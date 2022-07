Nàng Tokyo của Phi Vụ Triệu Đô: Diễn lấn át cả Park Shin Hye, nhan sắc đời thực đầy quyến rũ

Nhờ có tên tuổi của nguyên tác, thế nên Phi Vụ Triệu Đô: Hàn Quốc - Khu vực kinh tế chung nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ từ khi còn chưa ra mắt. Dẫu vẫn còn đó nhiều ý kiến trái chiều, thế nhưng không thể phủ nhận rằng tác phẩm vẫn có những điểm sáng, một trong số đó là diễn xuất của Jeon Jong Seo - người thủ vai nhân vật Tokyo.

Jeon Jong Seo là một nữ diễn viên tài năng của xứ sở Kim Chi.

Jeon Jong Seo: Ác nữ nổi tiếng nhưng đóng phim lãng mạn cũng "đỉnh chóp"

Nhắc đến Jeon Jong Seo, bên cạnh Phi Vụ Triệu Đô thì The Call hẳn là bộ phim nổi tiếng nhất của cô. Trong phim, cô vào vai nữ sát nhân có nội tâm phức tạp Young Sook. Đây là một vai diễn cực kỳ "nặng đô". Để thể hiện tốt nhân vật này, Jong Seo phải cho thấy được nhiều thần thái khác nhau từ trẻ trung, nghịch ngợm cho đến điên cuồng, tàn nhẫn, máu lạnh.

Dù cùng chung ống kính với đàn chị Park Shin Hye, thế nhưng Jong Seo chẳng những không lép vế mà còn tỏ ra lấn lướt hơn. Và cũng chính nhờ vai Young Sook mà Jeon Jong Seo đã được vinh danh tại lễ trao giải Baeksang ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc.

Diễn xuất của Jeon Jong Seo trong The Call thậm chí còn nổi bật hơn Park Shin Hye.

Sau màn thể hiện quá tuyệt vời tại The Call, nhiều khán giả tại Hàn Quốc gắn cho cô mác "ác nữ" và nhận định cô rất hợp với các vai phản diện. Tuy nhiên, thực tế Jeon Jong Seo đóng phim tình cảm cũng rất ổn.

Sau The Call, tác phẩm tiếp theo mà Jeon Jong Seo tham gia mang tên Rung động ngọt ngào (Nothing serious) thuộc thể loại lãng mạn. Trong phim, cô vào vai Ja Young, một cô gái có tính cách táo bạo nhưng lại phải nếm trải những thất bại để rồi sa vào nợ nần. Đen sự nghiệp và cũng chẳng đỏ tình, Ja Young còn bị người yêu "đá". Chính vì thế, cô đã tuyên bố sẽ không yêu ai nữa nhưng rồi lại gặp gỡ Woo Ri (Son Seok Koo).

Tạo hình của Jeon Jong Seo và Son Seok Koo trong Rung động ngọt ngào.

Dẫu không nặng đô như Young Sook trong The Call, thế nhưng vai Ja Young cũng chẳng phải một thử thách dễ dàng. Tuy nhiên sau tất cả, Jeon Jong Seo tiếp tục không khiến người hâm mộ thất vọng. Cô góp công lớn giúp Rung động ngọt ngào thu về tới 5.15 triệu USD - xếp thứ 9 trong số tất cả các bộ phim điện ảnh ra rạp tại Hàn Quốc trong năm 2021.

Lợi thế đặc biệt để trở thành ảnh hậu tương lai

Có thể bạn chưa biết, nhưng Jeon Jong Seo từng hợp tác chung với 2 ngôi sao quốc tế nổi tiếng đến từ nước Mỹ là Zac Efron và Kate Hudson khi tham gia đóng phim Mona Lisa and the blood moon. Cũng nhờ điều đó mà Jong Seo trở thành bóng hồng duy nhất của xứ Kim Chi tại LHP Venice 2021. Nhân vật của cô ở bộ phim này là một cô gái sở hữu năng lực khác thường, đã trốn thoát khỏi trại tâm thần và đang xây dựng cuộc đời mới của mình.

Jeon Jong Seo trong Mona Lisa and the blood moon.

Dễ thấy, ở các bộ phim mình tham gia, Jeon Jong Seo đều đảm nhận những vai diễn rất khó nhưng đều hoàn thành tốt. Đây chính là bằng chứng cho thấy cô sở hữu khả năng đóng phim thiên bẩm. Điều này càng đúng hơn khi biết rằng trái với nhiều đồng nghiệp khác, Jeon Jong Seo không theo học chính quy đến khi tốt nghiệp mà chọn dừng học chỉ sau 1 năm vì muốn có trải nghiệm thực tế thay vì ngồi nghe giảng.

Nhận xét về Jeon Jong Seo, cây viết người Indonesia Umesh Bhagchandani từng nhận định trên South China Morning Post (tờ báo uy tín thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Alibaba) rằng cô sở hữu lợi thế rất lớn về ngoại hình và có khả năng diễn xuất tốt. Những điều này sẽ trở thành cơ sở để Jeon Jong Seo hướng tới một tương lai tươi sáng trên màn ảnh rộng.

Gương mặt của Jeon Jong Seo được đánh giá là mang đậm chất điện ảnh.

Thực tế không chỉ Umesh Bhagchandani mà rất nhiều chuyên gia, nhà báo khác tại Hàn Quốc đều có chung ý kiến rằng Jeon Jong Seo sở hữu một gương mặt lạ, đậm chất điện ảnh. Mới 27 tuổi và chỉ có vài ba bộ phim trong tay, tuy nhiên nhờ ngoại hình đặc biệt, thiên phú diễn xuất cùng sự quyết đoán, khao khát hoàn thiện mãnh liệt, Jeon Jong Seo cho thấy ở cô hội tụ đầy đủ mọi yếu tố cần thiết của một ảnh hậu Hàn Quốc tương lai.

Jeon Jong Seo ngoài đời thế nào?

Jeon Jong Seo thường khiến khán giả đại chúng nhớ đến với thần thái lạnh lùng, cao ngạo. Cách đây không lâu khi sự kiện ra mắt phim Phi Vụ Triệu Đô được tổ chức tại Seoul, Jeon Jong Seo làm các fan sốt rần rần với đôi vai trần gợi cảm cùng thần thái băng giá của mình. Tuy nhiên theo các phóng viên đã có cơ hội tiếp xúc với cô tại LHP Cannes hồi 2017, thực tế nàng "đả nữ" Tokyo của Phi Vụ Triệu Đô lại là một cô gái khá dễ thương, thân thiện.

Biểu cảm lạnh lùng nhưng không kém phần hấp dẫn của Jeon Jong Seo.

Điều này cũng dễ dàng được kiểm chứng nếu khán giả có xem chương trình tạp kỹ giải trí Knowing Brothers hoặc buổi trả lời phỏng vấn của cô và Son Seok Koo trên tạp chí Marie Claire. Cũng trong buổi phỏng vấn này, có nhiều điều thú vị về Jeon Jong Seo được hé lộ, đáng chú ý nhất là việc nữ diễn viên 27 tuổi thừa nhận điều mình tìm kiếm trong một mối quan hệ là cảm giác phấn khích.

Cụ thể khi cả hai được hỏi sẽ chọn mối quan hệ đem đến cảm giác phấn khích mỗi ngày hay mối quan hệ thoải mái như với một người bạn, Son Seok Koo đoán rằng Jeon Jong Seo sẽ chọn đáp án đầu tiên và cô nói anh đoán đúng. Thời điểm hiện tại, Jeon Jong Seo đang hẹn hò với Lee Choong Hyun, chính là đạo diễn của bộ phim The Call.

Jeon Jong Seo và Son Seok Koo trả lời phỏng vấn trên tạp chí Marie Claire

Jeon Jong Seo cực dễ thương khi tham gia Knowing Brothers cùng Park Shin Hye

Hấp dẫn, tài năng, đó là những từ mà chúng ta có thể dùng để nói về Jeon Jong Seo. Cô là mẫu người có thể khiến người đối diện thấy ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó cũng chính xác là những mà Kim Ji Hun - chàng Denver của Phi Vụ Triệu Đô cảm thấy:



"Jong Seo khiến mọi người tò mò. Càng tiếp xúc và hiểu Jong Seo hơn, tôi càng nhận thấy rằng cô ấy như thể đang sống trong thế giới của riêng mình. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến cô ấy trở nên thêm phần thu hút."

Kim Ji Hun có ấn tượng mạnh với Jeon Jong Seo ngay từ lần gặp đầu tiên.

Kể từ khi tạo ra được tiếng vang lớn với bộ phim Burning từ cách đây 4 năm, Jeon Jong Seo đã cho thấy những bước tiến đáng kể. Nếu tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê của mình, tin rằng Jeon Jong Seo sẽ tạo dựng được một vị thế vững chắc trong làng giải trí Hàn ngữ trong tương lai gần.

