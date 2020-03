New Zealand phong tỏa toàn quốc sau 48 giờ

Ngày 23/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo nâng mức cảnh báo toàn quốc lên mức cao nhất, đồng thời đóng cửa tất cả các dịch vụ, trường học và văn phòng không thiết yếu trong 48 giờ tới.

"New Zealand đang chuẩn bị cho tình trạng phong tỏa", Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố và cho biết thêm, các biện pháp này sẽ được duy trì trong ít nhất 4 tuần, nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Ảnh: Reuters)

Theo Thủ tướng New Zealand, các quán bar, quán cà phê, nhà hàng và rạp chiếu phim sẽ bị đóng cửa, trong khi các siêu thị và nhà thuốc sẽ vẫn mở cửa. Bà Ardern cũng cho biết nguồn hàng ở nước này vẫn dồi dào.

Những người không làm công việc thiết yếu được yêu cầu ở nhà, tuy nhiên, họ vẫn có thể ra ngoài để đi dạo hoặc tập thể dục.

“Quyết định này sẽ đặt ra những hạn chế đáng kể đối với các hoạt động của người New Zealand. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta để làm chậm đà lây lan của virus và cứu nhiều mạng sống”, bà Jacinda Ardern nói.

Hôm 23/3, New Zealand ghi nhận thêm 36 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên trên 102. Hiện chưa có người thiệt mạng vì nCoV tại đất nước 5 triệu dân này.

Video: Tin giả - Thứ đáng sợ hơn đại dịch Covid-19

Áp lực ngày càng tăng đối với chính phủ New Zealand nhằm thắt chặt hơn các hạn chế để ngăn chặn dịch Covid-19. New Zealand đã đóng cửa biên giới với những người không phải công dân hoặc không cư trú dài hạn ở nước này. Ngoài ra, hành khách nhập cảnh New Zealand sẽ phải tự cách ly 14 ngày, trừ những đảo ở Thái Bình Dương.