Ngắm ý tưởng lều chuyên dụng cho người thích tắm biển nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định cách ly mùa Covid-19

Mùa hè năm nay tại Châu Âu chắc chắn sẽ vắng bóng cảnh tượng mọi người tràn ra các bờ biển để tắm mát và giải nhiệt do đại dịch Covid-19. Một phần do các biện pháp cách ly xã hội và phong tỏa ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên một công ty tại Ý đang phát triển giải pháp cách ly mới, cho phép mọi người có thể tắm biển nhưng vẫn đảm bảo an toàn cách ly.

Công ty có tên Nuova Neon tại Modena, Ý mới đây đã tiết lộ mô hnfh dạng khối trong suốt Plexiglas có thể đặt trên các bãi biển để đảm bảo mọi người có thể tận hưởng không gian dưới ánh mặt trời nhưng vẫn duy trì được khoảng cách an toàn.

Những chiếc hộp lớn trong suốt này được thiết kế để phân định không gian của các nhóm người tắm và bảo vệ họ trước sự tiếp cận của những người khác.

Mỗi khối hộp lớn như vậy cao 2 mét, rộng 4,5 mét và có thể chứa hai chiếc ghế phơi nắng và một chiếc ô, thậm chí có đủ không gian để di chuyển xung quanh. Công ty cũng cho biết, các khối Plexiglas đơn giản này có khả năng ngăn chặn tia UV, trang bị các thiết bị khử trùng và không có mái che để giúp nhiệt bên trong có thể tỏa ra ngoài.

Hiện tại Nuova Neon mới chỉ đang đưa ra ý tưởng và cho biết đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm. Tuy nhiên họ khuyến khích ý tưởng này có thể trở thành hiện thực sớm. Được biết ý tưởng ban đầu của các khối Plexiglas này nhằm phục vụ các viện dưỡng lão và bệnh viện.

Theo truyền thông địa phương, Nuova Neon đã nhận được nhiều yêu cầu từ nước ngoài và các phản hồi tích cực. Tuy nhiên một số nhà quản lý bờ biển cho rằng, ý tưởng này không khả thi ở Ý.

Luca Paolillo, chủ tịch hiệp hội Bagning Riviera del Conero cho biết: "Theo ý kiến của tôi, nó là điều không thể. Tôi không biết tất cả khu vực tại Ý như thế nào nhưng tôi nghĩ giải pháp này không khả thi ở mọi nơi vì nhiệt phát ra từ các khối Plexiglas".

Ông Luca Paolillo cũng cho biết thêm, một số khu vực bãi biển có gió rất mạnh và các khối Plexiglas có nguy cơ bị gió quật đổ. Paolillo nhấn mạnh, ngay cả khi chính phủ ép buộc họ tuân thủ giải pháp này, họ sẽ chỉ miễn cưỡng cho phép.



Dự kiến những khối Plexiglas đầu tiên sẽ được ra đời trong khoảng 3 tuần tới.

Tham khảo Odditycentral