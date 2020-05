Ngày 2/5: 24 người chết trong 32 vụ tai nạn giao thông

Đại diện lãnh đạo Cục CSGT nhận định, nguyên nhân xảy ra TNGT là do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát gây tai nạn; sử dụng rượu bia; vượt xe không đúng quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật,…



Toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông

Trong ngày 2/5, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.931 trường hợp vi phạm giao thông (tăng tăng 4.921 trường hợp, xấp xỉ 163,4 % so với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019), phạt 2 tỷ 990 triệu đồng.

Trong đó, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.804 trường hợp vi phạm trên đường bộ; tạm giữ 91 xe ô tô, 1.434 xe mô tô; tước 428 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 496 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã bố trí 32 ca tuần tra cơ động, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các phương tiện tham gia giao thông, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc. Lập biên bản 29 trường hợp vi phạm, phạt tiền 57,7 triệu đồng và tước 03 giấy phép lái xe.

Đối với giao thông đường thủy, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 127 trường hợp vi phạm, giảm 71 trường hợp so với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019; phạt tiền 11,2 triệu đồng.