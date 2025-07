Nghệ An lập kỳ tích về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo thống kê, Nghệ An là tỉnh có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Đây là lần đầu tiên Nghệ An vươn lên xếp thứ 1 cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, Nghệ An đứng thứ 1 cả nước về điểm trung bình môn Ngữ văn. Toàn tỉnh có hơn 39.000 thí sinh dự thi Ngữ văn, điểm trung bình là 8,035 cao nhất cả nước.

Ngoài ra, Nghệ An còn nằm trong tốp 10 với nhiều môn có điểm trung bình cao nhất cả nước, gồm: Hóa học, Vật lý, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh.

Cụ thể, môn Địa lý, Nghệ An đứng thứ 3 cả nước với điểm trung bình là 6,942. Toàn tỉnh có 557 em điểm 10 môn Địa lý, đứng thứ 2 toàn quốc.

Môn Lịch sử, Nghệ An đứng thứ 4 cả nước với điểm trung bình 6,857; đứng thứ 4 cả nước với số điểm 10 với 108 em.

Môn Vật lý, điểm trung bình toàn tỉnh là 7,215 điểm; xếp thứ 6 toàn quốc. Ở môn thi này, Nghệ An có 192 em điểm 10, đứng thứ 6 toàn quốc.

Học sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An

Môn Tiếng Anh, điểm trung bình của Nghệ An là 5,394 điểm; xếp thứ 7 cả nước. Đây là lần đầu tiên môn tiếng Anh của Nghệ An lọt tốp đầu cả nước. Những năm qua, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp tăng cường, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các nhà trường.

Môn Công nghệ nông nghiệp, Nghệ An đứng thứ 6 cả nước với điểm trung bình 8,033 và đứng thứ 2 cả nước về số điểm 10 với 11 em.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngay sau khi có kết quả thi, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ duyệt kết quả xét tốt nghiệp THPT vào ngày 17/7. Đồng thời tổ chức tiếp nhận đơn phúc khảo, chấm phúc khảo theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Trước đó, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.