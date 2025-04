Nghệ sĩ violin JMI KO và hoa hậu Bùi Xuân Hạnh

Không đơn thuần là một sự kiện trình diễn, showcase lần này còn là dịp để nữ nghệ sĩ Hàn Quốc gửi lời tri ân tới những người đã đồng hành cùng cô trong chặng đường nghệ thuật.

Và quan trọng hơn, là lời khẳng định tinh thần độc lập, mạnh mẽ và sáng tạo không ngừng của một "nữ hoàng" trong chính thế giới âm nhạc của mình.

Bella Queen từng gây sốt khi lần đầu được trình diễn tại sân khấu chung kết Miss Cosmo Vietnam 2024.

Màn biểu diễn live kết hợp catwalk cùng dàn thí sinh hoa hậu đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn luận về hình ảnh nữ quyền hiện đại, phong cách âm nhạc mang hơi hướng quốc tế và màn xuất hiện bùng nổ của JMI KO.

Trả lời câu hỏi vì sao đến hiện tại mới phát hành MV chính thức, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi muốn dành nhiều thời gian để đầu tư thật chỉn chu cho MV lần này.

Sân khấu Miss Cosmo là bước khởi đầu quá đẹp, nhưng tôi tin Bella Queen vẫn còn nhiều điều để kể - không chỉ qua âm nhạc, mà còn qua hình ảnh, không gian, ánh sáng và những người phụ nữ xuất hiện cùng tôi".

JMI KO và dàn khách mời trong MV Bella Queen

Đây cũng là showcase cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của JMI KO tại Việt Nam. Với cô, mỗi dự án âm nhạc không chỉ là sản phẩm nghe - nhìn, mà còn là một hành trình sáng tạo hoàn chỉnh.

Bella Queen không chỉ là ca khúc để nghe, mà là một thông điệp: "Hãy yêu thương chính mình, tin vào giá trị cá nhân, và luôn sẵn sàng toả sáng". Với JMI KO, nữ quyền không đến từ sự đối đầu, mà từ sự thấu hiểu, tự chủ và biết mình muốn gì.

"Một số khán giả có thể biết đến tôi qua ca khúc Hello Vietnam, thật may mắn khi ca khúc đã giúp tôi kết nối với khán giả Việt Nam thân thương. Tôi càng may mắn hơn khi được gọi Việt Nam là "nhà" suốt 13 năm qua.

Gia đình tôi chuyển đến đây vì công việc của chồng và con gái. Và từ đó đến nay, nơi đây không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là vùng đất để tôi được sống trọn vẹn với đam mê và nghệ thuật.

Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh hát Hello VietNam trên nền violin của JMI KO

Trước khi đến Việt Nam, tôi là nghệ sĩ violin biểu diễn tại Hàn Quốc. Sau Hello Vietnam, tôi tiếp tục biểu diễn tại nhiều sự kiện và chương trình, và có cơ hội đảm nhiệm vai trò Giám đốc Dàn nhạc tại Trường Quốc tế TP HCM (ISHCMC) suốt 6 năm đáng nhớ.

Hiện tại, tôi rất mong được trở lại làm việc cùng các trường học, đồng thời khám phá những hướng đi âm nhạc mới mẻ, sáng tạo hơn. Năm nay, tôi muốn thử thách chính mình bằng việc khám phá những trải nghiệm mới, như một hành trình làm mới bản thân trong vai trò nghệ sĩ.

Tôi đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, trong đó có cả những sự kết hợp thú vị với các DJ tài năng ở thể loại trance và hip-hop. Sau Bella Queen, tôi sẽ bắt tay thực hiện một dự án âm nhạc theo phong cách trance. Hy vọng sẽ là một trải nghiệm mới mẻ, gắn kết khán giả hơn với đàn violin" - JMI KO chia sẻ.