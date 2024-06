Nàng hoa hậu "dao kéo" hết thời của showbiz giờ lấy chồng cực giàu, suốt ngày đi du lịch "chữa lành" vô cùng sang chảnh

Nhắc đến showbiz người ta sẽ nghĩ ngay tới những mối tình "sớm nở, tối tàn", hôm nay bên nhau ngày mai chia xa. Không chỉ gặp áp lực về lịch trình công việc, các cặp đôi trong showbiz thường hay phải đối diện với sự phản đối từ phía fan hâm mộ.



Chính vì thế, nhiều người cảm thấy không mấy hi vọng với các cuộc tình trong showbiz. Chuyện tình của "nữ hoàng dao kéo" Lee Da Hae và "hoàng tử Kpop" một thời Se7en cũng từng như vậy.



Lee Da Hae sinh năm 1984, tại Seoul, Hàn Quốc. Khi Lee Da Hae học lớp 5 tiểu học, gia đình cô chuyển tới Sydney, Úc. Từ đó cô có tên tiếng Anh Cherry Byun. Sau khi tốt nghiệp trường trung học nữ Burwood Girls High School, cô đã quay về Hàn Quốc vào năm 2001 để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Lee Da Hae đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chunhyang lần thứ 71 vào năm 2001 và chính thức bước chân vào showbiz.

Se7en sinh năm 1984, từng được gọi là "hoàng tử Kpop". Anh sở hữu nhiều bản hit “làm mưa làm gió” không chỉ tại Hàn Quốc mà cả ở Nhật Bản như Come Back To me, Passion, I Know, Lalala… Ở giai đoạn đỉnh cao danh tiếng, Seven được truyền thông gọi là kỳ phùng địch thủ của Bi Rain.

Đám cưới trong mơ là lời hồi đáp sau 8 năm hẹn hò

Lee Da Hae và Se7en chính thức hẹn hò từ cuối năm 2015. Theo 1 nguồn tin thân thiết của cả 2 cho biết, sau nhiều năm duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, cả hai đến với nhau một cách tự nhiên.

Vốn là 2 người bạn cùng tuổi, Lee Da Hae và Se7en duy trì tình cảm bạn bè nhiều năm và sau đó mới chính thức bên nhau. Lee Da Hae là người ở bên cạnh động viên và trở thành chỗ dựa cho Se7en khi vướng vào những scandal trong sự nghiệp.

Chuyện tình của cả hai thay vì nhận được những lời chúc phúc lại có không ít chỉ trích và mỉa mai. Nhiều người "đào" lại quá khứ ồn ào của cả Se7en lẫn Lee Da Hae.

Vượt qua tất cả những thử thách, cả hai đã bên nhau suốt 1 thời gian dài, cùng nuôi dưỡng tình yêu của mình đến một ngày đơm hoa kết trái.

Trong suốt quá trình yêu nhau, cả hai thường không bao giờ khoe khoang tình yêu của mình mà chỉ lặng lẽ trao cho nhau hơi ấm.

Sáng 20/3/2023, Se7en và Lee Da Hae chính thức tuyên bố về đám cưới vào tháng 5 tới trên trang cá nhân chính thức của mình. Trong tâm thư, Se7en nhắn nhủ: "Tôi đã hứa sẽ kết hôn với bạn gái Lee Da Hae, người đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong 8 năm qua và luôn bao bọc tôi bằng tình yêu thương".

6/5/2023, đám cưới của Lee Da Hae - Se7en chính thức diễn ra vô cùng lãng mạn và hoàng tráng với vô vàn hoa tươi. Netizen còn nói đùa rằng đám cưới của cặp đôi không khác gì lễ trao giải cuối năm với dàn khách mời siêu xịn.

Đám cưới quy tụ loạt nghệ sĩ từ BIGBANG, 2NE1, Lee Soo Hyuk, Super Junior, Gummy...

Rời showbiz làm bà nội trợ, du lịch vòng quanh thế giới

Sau đám cưới, Lee Da Hae và Se7en tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đúng nghĩa. Khi yêu nhau, cả hai thường không dám đăng hình ảnh của đối phương lên trang cá nhân nhưng từ khi là vợ chồng mọi chuyện đã khác. Cả Lee Da Hae và Se7en đều thường xuyên đăng tải về cuộc sống hai vợ chồng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, cả hai dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Trên trang cá nhân của mình, cặp vợ chồng trai xinh gái đẹp thường xuyên chia sẻ về các chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới.

Lee Da Hae và Se7en từng chia sẻ, họ cảm thấy may mắn khi gặp được người đồng điệu với mình từ sở thích đi du lịch cho tới ăn uống, trò chuyện.

Chỉ riêng chuyến du lịch trăng mật Lee Da Hae và Se7en đã đi vòng quanh thế giới, ghé thăm Thuỵ Sỹ, Tây Ban Nha, Dubai, Maldives... Ở mỗi địa điểm, cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh chia sẻ về hoạt động và chuyến ghé thăm của mình. Và tất nhiên các nơi mà Lee Da Hae và Se7en ở đều vô cùng sang chảnh và đắt đỏ.

Người hâm mộ còn hài hước nói rằng họ theo chân Lee Da Hae và Se7en xem như đi du lịch online qua internet.

Bên cạnh các chuyến du lịch "chữa lành" đắt đỏ, Lee Da Hae còn yêu thích cuộc sống của một bà nội trợ. Hiện tại người đẹp gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz chỉ thỉnh thoảng tham gia 1 số sự kiện khi rảnh rỗi. Bên cạnh đó, Lee Da Hae khá yêu thích vai trò làm người sáng tạo nội dung. Trên Tiktok hay Instagram, người đẹp cũng thường chia sẻ các đoạn clip đi du lịch, chia sẻ những king nghiệm ghé thăm các vùng đất hay các món đặc sản vùng miền mà cô yêu thích.

Ngoài ra, Lee Da Hae cũng yêu thích công việc nội trợ và là 1 người rất khéo tay. Người đẹp từng chia sẻ cô thích tự tay đi chợ mua đồ ăn và về chuẩn bị các món ngon cho chồng và gia đình.

Lee Da Hae chuẩn bị đồ ăn cho đoàn kịch của chồng

Có lần người đẹp còn tiết lộ cô thích đi chợ đầu mối thay vì đi siêu thị. Không chỉ vì vấn đề giá cả mà ở chợ đầu mối cô có thể lựa chọn nhiều nguyên liệu nấu ăn mà cô không thể tìm thấy ở các siêu thị. Mỗi lần đi tới các quốc gia Lee Da Hae cũng rất thích tìm hiểu về ẩm thực của nơi đó và sau đó sẽ dành thời gian để học nấu nướng như 1 sở thích.

Có lần Lee Da Hae còn tự tay chuẩn bị gần 100 suất đồ ăn cho các thành viên trong đoàn kịch của chồng và nhận được rất nhiều lời khen của mọi người.