Nghi án chồng cũ dùng xăng đốt vợ vì ghen tuông

Sáng nay (3/5) Công an TP Dĩ An cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa làm một phụ nữ bỏng nặng.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối qua (2/5) tại một phòng trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Ba (37 tuổi, quê An Giang) đến phòng trọ của chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi, cùng quê và là vợ cũ của Ba) cầm theo 1 can xăng. Vừa tới phòng chị D. thì Ba dùng xăng tưới lên người vợ cũ châm lửa đốt.



Lúc bấy giờ, nghe tiếng la hét nên những người trong khu nhà trọ chạy đến dập lửa giải cứu người phụ nữ ra ngoài.

Đồ đạc trong phòng trọ chị Dương bị thiêu rụi sau vụ phóng hỏa.

Do bị bỏng quá nặng, người dân đã gọi xe cấp cứu đưa chị D. đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Về phần Ba, cũng bị bỏng được công an đưa đến bệnh viện gần hiện trường để sơ cứu và lấy lời khai.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc do ghen tuông.