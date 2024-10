Ngày hội Giáo dục Canada 2024: Cơ hội vàng cho ước mơ du học

Tháng 10 này, hãy sẵn sàng cho sự kiện giáo dục được mong chờ nhất năm - Ngày hội Giáo dục Canada 2024, do Trung tâm tư v ấ n du h ọ c Canada - CEI Vietnam tổ chức. Đây là sự kiện thường niên với hơn 100 trường từ trung học, cao đẳng, đại học, ngôn ngữ, cùng sự hiện diện của Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Canada và các tổ chức uy tín, đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ và phụ huynh tiếp cận thông tin du học chính thống và toàn diện.



Trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Ngày hội hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa và thiết thực, bao gồm: Gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường, trong đó có những trường đại học top đầu Canada, tìm hiểu về chương trình học, học bổng, làm việc và cuộc sống tại Canada.

Hội thảo chuyên đề cập nhật mới nhất chính sách xét thị thực du học do viên chức di trú chính phủ Canada trình bày. Tư vấn miễn phí từ các chuyên gia giáo dục nhiều kinh nghiệm và chuyên gia về định cư chuyên nghiệp; Kiểm tra năng lực tiếng Anh qua bài thi IELTS, PTE; Kết nối và giao lưu với cựu du học sinh Canada.

Ngoài ra, còn có vô vàn ưu đãi hấp dẫn dành cho người tham dự: Tặng gói dịch thuật hồ sơ trị giá 5.000.000 VND; Voucher dịch vụ visa du lịch trị giá 7.000.000 VND; Ưu đãi lệ phí thi 500.000 VND + Truy cập miễn phí nền tảng IELTS Ready Premium từ Hội Đồng Anh; Voucher giảm giá 10% - 50% khi đăng ký thi PTE; Cơ hội nhận ưu đãi & học bổng hấp dẫn từ trường lên đến 30% - 100%; Quà lưu niệm độc đáo và hỗ trợ tư vấn du học miễn phí.

Thông tin sự kiện

Ngày hội sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn:

Đà Nẵng: 17h-20h, Thứ Năm, 10/10/2024 tại Khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

Hà Nội: 9h-13h, Thứ Bảy, 12/10/2024 tại Khách sạn Lotte, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh: 9h-13h, Chủ Nhật, 13/10/2024 tại GEM Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, Tp HCM.

Đăng ký ngay hôm nay

Đừng bỏ lỡ ngày hội lớn nhất trong năm này! Truy cập https://pages.canad a-edu.org/ngay-hoi-giao-duc-canada-102024 để xem danh sách trường tham gia và đăng ký miễn phí.

Ngày hội Giáo dục Canada 2024 - Bước khởi đầu vững chắc cho hành trình du học thành công của bạn!