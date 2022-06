Nắng nóng sớm thiêu đốt châu Âu

Nhiệt độ hôm qua đã vượt mốc 30 độ C ở thủ đô các nước Anh, Pháp và Italy, trước thời điểm thường thấy cả tháng trời. Tình hình này tiếp tục khiến các chuyên gia lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hiện tượng Trái Đất nóng lên.



Tại Pháp, khoảng 18 triệu người ngày hôm qua đã trải qua báo động về nắng nóng tại 1/3 đất nước. Các cảnh báo cháy rừng cũng được phát đi từ dãy Pyrenees ở miền Nam đến vùng thủ đô Paris.

Chính quyền đã đưa ra nhiều biện pháp để đối phó với nhiệt độ cao cực đoan vào mùa hè, đặc biệt là từ khi xảy ra đợt nắng nóng gây ra cái chết của khoảng 15 nghìn người hồi năm 2003. Hôm qua, trẻ em đã được nghỉ học ở 12 vùng miền tây và tây nam thuộc diện chịu cảnh báo nhiệt cao nhất.

Nhiệt độ ở Pháp đã tăng suốt tuần qua, vượt 37 độ C ở vùng tây nam trong ngày hôm qua. Nhiệt độ cao lan cả xuống những vùng vốn mát mẻ bên bờ Đại Tây Dương, nhiệt độ ban đêm cũng cao bất thường. Đã có dự báo của chuyên gia khí tượng rằng nhiệt độ tại Pháp sẽ phá một số kỷ lục do biến đổi khí hậu.

Tại Anh, nhiệt độ cũng đã vượt mốc 30 độ C, nhưng nhiều người thấy vui vì nước Anh ít khi có khí hậu ấm áp, dù có lo ngại về mối đe dọa từ biến đổi khí hậu.

Chị Izzy Spencer - TP London, Anh nói: "Đây là dịp hưởng thụ với chúng tôi, thật thế, ý tôi là mồ hôi dính lép nhép nhưng thời tiết này vẫn rất tuyệt, dù là oi bức… Biến đổi khí hậu chắc chắn là thứ ai cũng cần phải suy nghĩ, lo lắng cho hành tinh của chúng ta".

Tại Italy, tình hình nghiêm trọng hơn. Hạn hán xảy ra ở nhiều địa phương, mực nước ở con sông lớn nhất đã xuống mức thấp bất thường khiến nguồn nước cho sinh hoạt và nông nghiệp bị đe dọa. Đã hơn 110 ngày qua gần như không có mưa ở miền bắc Italy, lượng tuyết thì giảm 70%.

Ở thủ đô Rome, nhiệt độ giữa trưa hôm qua là 37 độ C. Cảnh báo mức cao thứ hai đã được phát đi ở nhiều thành phố lớn, do nguy cơ đối với người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai. Cuối tuần này, nhiệt độ được dự báo lên đến 38 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, nắng nóng sớm trong mùa hè này là do hiện tượng nóng lên toàn cầu, khiến các mức nhiệt độ vốn chỉ có vào tháng 7, tháng 8 lại đã xảy ra ngay tháng 6 tại Tây Âu.