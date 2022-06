New York khủng hoảng nhà vệ sinh công cộng

9 triệu cư dân của thành phố New York và hàng triệu du khách đến đây mỗi năm có lẽ đã quá quen thuộc với tình cảnh thiếu hụt nhà vệ sinh công cộng. Những năm gần đây, một số người thậm chí còn phải tranh giành nhau hoặc bỏ tiền ra mua một sản phẩm nào đó để được dùng WC của các nhà hàng, quán ăn trong khi tiện ích này đáng lẽ ra là miễn phí.



Teddy Siegel, một sinh viên của Nhạc viện Mannes, kể lại rằng cô từng rất hoảng hốt khi không thể tìm được WC công cộng nào ở Quảng trường Thời Đại (New York). Cô xin dùng nhờ WC của các cửa hàng nhưng đều bị từ chối với lý do "chỉ dành cho nhân viên". Cuối cùng, cô gái trẻ chỉ có thể "giải quyết nỗi buồn" sau khi mua chai nước tại một cửa hàng McDonald’s.

Trong một nghiên cứu năm 2020 của kiến trúc sư Julie Chou, nhà quy hoạch đô thị Kevin Gurley và phân tích dữ liệu Boyeong Hong, New York chỉ có khoảng 1.100 WC công cộng, con số không tăng đáng kể trong hơn 40 năm qua. Điều này khiến thành phố rơi vào tình trạng "khủng hoảng WC công cộng".

Nghe theo chị gái, Siegel đã tạo một tài khoản TikTok để lưu lại vị trí các WC công cộng ở New York. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ kinh nghiệm do người khác gửi tới, gắn kèm link bản đồ để mọi người có thể dễ dàng tìm được. Hiện tài khoản TikTok trên của Siegel đã có hơn 102.000 người theo dõi.

Teddy Siegel "check-in" tại một WC công cộng ở New York (Ảnh: Internet).

"Khi xem video của Siegel, tôi đã gửi nó cho mọi người. Chúng tôi cần điều này từ rất lâu và cuối cùng nó cũng thành hiện thực", một người dùng TikTok cho biết.

Alice Xiao – một nhân viên công nghệ ở New York, gần đây đã cho ra mắt ứng dụng bản đồ mang tên Toodle Loo, hiển thị vị trí các WC công cộng ở New York và một số thành phố khác từ chia sẻ của người dùng.

Bản đồ WC lại càng cần thiết với những người mắc bệnh tiêu hóa hay đường ruột. Cách đây không lâu, Hiệp hội bệnh đường ruột IBD Nam Á đã giới thiệu ứng dụng tìm WC tên là "We Can’t Wait". Ứng dụng này liệt kê những vị trí cho phép người dùng sử dụng WC miễn phí, đồng thời hiển thị nhận xét về độ sạch sẽ và các yếu tố khác.

Ảnh: Internet.

Bên cạnh các ứng dụng trực tuyến, ấn phẩm in trên giấy cũng là phương tiện hữu ích trong việc chia sẻ thông tin về WC công cộng tại New York. Từ năm 2019, ấn phẩm về nhà vệ sinh mang tên Facility Magazine đã được xuất bản, đăng tải danh sách các toilet công cộng ở New York cùng nhiều thành phố khác.

Erin Sheehy, tổng biên tập và đồng sáng lập của tạp chí, chia sẻ rằng cô hy vọng những danh sách như của Facility sẽ giúp mọi người tìm thấy WC công cộng dễ dàng hơn.

"Tại sao chúng ta lại phải dùng đến những thứ như bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến để tìm một tiện ích cơ bản như vậy? Nhiều người thậm chí còn phải mua sản phẩm nào đó để được sử dụng nhà vệ sinh công cộng", Erin nói thêm.

Trong khi đó, Siegel cho biết: "Hi vọng tài khoản TikTok của tôi sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn đến tình trạng khủng hoảng WC công cộng của thành phố. Tôi cảm thấy tất cả như một lời cảnh tỉnh dành cho York. Việc kiếm tiền từ WC công cộng là không thể chấp nhận được".

Nguồn: NYT





