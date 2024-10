Rapper Negav đang là tâm điểm chỉ trích vì phát ngôn cổ xúy bỏ học và hàng loạt những bài đăng thô tục, sử dụng hình ảnh trẻ em trong nhóm content bẩn được anh lập ra từ năm 2020. Thị phi của Negav đã kéo theo nhiều sao Việt phải lên tiếng xin lỗi. Negav cũng bị hàng loạt nhãn hàng xóa hình ảnh.

Rạng sáng ngày 2/10, rapper này đã lên tiếng xin lỗi và ẩn trang cá nhân. Tuy nhiên lời xin lỗi này không thể xoa dịu được công chúng. Đến nay, FC Negav lên tiếng thông báo toàn bộ lịch trình sắp tới của nam rapper sẽ bị hủy bỏ. Lịch trình này sẽ bao gồm đêm 2 của concert Anh Trai Say Hi diễn ra vào ngày 19/10 tới đây tại khu đô thị Vạn Phúc, TP.hủ Đức. Thông tin này đã khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán không ngớt.

FC thông báo toàn bộ lịch trình sắp tới của Negav sẽ bị hủy bỏ sau liên hoàn phốt.

Chúng tôi đã liên hệ với phía Negav để có được thông tin cụ thể hơn nhưng số điện thoại không liên lạc được. Phía NSX Anh Trai Say Hi hiện không có phản hồi về thông tin này. Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì Ban tổ chức concert vẫn chưa có quyết định cuối cùng, có thể đây là ý muốn của riêng Negav.

Theo thông báo của FC, khả năng cao Negav sẽ không tham gia đêm 2 concert Anh Trai Say Hi ngày 19/10 tới đây.

Negav có tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001 tại TP.HCM. Rapper này nổi lên khi là thành viên của GERDNANG, cũng như tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên nổi tiếng chưa được bao lâu thì Negav đã vướng phải liên hoàn thị phi, phải đưa ra lời xin lỗi 4 lần trong vòng chưa đầy 1 tuần. Sự nghiệp vừa chớm nở của rapper này cũng đứng trước nguy cơ lụi tàn vì vấp phải làn sóng phản đối, tẩy chay của khán giả.

Trong bức thư xin lỗi cuối cùng trước khi ẩn trang cá nhân, Negav viết: "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".

Negav xin lỗi và khóa vội trang cá nhân trong rạng sáng ngày 2/10.

Nguồn: Facebook