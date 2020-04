Nghỉ học dài, parent coach Linh Phan chia sẻ hơn 100 nguồn tài liệu homeschooling hữu ích cho cha mẹ và con

Có nhiều bố mẹ có vẻ đang bị choáng ngợp bởi những lịch trình không tưởng của những bố mẹ vừa làm việc tại nhà vừa có con. Nói chung lịch trình chỉ là để tham khảo thôi, không có nhà nào giống nhà nào, cũng không dùng nó để đánh giá xem bố mẹ có “thành công” hay “tốt đẹp” hay không.

Đừng áp lực quá. Hãy thở sâu, bạn hoàn toàn có thể cùng con học và chơi mỗi ngày, mà vẫn có thể làm việc được (dù chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn).

Trong bài viết này, mình tổng hợp một danh sách với khoảng 100+ nguồn tài nguyên giáo dục MIỄN PHÍ rất tuyệt vời (dành cho trẻ từ 1 – 18++ tuổi), sẽ giúp các bậc cha mẹ dễ dàng hơn trong việc chơi và học cùng con trong giai đoạn này.

Đây là các tài nguyên quý giá và hầu hết đều dễ sử dụn, hấp dẫn, có tính giáo dục với trẻ đặc biệt là hoàn toàn miễn phí (hầu hết là miễn phí, một số thì miễn phí trong thời điểm các trường học đóng cửa).

Lời khuyên cho các bố mẹ là: hãy dành khoảng 15-20 phút mỗi môn học đối với trẻ tiểu học, và dừng lại khi các con không còn hứng thú nhưng hoàn toàn nên tiếp tục đào sâu về một vấn đề mà con thực sự quan tâm.

Nào, giờ thì hãy khám phá niềm vui học tập nhé!

DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI

Tổng hợp nhiều môn học

1. Khan Academy: Toán, khoa học, kỹ thuật, xã hội nhân văn… tương đương lớp 12.

2. Scholastic Learn-At-Home: Sách online, video, khoa học và các dự án hàng ngày tương đương lớp 9.

3. Lakeshore: Các tài liệu in miễn phí, bảng tính, kế hoạch bài học, thủ công v.v.

4. 123 Homeschool for Me: Tài liệu in, bảng tính cho lớp 9.

5. Harry Potter at Home: Hoạt động, trò chơi, câu đố, các cơ hội đọc và nhiều hơn thế… cung cấp bởi JK Rowling.

6. Education.Com: Tài liệu in miễn phí cho nhiều môn học, lớp 5.

7. Third Space Learning: Nhiều tài nguyên cho môn toán học hấp dẫn, lớp 12

8. Knowledge on the Go: Bài học tiếng anh, toán, khoa học… hàng ngày cho lớp 12.

9. Time4Kids: Các bài đọc trực tuyến cho lớp 6 từ tạp chí Time.

10. Brain Pop: Những nguồn tài liệu được cập nhật và video cho mọi môn học.

11. AccessByte: Miễn phí 45 ngày, đầy đủ cho trẻ khuyết tật (điếc, mù, chứng khó đọc hoặc các khuyết tật về đọc)

12. Crash Course: kênh youtube với các bài học 15 phút với nhiều chủ đề cụ thể, trong một chủ đề lớn.

13. Fun Brain: Các trò chơi tóan học và đọc sách với nhiều video và sách.

14. Adventure2Learning: 2 tháng miễn phí khi sử dụng LEARN60, ứng dụng này gồm các chủ đề giáo dục, trong đó có chánh niệm.

15. AllKidsNetwork: Tài liệu in miễn phí và thủ công dành cho tiền tiểu học trở lên.

16. BreakOutEdu: Trò chơi online dành cho lớp 12 về khoa học, mã hóa, giải quyết vấn đề, lịch sử, nghiên cứu xã hội và hơn thế.

17. Econ Ed: Học về tài chính cá nhân, kinh tế, toán trung học và sách đọc cho trẻ nhỏ.

18. Ed Helper: Toán học, đánh vần, đọc và mã hóa cho lớp 6.

19. Curriculum Associates: Miễn phí đọc và học toán theo cấp.

20. Izzit: Video online cho lớp 12 với nhiều chủ đề.

21. Good & the Beautiful: Giáo trình và tài nguyên gồm nhiều môn học, lớp 12.

22. Charlotte Mason Institute: Gói giáo trình học tại nhà được cung cấp miễn phí trong thời gian nghỉ dịch.

23. Simple Living: 100+ tài liệu in miễn phí cho nhiều đối tượng.

24. Teach This: Tài liệu ESL/EFL với nhiều chủ đề.

STEM

25. Code: Học về code trong 1 tiếng và các video/khóa học về khoa học máy tính. Ngay cả với trẻ chưa thể đọc cũng có thể học.

26. Mystery Science: Bài học và video khoa học cho cấp tiểu học.

27. ST Math: Chương trình học toán miễn phí cho lớp 8.

28. National Geographic Kids: Tài nguyên khoa học tuyệt vời, từ lớp 8 trở lên.

29. Prodigy Game: Trò chơi toán học trực tuyến với vật nuôi và các dụng cụ, dành cho từ lớp 1 – lớp 8.

30. PBS Kids: Videos và trò chơi trực tuyến cùng với bản tin hàng ngày.

31. Smithsonian: Tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, trò chơi…

32. Discovery MindBlown: Video và phim khoa học từ Discovery.

33. Amazing Space: Hình ảnh và bài viết về chủ đề không gian.

34. Math Game Time: học toán, từ lớp 7.

35. Math Playground: Trò chơi toán học, từ lớp 6.

36. Yellowstone National Park: Tham quan ảo các công viên.

37. Access Mars: Khám phá bề mặt sao Hỏa từ tàu thám hiểm của NASA.

38. Farm360: Tham quan ảo các loại trang trại và thực phẩm.

39. San Diego Zoo: Động vật, các hoạt động, trò chơi.

40. Monterey Bay Aquarium: Xem camera trực tiếp các con sứa, chim cánh cụt, rái cá biển…

41. CoolMath4Kids: Trò chơi toán học, bài học và câu đố cho lớp 6.

42. AstroSTEM: Video và bài báo về thiên văn học, khám phá vũ trụ.

43. Arcademics: Trò chơi toán học dạng Arcade cho lớp 6.

44. CoolMathGames: Toán học, chiến lược, trò chơi kĩ năng.

45. Let's Talk Science: Tài liệu và video về STEM, không gian và khoa học.

46. STEM Buddies: Hoạt động STEM cho trẻ thông qua video.

47. Project Explorer: Khoa học trên toàn thế giới, lớp 12.

48. California Science Center: Các dự án khoa học tại nhà.

49. Science Fun: Thí nghiệm nghệ thuật và khoa học thú vị với đầy đủ các giải thích.

Ngôn ngữ/ Ngoại ngữ:

50. Duolingo: Học nhiều ngôn ngữ miễn phí.

51. Audible: Sách nghe miễn phí.

52. BraveWriter: Viết lách và các hoạt động viết sáng tạo.

53. Heifer International: Sách và hoạt động miễn phí cho trẻ.

Nghệ thuật/sáng tạo

54. America's Test Kitchen: Tìm hiểu về thực phẩm cho mọi lứa tuổi.

55. Lunch Doodles: Dạy vẽ phác thảo hàng ngày.

56. ColorOurCollections: 113 bảo tàng thư viện đã ra mắt bộ sách tô màu cho riêng họ, dành cho cả người lớn và trẻ em.

57. Hello Kids: thủ công, trò chơi, tô màu, video…

58. Entertainment On a Dime: 100 ý tưởng thủ công và thực hành

59. Louvre: Tham quan ảo bảo tàng Louvre Pháp

60. Art4Kids: Kênh Youtube dạy trẻ học vẽ.

61. Activity Village: Tài liệu in miễn phí

62. CharacterStrong: tạp chí, hội nghị, các diễn giả giúp truyền động lực để giúp trẻ xây dựng tính cách mạnh mẽ hơn.

63. Coloring Nature: Trang tô màu miễn phí cho mọi lứa tuổi.

64. CrazyAdventuresinParenting: Tô màu và thủ công chủ đề của Disney.

65. Ballet Class with Tiler: Lớp dạy ballet miễn phí.

66. Home Workouts: Các lớp dạy nhảy, thể dục.

67. GoNoodle: Chuyển động và chánh niệm cho trẻ, rèn luyện trí não và cơ thể.

68. Life Love Action: Bộ công cụ miễn phí dạy trẻ giải quyết vấn đề và quản lý cảm xúc.

69. Food Network: Nấu với trẻ thông qua các video và công thức.

DÀNH CHO TRẺ NHỎ

Các chủ đề đa dạng

70. Starfall: Học về từ, âm thanh, toán, bài hát, cho trẻ từ lớp 3.

71. HowWeeLearn: Gói tài liệu in mới mỗi tuần từ lớp 4…

72. Edu Printables: Đọc viết, toán học từ lớp 3.

73. Learning Without Tears: Tập viết và tập gõ, từ lớp 5.

74. Time for Learning: Tài liệu, chương trình, hướng dẫn homeschooling.

75. Guest Hollow: Giới thiệu các dự án, chương trình homeschooling.

76. Laura Kelly Designs: Màu sắc, tìm từ, chủ đề sức khỏe… từ lớp 3.

77. Camp Kindness Counts: Hướng dẫn xây dựng lòng tốt, sự tử tế.

78. Breathe, Think, Do: Ứng dụng dành cho trẻ từ 1- 3 tuổi về kỹ năng cảm xúc.

79. Fish School: con số, chữ cái, hình dạng, màu sắc cho trẻ từ 1-3 tuổi.

80. BreakOutEdu: các trò chơi giáo dục miễn phí.

STEM:

81. NASA Kid's Club: Hoạt động không gian, cho trẻ từ lớp 4.

82. Encantos: Học về địa lý, từ lớp 2.

83. SparkAcademy: Học coding, sử dụng mã "schoolclosed" để dùng miễn phí trong 3 tháng.

84. Space Racers: các hoạt động không gian, lớp 3.

85. NOAA: Hải dương học thông qua tô màu, trò chơi và các hoạt động.

Ngôn ngữ

86. Dog on a Log: Tài liệu in về phát âm và đọc.

87. Storytime from Space: Phi hành gia đọc truyện từ không gian.

88. Storyline Online: Kể truyện với các diễn viên và nữ diễn viên đọc truyện thiếu nhi.

89. Storyberries: Sách trực tuyến, giúp giải thích về Covid-19, cách ly xã hội…

Khác:

90. Little Kids Yoga: Kế hoạch tập, động tác, sách và ảnh cho lứa tuổi 2+.

DÀNH CHO TRẺ LỚN

Các chủ đề đa dạng

91. Coursera: Khóa học trực tuyến tổ chức bởi các trường đại học, bảo tàng và đơn vị giáo dục tin cậy.

92. TED-Ed: video ngắn về các chủ đề khác nhau

93. Academy4SC: Video về tâm lý học, triết học và giáo dục công dân, lớp 6-12.

94. TEL Learning: Khóa học miễn phí cho học sinh trung học.

95. Alison: Khóa học có chứng chỉ.

96. edX: Khóa học miễn phí từ nhiều trường đại học.

97. iTunes U: Một loạt các chủ đề giáo dục.

98. MITOpenCourseWare: Luyện thi trực tuyến, dành cho học sinh phổ thông.

99. Harvard Extension: Học miễn phí từ Harvard.

100. Yale Courses: Các bài học miễn phí ở cấp độ giới thiệu, cơ bản.

STEM:

101. MoneySkill: Học tài chính, cho trẻ lớp 7-12.

102. Code Academy: Học lập trình, viết web, khoa học dữ liệu.

103. Science Journal for Kids: Bài viết về khoa học, lớp 6-12.

104. ChemMatters: Bài viết về hóa học, học sinh trung học.

105. Juni Learning: Tài liệu về coding.

106. Biology Simulations: Phòng thí nghiệm ảo.

107. FunBasedLearning: Trò chơi hóa học và đại số.

108. CanFigureIt: Hình học không gian.

109. CoolMath: Học đại số cho lớp 6-12.

110. Fiveable: Trả lời trực tuyến hoặc thảo luận trực tiếp.

111. IBM: Chủ đề máy tính và học tập trực tuyến.

112. Ms Havrot: Học tính toán trên Youtube.

113. IDEA: Học về kỹ thuật số.

Nghệ thuật sáng tạo

114. Summit Writing Academy: 30 ngày thử thách viết lách.

115. Write the World: Kết nối các cây viết trẻ, nhận lời khuyên và luyện tập hàng ngày.