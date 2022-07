Nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong thi thể không nguyên vẹn đã tự sát?

Tối 22-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết Công an quận cùng lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ 1 người phụ nữ tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.



Trước đó, vào chiều cùng ngày 22-7, chị V. đến mở quán ăn tại Khu đô thị Tinh thành quốc tế (phường Bắc Sơn, quận Kiến An) thì phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị H. (54 tuổi, ở tại phố Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bị tử vong trong tình trạng hết sức thương tâm, phần đầu không dính liền thân thể.



Khu vực xảy ra vụ án - Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Kiến An, Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tiến hành điều tra, làm rõ.

Bước đầu, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định trên thân thể bà H. còn có vết thương bị đâm.

Theo chị V., chị thuê kiot tại Khu đô thị Tinh thành quốc tế để bán hàng ăn buổi chiều. Chiều hàng ngày, bà H. vẫn từ nhà (trên địa bàn quận Lê Chân) sang hỗ trợ con gái bán quán. Chiều ngày 22-7, sau khi nghỉ bán hàng, bà H. không về nhà như mọi khi, ở lại quán cùng một nam nhân viên phục vụ quán hàng.

Trong chiều ngày 22-7, sau khi xảy ra sự việc, điện thoại của nam nhân viên được chị V. thuê phụ bán quán đã không thể liên lạc được.

Ban đầu, Cơ quan chức năng xác định nam nhân viên là nghi phạm của vụ án. Nam nhân viên này được xác định có tới 2 tiền án và tiền sự, trú ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trong quá trình truy tìm, vào tối cùng ngày 22-7, lực lượng chức năng phát hiện nam nhân viên được thuê phụ bán quán cũng đã tử vong, nghi do tự sát bằng điện.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.