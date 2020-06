Ngắm ngôi trường mầm non độc đáo ở Hạ Long: Học sinh chạy nhảy vui chơi cùng cây cối, đi học mà như đi khu du lịch sinh thái

My Montessori Garden là trường mầm non định hướng giáo dục theo phương pháp Montessori. Vì vậy, theo ý tưởng ban đầu nhà trường đã mong muốn tạo ra một khu vườn, một không gian thiên nhiên dành cho học sinh, một lớp học giữa những tán cây và hoa lá.

Lớp học trong vườn cây

My Montessori Garden - Khu vườn của những đứa trẻ đã ra đời với ý tưởng một lớp học giữa những tán cây và hoa lá.

Khu đất xây dựng trường nằm trong một khu dân cư tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Được biết, do điều kiện khu đất không được sử dụng lâu dài, chỉ từ 5-10 năm, do vậy nhà trường cùng đơn vị thiết kế đã tìm kiếm một cấu trúc xây dựng đơn giản, lắp đặt nhanh, ít tác động đến hiện trạng và dễ dàng di chuyển đến địa điểm khác khi cần thiết. Vì vậy My Montessori Garden - Khu vườn của những đứa trẻ đã ra đời.

Ngôi trường chụp từ trên cao.

Đội ngũ thiết kế đã nghiên cứu một mô hình có cấu trúc bằng thép, tạo ra 2 khối lớp học kết cấu thép, xung quanh là vườn cây. Bên ngoài 2 khối lớp học là hệ thống giàn cây bằng khung thép và lưới thép, mô hình này có thể vừa để trồng cây to dưới đất, vừa làm giàn cây leo ăn quả.

Từ đó trường có 2 khu vườn, một khu vườn dưới mặt đất, và một khu vườn trên cao, được kết nối bằng hệ thống gồm 3 cầu thang sắt ngoài trời tạo thành một vòng di chuyển liên tục tuần hoàn trong khu vườn.

Hình ảnh mô hình có cấu trúc bằng thép, tạo ra 2 khối lớp học kết cấu thép, xung quanh là vườn cây.

Trẻ em đi học như đi khu du lịch sinh thái.

Thiết kế đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt.

Học sinh có không gian chạy nhảy vui chơi.

Các em học sinh có không gian để chạy nhảy từ dưới đất lên trên rồi lại xuống dưới và trở thành một không gian khám phá thú vị. Trẻ có thể vừa chạy, vừa ngắm các loại cây, chạm và theo dõi cây lớn lên từng ngày.

Cũng trong khu vườn này, học sinh có thể học cách trồng và chăm sóc các loại cây leo ăn quả, rau theo mùa và các loại hoa mà chúng yêu thích.

Bước ra khỏi lớp là khu vườn 2 tầng.

Đi học vui hơn ở nhà.

Không chỉ được ngắm mà các em còn được sờ và thấy cây lớn lên mỗi ngày.

Không gian xanh mát, rực rỡ hoa lá khiến học sinh thích thú.

Mặc dù khu đất có diện tích không lớn, chỉ khoảng 600m2, nhưng nhà trường đã quyết tâm dành hơn 50% diện tích đất cho khu vườn, để tạo ra một không gian học tập gần gũi thiên nhiên. Nhà trường mong muốn học sinh của mình có thể học hỏi, kết nối và giao tiếp với thiên nhiên nhiều hơn khi ở trong những lớp học thông thường.



Phương pháp học Montessori

Trường theo đuổi phương pháp học Montessori. Đây là một phương pháp giáo dục bắt nguồn từ Châu Âu đầu thế kỷ 20, và đang phát triển ở Việt Nam trong những năm gần đây. Phương pháp tôn trọng tính dự do và độc lập của trẻ, tạo ra môi trường để trẻ khám phá và cảm nhận các giác quan.

Học sinh vừa học vừa kết nối với thiên nhiên.

Trang thiết bị hiện đại.

Tại My Montessori, trẻ làm quen với tiếng Anh mỗi ngày với giáo viên bản ngữ. Đối với trẻ từ 0 đến 3 tuổi: Trẻ được làm quen với tiếng Anh thông qua giáo trình học Little Friends. Đối với trẻ từ 3 đến 5 tuổi: Chương trình song ngữ được áp dụng ngay trong các giờ thực hành Montessori, giúp trẻ dần hình thành khả năng tập trung ghi nhớ các từ ngữ, hình ảnh, cách phát âm mà trẻ vừa học được.

Trường theo đuổi phương pháp học Montessori.

Lớp học rộng rãi, thoáng mát.

Bước ra khỏi lớp là vườn.

Khu vườn cây bao quanh lớp học còn tạo ra bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh cho ngôi trường. Đồng thời tạo view nhìn và cảnh quan xanh mát cho tất cả các lớp học.

Hiện tại, trường có 70 học sinh chia thành 2 lớp. Diện tích mỗi lớp là 180m2 và mỗi lớp sẽ có 5 giáo viên phụ trách.



Theo chia sẻ, học phí của trường là 4,5 triệu đồng/tháng, học từ thứ 2 đến thứ 6. Học phí này đã bao gồm chương trình tiếng Anh song ngữ cùng các hoạt động ngoại khoá hàng tháng. Tiền ăn tính riêng 50.000 đồng/ngày và không thêm các khoản nào khác.

Được biết, trường được hoàn thiện vào năm 2019 và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh ở Hạ Long.