Nếu đem chuối nấu với thứ hạt này sẽ giúp giảm béo, tăng sức đề kháng, phòng ngừa mất ngủ

Siêu thực phẩm: Cháo chuối hạt kê

Tác dụng của chuối

Sau khi ăn chuối, có thể giúp não sản sinh ra một thành phần hóa học có tên là serotonin. Chất này có thể kích thích hệ thần kinh, mang đến cho con người cảm giác thoải mái, vui vẻ, đồng thời còn có tác dụng giảm đau.

Ăn chuối thường xuyên không chỉ có lợi cho não, chống mệt mỏi thần kinh mà còn làm ẩm phổi, giảm ho. Chuối còn có tác dụng hiệu quả đối với những người bị mất ngủ hoặc căng thẳng về cảm xúc, vì protein có trong chuối có chứa axit amin, có tác dụng làm dịu thần kinh. Do đó, ăn chuối trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ ngon.

Chuối rất giàu chất xơ, chất xơ có thể hút nước trong dạ dày giúp tăng cường cảm giác no, sau khi vào ruột có thể hút nước làm tăng khối lượng phân và thúc đẩy quá trình đại tiện. Vì vậy, những người bị táo bón lâu ngày ăn chuối để giữ ẩm cho đường ruột và có tác dụng nhuận tràng. Chuối chứa nhiều carbohydrate nên ăn chuối có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể. Chuối có hàm lượng tinh bột cao, tạo cảm giác no lâu. Do đó, ăn chuối điều độ còn có thể giảm ăn các loại thực phẩm khác và có vai trò trong việc giảm cân.

Tác dụng của hạt kê

Kê là loại hạt đứng đầu trong 5 loại ngũ cốc, không thể coi thường lợi ích của hạt kê đối với cơ thể con người. "Trong bản thảo cương mục" (một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học) đã đề cập rằng, ăn hạt kê có thể tăng cường chức năng của ruột non và có tác dụng nuôi dưỡng tim và làm dịu thần kinh". Có thể thấy, ăn hạt kê có tác dụng an thần, dễ ngủ.

Selen chứa trong hạt kê có lợi cho việc sản xuất glutathione, và glutathione có thể cải thiện chức năng tình dục, tăng thị lực, ngăn ngừa và điều trị các bệnh về mắt, bảo vệ gan và chống lão hóa. Hạt kê rất giàu tryptophan, với 202mg tryptophan/100g hạt kê, hàm lượng tryptophan cao nhất trong các loại ngũ cốc. Tryptophan có thể làm tăng nồng độ serotonin trong não, cải thiện chứng trầm cảm và thúc đẩy hình thành melatonin, cải thiện chứng mất ngủ nhẹ.

Tác dụng của cháo chuối hạt kê

- Giảm đau bụng: Ăn cháo chuối kê hàng ngày không những có tác dụng giảm đau bụng mà còn chống mất ngủ.



- Cháo chuối hạt kê có tác dụng giải rượu: Những người sau khi uống rượu say có thể ăn một ít cháo chuối hạt kê, không những thơm ngon, ngọt mát, mà còn là sản phẩm tốt để giải rượu.

- Cháo chuối hạt kê giúp tăng cường khả năng miễn dịch của con người, nâng cao sức đề kháng. Ăn cháo chuối hạt kê có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, ăn thường xuyên còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, huyết áp cao và các bệnh khác.

- Cháo chuối hạt kê giúp tăng cường thể chất: Loại cháo này chứa nhiều loại vitamin, bao gồm canxi, phốt pho, sắt và các khoáng chất khác, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Nó có thể thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của da, chữa lành vết thương và làm cho làn da mịn màng.

Lưu ý: Khi chọn chuối, nếu thấy chuối có quá nhiều đốm đen trên vỏ chuối thì tức là chuối đã quá chín, các đốm đen sẽ xâm nhập vào thịt từ vỏ chuối. Bóc vỏ chuối, thấy phần thịt bên trong cũng bị đen nhũn, như vậy chuối đã bị hỏng và không ăn được nữa.

Công thức nấu cháo chuối hạt kê: - Ngâm gạo nếp trắng và hạt kê trong nước sạch khoảng 10 phút. Sau đó cho gạo và kê vào nồi đun. - Đun sôi trên lửa lớn, vớt bọt, sau đó cho chuối chín vào nấu cùng, khi cháo nhừ đun ở lửa nhỏ. Sau đó thêm đường phèn và nấu khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

