Netizen trầm trồ với sự kiện âm nhạc Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức

Đã từ rất lâu kể từ thời điểm mọi hoạt động âm nhạc phải "án binh bất động" vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam mới có một đại hội âm nhạc hoành tráng, đã tai đã mắt như Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức vào ngày 23/4 vừa qua.



Không quá nếu nói rằng, cả giới trẻ Sài Thành đã cùng nhau ùa về sân vận động Gia Định TP.HCM để tạo nên con số hơn 15 nghìn khán giả có mặt tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cực chất từ dàn nghệ sĩ đình đám.

Ngay từ chiều ngày 23/4, dưới cái nắng chói của TP.HCM, hàng nghìn khán giả trẻ đã xếp hàng chờ tới giờ vào khu vực sân khấu để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất hay chụp những tấm hình check-in với biểu tượng "thắp sáng Việt Nam" tại đại nhạc hội.

90 phút trước khi sự kiện bắt đầu, sân vận động dường như không còn một chỗ trống với sự xuất hiện của các fandom và khán giả để sẵn sàng ủng hộ, cổ vũ cho những nghệ sĩ mà mình yêu thích.

Không chỉ dừng lại ở những tiết mục biểu diễn bùng nổ dành cho khán giả, Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức còn xác lập kỷ lục Đại nhạc hội sử dụng công nghệ Lighting show kết hợp công nghệ LED Matrix có quy mô lớn nhất tại Việt Nam".

Với hệ thống ánh sáng 700 đèn chiếu cùng hệ thống âm thanh 200 loa D&B AudioTecknik, Lighting Show tại đại nhạc hội Light Up Viet Nam được kết nối hỗ trợ tạo hình bởi 2000 mét LED Matrix xuyên suốt chiều dài 110m sân khấu.

Đây là màn trình diễn công nghệ ánh sáng Lighting Show kết hợp LED Matrix có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam từ trước đến nay. Phải nói rằng những khán giả có mặt tại Light Up Viet Nam là những người may mắn nhất khi được tận mắt, tận tai chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp mà chưa một sân khấu nào tại Việt Nam có thể thực hiện.

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc sân khấu âm nhạc "vũ trụ ánh sáng", công nghệ 3D khổng lồ đã được lan truyền trên mạng xã hội và khiến cộng đồng mạng vô cùng choáng ngợp.

Và đương nhiên, thật thiếu sót nếu như không nhắc đến những màn trình diễn đỉnh cao của dàn line-up đình đám có mặt tại đêm nhạc. Từ loạt tiết mục solo đốt cháy sân khấu cho đến những màn kết hợp có 1-0-2 đang khiến dân tình phải "náo loạn".

Sau khi đêm nhạc lên sóng, không khó để thấy loạt tiết mục biểu diễn đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều người còn phải bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể góp mặt tại đại nhạc hội Light Up Viet Nam.

Ca khúc mở màn We Are The Family được thể hiện bởi 3 nghệ sĩ Gen Z Hoàng Dũng - Mỹ Anh - GDucky cùng 16 em nhỏ tạo nên bản hoà ca ấn tượng ngay đầu chương trình.

Đây là ca khúc được sáng tác riêng cho ngân hàng VPBank với thông điệp về sự tự hào hướng tới Việt Nam thịnh vượng đoàn kết và là lời cảm ơn của thương hiệu đến với người dân Việt Nam sau khoảng thời gian dài chống chọi với đại dịch.

Ngay sau đó, là những người trình diễn đầu tiên trong chương trình, Hoàng Dũng, Mỹ Anh và GDucky đã cùng nhau lan toả năng lượng của tuổi trẻ và làm bùng nổ sân khấu bằng cá tính riêng. Đặc biệt, khán giả xem qua livestream còn phải "mắt chữ A miệng chữ O" với visual tuyệt đỉnh trên sân khấu khi các nghệ sĩ được "thắp sáng" bởi hệ thống ánh đèn đầu tư mãn nhãn.

Màn trình diễn của Erik khiến khán giả thích thú khi hàng nghìn fan bên dưới tạo nên fanchant "bắp luộc đê" độc nhất vô nhị tại Vpop. Bên dưới phần bình luận livestream, nhiều fan của nam ca sĩ cũng không ngừng "spam" màn fanchant bắp luộc để ủng hộ thần tượng qua màn hình nhỏ.

Riêng với Tóc Tiên, cô lại thiêu đốt sân vận động bởi màn hát live liên tiếp với loạt ca khúc như Big girl don’t cry, Walk away và Em đã có người mới. Dù từng thừa nhận bị ảnh hưởng sức khoẻ hậu Covid-19 nhưng với màn trình diễn vừa qua, khó ai có thể tin Tóc Tiên gặp vấn đề về giọng hát.

Phần trình diễn được nhiều người mong chờ nhất nhì chương trình chắc chắn phải kể đến sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn. Nếu như Hồ Ngọc Hà xuất hiện như một nữ thần làm khán giả mê đắm thì Hà Anh Tuấn luôn khiến người hâm mộ "phát cuồng" vì sự lịch lãm của mình.

Mới đây, màn tương tác "em yêu anh" - "anh biết" của Hà Anh Tuấn còn gây sốt mạng xã hội và đạt hàng chục nghìn lượt tương tác - chứng minh cho sức hút chưa bao giờ nguội lạnh đến từ vị trí "gã đàn ông đặc biệt" của làng nhạc Việt.

Sau khi Light Up Viet Nam kết thúc và làm rần rần cõi mạng, chương trình đã ghi nhận con số thành tích "khủng khiếp" trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, livestream chương trình ghi nhận có hơn 3 triệu lượt xem trực tiếp, hơn 800 nghìn người xem đồng thời trên các nền tảng số trong thời gian phát trực tiếp.

Tiếp cận gần 20 triệu lượt người trên nền tảng digital - một con số mà không phải sự kiện âm nhạc nào tại Việt Nam cũng có thể làm được.

Light Up Viet Nam 2022 cũng ghi nhận trên 1 triệu lượt tương tác về sự kiện trên Facebook và trở thành keyword (từ khóa) phổ biến nhất trên nền tảng này. Ngoài ra, trên nền tảng TikTok, Light Up Vietnam cũng "xâm chiếm" nhanh chóng với hàng trăm video cùng hàng chục nghìn tương tác với mỗi video chỉ trong vài giờ đồng hồ kể từ khi chương trình kết thúc.

Có thể nói, Light Up Viet Nam đã thành công trong việc đánh dấu cho sự hồi sinh trở lại của đời sống tinh thần người dân TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung hậu Covid-19. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu ấn thật sự đáng nhớ cho thương hiệu VPBank mới mẻ, trẻ trung, năng động bứt phá, sẵn sàng bước tiến đầu tiên vươn tới những giá trị mới bền vững để góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

