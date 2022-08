Ngày 10/8, thêm 2.010 ca mắc COVID-19 mới

Hình minh họa.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.353.573 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.477 ca nhiễm).



Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ngày 10/8, có 5.271 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 9.997.136 ca.

Hiện, có 78 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó, 68 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC, 5 ca thở máy xâm lấn, 1 ca thở máy không xâm lấn.

Từ 17h30 ngày 9/8 đến 17h30 ngày 10/8 ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.095 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiêm chủng, trong ngày 9/8, có 438.272 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 249.288.604 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 215.181.727 liều: Mũi 1 là 71.315.071 liều; Mũi 2 là 68.827.368 liều; Mũi 3 (vaccine Abdala) là 1.513.717 liều; Mũi bổ sung là 13.848.002 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 48.696.999 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 10.980.570 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.191.813 liều: Mũi 1 là 9.059.270 liều; Mũi 2 là 8.717.895 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 3.414.648 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.915.064 liều: Mũi 1 là 8.275.705 liều; Mũi 2 là 4.639.359 liều.