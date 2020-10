Ngân hàng mở rộng hệ sinh thái số, người dùng được lợi gì?

Chỉ một chạm, hàng trăm dịch vụ trao tầm tay

Chị Hoa (quận Tây Hồ, Hà Nội) là người rất quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Năm nào cũng vậy, ngoài tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện chị còn mua bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm quốc tế. Thông thường, chị Hoa hay tìm hiểu thông tin, chọn gói bảo hiểm phù hợp với ngân sách và nhu cầu của gia đình rồi liên hệ với các đại lý để làm thủ tục đăng ký và ký hợp đồng. "Vừa rồi đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng VIB được bạn giao dịch viên hướng dẫn vào ứng dụng ngân hàng di động đăng ký gói bảo hiểm sức khỏe. Thực hiện qua vài bước là hợp đồng bảo hiểm đã được phát hành và có hiệu lực ngay", chị Hoa cho biết.

VIB là ngân hàng đầu tiên cung cấp bảo hiểm sức khỏe qua ứng dụng ngân hàng di động MyVIB cho phép người dùng đăng ký và nhận hợp đồng chỉ trong một phút. Mục tiêu đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm sức khỏe trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch. Với MyVIB, khách hàng có thể đăng nhập vào ứng dụng để tìm hiểu thông tin và lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp, trả lời các câu hỏi xác minh về sức khỏe, xác nhận thông tin và thanh toán là hợp đồng bảo hiểm sẽ được phát hành và có hiệu lực ngay lập tức. Thông tin được nhập tự động từ hệ thống giúp thời gian đăng ký rút ngắn chỉ còn chưa đến 1 phút. Không chỉ có vậy, khách hàng còn dễ dàng quản lý hợp đồng bảo hiểm, được thông báo tình trạng hợp đồng, hoặc chủ động cập nhật chỉnh sửa khi cần thiết.

Không còn gói gọn trong những dịch vụ giao dịch đơn giản như tra cứu số dư, chuyển tiền hay kiểm tra sổ tiết kiệm, những nền tảng ngân hàng số mạnh như MyVIB hiện nay cung cấp hàng trăm tiện ích, tính năng, dịch vụ đáp ứng gần như mọi nhu cầu giao dịch, thanh toán của người dùng mọi lúc mọi nơi. Hiện MyVIB có hơn 100 tiện ích thanh toán như dịch vụ điện, nước, Internet, đóng bảo hiểm, mở tiết kiệm trực tuyến, nạp tiền điện thoại, thanh toán qua mã QR tới hơn 2000 điểm kết nối, nạp tiền vào các ví điện tử MoMo, AirPay, VTCPay, Payoo, mua vé máy bay, gửi quà tặng điện tử. Mạng lưới đối tác xung quanh hệ sinh thái của ứng dụng MyVIB vẫn đang được tiếp tục mở rộng nhằm tối ưu lợi ích của người dùng.

Yên tâm khi giao dịch nhờ sự đảm bảo từ ngân hàng

Ngoài sự tiện lợi, việc đặt mua sản phẩm, dịch vụ qua ứng dụng ngân hàng còn giúp người dùng yên tâm bởi sự đảm bảo vững chắc từ phía ngân hàng.

Thứ nhất, ngân hàng tạo ra nền tảng kết nối khách hàng với những đơn vị cung cấp dịch vụ tiêu dùng để đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Do vậy, các đối tác trong hệ sinh thái số luôn được ngân hàng lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố như uy tín thương hiệu, chính sách bán hàng minh bạch, sản phẩm, dịch vụ phù hợp và đặc biệt là công nghệ bảo mật cao. Thứ hai, khách hàng giao dịch trên nền tảng ứng dụng ngân hàng số có mức độ bảo mật rất cao do áp dụng các công nghệ bảo mật tốt nhất. Hai yếu tố này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sắm dịch vụ của đối tác thứ ba trên nền tảng ứng dụng ngân hàng số. Bà Phạm Thu Hà, Giám đốc Ngân hàng số VIB cho biết, ứng dụng ngân hàng số MyVIB được áp dụng những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất kết hợp cùng việc giám sát hệ thống liên tục, quy trình kiểm thử lỗ hổng bảo mật được thực hiện thường xuyên bởi các chuyên gia an ninh mạng giúp các lỗ hổng an ninh được nhận biết nhanh chóng và xử lý kịp thời.

Không chỉ có vậy, các giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số luôn được lưu lại trong sao kê tài khoản, giúp khách hàng dễ dàng quản lý thông tin và đối chiếu đơn hàng khi cần thiết. Tính năng tra soát trực tuyến của MyVIB giúp khách hàng tra soát các giao dịch ngay trên ứng dụng.

Tận hưởng nhiều lợi ích từ ưu đãi của ngân hàng và đối tác

Không chỉ mang lại sự tiện lợi và an tâm, khách hàng còn nhận được những ưu đãi khi chi tiêu qua ứng dụng ngân hàng số. Để khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến trên nền tảng Ngân hàng số trong thời gian này, VIB tặng e-voucher trị giá 100.000 VND cho khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ và đăng nhập vào MyVIB. Ngân hàng miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch chuyển tiền và cộng thêm 0,1% lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Khách hàng cũng được hưởng ưu đãi từ phía đối tác liên kết với ngân hàng. Bảo Nam (một sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, bạn kích hoạt ví điện tử trên ứng dụng gọi xe liên kết với tài khoản MyVIB được tặng ngay 40.000đ/chuyến cho 07 chuyến khi đặt xe trên ứng dụng. Hay khách hàng đặt vé máy bay, khách sạn, thanh toán QR khi đi mua sắm, siêu thị cũng thường được giảm giá hoặc hoàn tiền khi thanh toán.

Theo nhận định của các chuyên gia, khi các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có sự kết nối, mạng lưới này sẽ tạo nên hệ thống hữu cơ giữa các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, từ đó mang lại giá trị thặng dư lớn hơn rất nhiều cho khách hàng so với việc sử dụng các dịch vụ đơn lẻ. Do vậy, xây dựng một hệ sinh thái đa dạng đang là định hướng của nhiều ngân hàng trong phát triển ngân hàng số. Tuy nhiên, ngoài việc tạo ra sự đa dạng trong dịch vụ cung ứng, ngân hàng cũng cần tập trung đảm bảo chất lượng, đầu tư công nghệ bảo mật để có thể đồng hành tối đa với người sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.