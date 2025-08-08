Ngày 8/8, TP Hồ Chí Minh sẽ công bố danh sách trúng tuyển bổ sung lớp 10

Ảnh minh họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, 37 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2025–2026 vào ngày 8/8.

Trước đó, ngày 28/7, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cho 37 trường THPT công lập tại khu vực TP Hồ Chí Minh cũ (Khu vực 1), với tổng cộng 2.340 chỉ tiêu.

Từ ngày 30/7 đến hết ngày 4/8, các trường trong diện tuyển bổ sung sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của học sinh. Kết quả trúng tuyển bổ sung sẽ được công bố vào ngày 8/8.

Đối tượng và điều kiện xét tuyển bổ sung

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, đối tượng được phép tham gia xét tuyển bổ sung là những học sinh đã trượt cả 3 nguyện vọng trong đợt tuyển sinh chính thức. Mỗi học sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trường duy nhất và không được thay đổi sau khi đã nộp.

Ngoài ra, học sinh đăng ký tuyển bổ sung phải có tổng điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường THPT công lập mà các em muốn theo học.

Đảm bảo quyền học tập cho học sinh

Việc tổ chức tuyển sinh bổ sung được Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh xác định là giải pháp nhằm đảm bảo mọi học sinh có chỗ học, đồng thời hỗ trợ các trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao. Đồng thời, đây cũng là một biểu hiện cho sự linh hoạt, thích ứng trong chính sách giáo dục của thành phố, đặc biệt tại các khu vực vùng ven – nơi còn nhiều thách thức về điều kiện học tập.

Mục tiêu lớn nhất là không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục phổ thông công lập.

Mặc dù đã triển khai qua ba năm liên tiếp, nhưng kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt kỳ vọng. Cụ thể, năm học 2023–2024, chỉ có 1.014 học sinh trúng tuyển bổ sung trên gần 4.000 chỉ tiêu. Năm học 2024–2025, con số này tăng lên 1.400 em, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tổng số 2.203 chỉ tiêu được giao.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh có gần 89.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 76.435 học sinh tham gia kỳ tuyển sinh lớp 10. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của các trường THPT công lập là 70.070, dẫn đến một lượng học sinh đáng kể không đỗ trong đợt tuyển sinh chính thức.