tự nhiên.

Nhà trị liệu tâm lý Amy Morin.

Dưới đây là 7 điều mà những đứa trẻ mạnh mẽ về tinh thần luôn làm và cách giúp con bạn đạt được điều đó nếu chúng chưa làm được:

1. Chúng trao quyền cho bản thân

Nếu con bạn nói: "Bạn của con đạt điểm cao hơn trong bài kiểm tra, điều này khiến con cảm thấy tồi tệ về bản thân", điều đó có nghĩa là chúng đang cho người khác quyền lực đối với cảm xúc của mình.

Nhưng những đứa trẻ tự trao quyền cho mình lại không phụ thuộc vào người khác để cảm thấy tốt. Chẳng hạn, chúng chọn tâm trạng vui vẻ ngay cả khi người khác đang có một ngày tồi tệ hoặc cố gắng trút bỏ sự tức giận của họ.

Tạo câu cửa miệng: hãy nói chuyện nhiều hơn với con và dạy chúng về những từ ngữ mà chúng sẽ lặp lại với chính mình. Sử dụng những từ cho thấy chúng mới là người chịu trách nhiệm về cách chúng suy nghĩ, cảm nhận và hành xử của bản thân bất kể những người xung quanh chúng có đang làm như thế nào.

Điều này sẽ giúp át đi những tiếng nói tiêu cực trong đầu, những tiếng nói đang cố thuyết phục chúng rằng chúng không có tiềm năng thành công. Các câu khẩu hiệu hiệu quả nhất là ngắn gọn và dễ nhớ:

"Tất cả những gì mình cần làm cố gắng hết sức mình".

"Tự tin lên".

"Mình đã giỏi lắm rồi!".

"Mình lựa chọn vui vẻ ngày hôm nay".

2. Chúng thích nghi với thay đổi

Dù là chuyển đến một trường học mới hay không thể chơi với bạn bè trong đại dịch thì sự thay đổi luôn là rất khó khăn. Con bạn có thể nhớ mọi thứ như trước đây hoặc lo lắng rằng những gì đang xảy ra có thể khiến cuộc sống của chúng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng những đứa trẻ mạnh mẽ về tinh thần hiểu rằng sự thay đổi có thể giúp chúng phát triển thành một người thậm chí còn mạnh mẽ hơn, mặc dù ban đầu chúng có thể không cảm thấy như vậy.

Đặt tên cho cảm xúc: Thay đổi luôn khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng đặt tên cho cảm xúc có thể giúp làm giảm bớt sự nhức nhối của những cảm xúc này.

Có một điều đáng tiếc đó là, hầu hết chúng ta không dành đủ thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của mình. Trên thực tế, ngay cả khi trưởng thành, chúng ta có xu hướng dồn nhiều năng lượng hơn để chiến đấu với cảm xúc của mình nhiều hơn thay vì chấp nhận và hiểu nó.

Vì vậy, khi con bạn phải đối mặt với một sự thay đổi lớn, hãy ngồi xuống và bảo chúng chia sẻ một cách tỉ mỉ về cảm giác của chúng. Quan trọng hơn, giúp chúng tìm và xác định những từ phù hợp để mô tả nó (ví dụ: buồn, vui, thất vọng, lo lắng, háo hức).

3. Chúng biết khi nào thì nên nói không

Có lẽ ai cũng đều đã từng đấu tranh để lên tiếng, để nói không, hoặc bày tỏ cảm xúc của mình, việc tùy thuộc vào tình huống để lựa chọn "không nói có" sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Trẻ em thường phải đấu tranh rất nhiều để nói ra từ "không" vì chúng có thể cảm thấy khó xử và kỳ lạ. Tuy nhiên, can đảm làm điều đó thường xuyên hơn, chúng sẽ thấy rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Việc nói "không" cũng giúp làm giảm căng thẳng khi phải làm những điều mà chúng không muốn làm.

Thử bài kiểm tra "từ bỏ": Khi con bạn phải đối mặt với quyết định nói đồng ý hoặc không, hãy hỏi chúng xem chúng sẽ phải từ bỏ điều gì nếu chúng nói đồng ý. Ví dụ: nói đồng ý với một bữa ăn ở nhà một người bạn sẽ đồng nghĩa với việc không thể đi chơi với cả nhà sau đó.

Hỏi chúng: "Con có sẵn sàng từ bỏ điều đó không?". Nếu chúng quyết định rằng mình không muốn, hãy nói không. Nếu chúng quyết định rằng mình không bận tâm, vậy thì chúng có thể tiếp tục và nói đồng ý.

Giúp con trẻ trở nên can đảm nói "không" bằng cách nghĩ ra những cách lịch sự để từ chối ai đó:

"Xin lỗi nhưng mình không thể làm được điều đó" (Không cần thiết phải đưa ra lý do cho mọi lời từ chối).

"Cảm ơn vì đã mời mình nhưng mình lại có một kế hoạch khác rồi".

"Mình sẽ xem xem rồi sẽ nhắn lại cho bạn sau nhé". (Sử dụng câu này nếu cần chút thời gian để suy nghĩ về câu trả lời).

"Mình không muốn làm điều đó ngày hôm nay cho lắm, những vẫn rất cảm ơn vì bạn đã hỏi mình".

4. Chúng sở hữu những sai lầm của mình

Trẻ em thường có suy nghĩ muốn che giấu lỗi lầm của mình vì chúng không muốn gặp rắc rối, chẳng hạn như việc bị mắng. Có thể chúng quên làm bài tập về nhà hoặc vô tình làm vỡ một chiếc bình đắt tiền.

Sở hữu những sai lầm giúp bạn xây dựng tính cách. Những đứa trẻ đủ can đảm để làm điều này sẽ nhận ra những gì chúng đã làm sai và chuẩn bị tinh thần để thừa nhận hoàn toàn những gì chúng đã làm.

Chúng cũng sẽ dũng cảm xin lỗi và tìm cách tránh mắc lại sai lầm tương tự.

Tạo môi trường để thành công: Nếu con bạn sống vô tổ chức, chúng có thể sẽ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tất cả các bài tập của mình. Hoặc nếu căn phòng của chúng chứa quá nhiều đồ ăn vặt, chúng có thể không thể cưỡng lại việc ăn quá nhiều đường.

Khi con bạn mắc lỗi, hãy nhắc chúng rằng chúng có thể thay đổi môi trường của mình để tránh việc mắc lại lỗi đó thêm một lần nữa.

Chẳng hạn: làm bài tập ngay khi được giao hoặc bỏ đi tất cả các món ăn vặt không tốt cho sức khỏe, không để chúng ở trong tầm với của mình.

5. Chúng ăn mừng thành công của người khác

Việc trẻ em cảm thấy ghen tị khi bạn bè của chúng có được một món đồ chơi mới hoặc khi đội kia thắng một trò chơi khác là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng cảm giác tiêu cực đối với người khác sẽ chỉ làm tổn thương chính chúng chứ không phải đối phương. Hãy khuyến khích con bạn cổ vũ mọi người khi họ làm tốt công việc của mình.

Những đứa trẻ mạnh mẽ về tinh thần luôn ủng hộ các bạn cùng lứa tuổi, chúng tập trung vào việc thể hiện hết khả năng của mình mà không lo lắng về việc những người khác đang làm như thế nào.

Hành động như con người bạn muốn: Yêu cầu con bạn đưa ra danh sách những đặc điểm mà chúng ngưỡng mộ. Có thể chúng muốn tự tin hơn như chị gái, hoặc lạc quan như cô giáo của mình. Khuyến khích chúng hành động như thể chúng đã sở hữu những đặc điểm đó.

Điều này không có nghĩa là chúng phải trở thành một ai đó. Nó chỉ đơn giản như một hành động khích lệ bản thân. Khi chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân, chúng ta sẽ dễ dàng chúc mừng cho thành công của người khác hơn.

6. Chúng thất bại và thử lại

Thất bại gây đau đớn - nó có thể khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, thất vọng và bực bội. Nhưng những người thành công nhất trước khi đạt được mục tiêu của mình, họ đều từng thất bại.

Những đứa trẻ có tương lai rộng mở thường sẽ tập trung chú ý vào những gì đã xảy ra và cách chúng có thể sửa chữa nó. Chúng có tư duy phát triển giúp biến thất bại thành kinh nghiệm học tập tích cực.

Ghi nhớ những người thành công từng thất bại: Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng trẻ em thực sự cho biểu hiện tốt hơn khi chúng biết rằng nhiều câu chuyện thành công thực tế đều bắt đầu từ thất bại.

Lần tới, khi con bạn cảm thấy thất vọng vì nghĩ mình đã thất bại ở một điều gì đó, hãy giáo dục chúng về những người từng mắc sai lầm tương tự, chẳng hạn như Thomas Edison. Edison đã phát minh ra bóng đèn bên cạnh nhiều thứ tuyệt vời khác. Nhưng chính ông cũng có hơn 1.000 phát minh không hề thành công.

Điều này sẽ giúp con bạn tự tin và khiến chúng biết rằng, chỉ một điểm kém, không có nghĩa là chúng không giỏi khoa học.

7. Chúng kiên trì

Khi phải mất một khoảng thời gian khá dài để đạt được mục tiêu hoặc khi bạn cảm thấy không muốn nỗ lực để đạt được thành công, bộ não của bạn có thể cố gắng thuyết phục bạn từ bỏ.

Những đứa trẻ mạnh mẽ về tinh thần và kiên trì sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ ngay cả khi chúng cảm thấy không thích. Thông thường, cuối cùng chúng thành công và phát hiện ra rằng chúng mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ.

Viết thư: Hãy nói con bạn viết một lá thư chứa đầy những lời lẽ ân cần và động viên cho chính bản thân chúng.

Đó có thể là một ghi chú dài hoặc chỉ là một ghi chú ngắn gọn với nội dung đơn giản: "Mình biết mọi thứ đang rất khó khăn, nhưng bạn có thể làm được, bởi lẽ bạn đã hoàn thành được những mục tiêu thậm chí còn đầy thách thức hơn trước đó. Và bạn có thể một lần nữa làm được!".

Mỗi khi chúng cảm thấy muốn từ bỏ, hãy nói chúng xem lại bức thư đó. Nó sẽ thúc đẩy tinh thần và sự kiên trì ở trẻ.