Nàng dâu hào môn nổi tiếng Go Hyun Jung có thực sự bị gia tộc Samsung "bắt nạt"?

Nữ diễn viên Go Hyun Jung từng gây sốc khi từ bỏ đỉnh cao danh vọng để kết hôn với Chung Yong Jin - phó chủ tịch tập đoàn Shinsegae và là cháu trai của nhà sáng lập Samsung Lee Byung Chul. Cuộc hôn nhân đình đám của họ được coi là sự kết hợp trong truyện cổ tích, giữa 1 ngôi sao hàng đầu và một người thừa kế tập đoàn tài phiệt thế hệ thứ 3. Tuy nhiên, sau 8 năm chung sống và có 2 đứa con, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn chỉ trong 2 giờ, vào tháng 11/2003.

Koreaboo đã dẫn lại thông tin từ trang tin Hàn Quốc Lady Kyunghang cho biết ngay từ đầu, quá trình hòa nhập gia đình tài phiệt của nàng Á hậu Hàn Quốc đã không hề dễ dàng. Trong 1 năm rưỡi sau kết hôn, Go Hyun Jung hoàn toàn ở ẩn. Tin đồn cặp đôi này bất hòa, nàng dâu mới không thích nghi được với nhà chồng đã nhanh chóng lan truyền. Vào thời điểm đó, Go Hyun Jung thường xuyên rời khỏi nhà do phải đi công tác nước ngoài, chẳng hạn như đi một mình đến Mỹ và ở lại đó hơn 1 tháng. Những người xung quanh cô cũng lên tiếng lo lắng, chẳng hạn như "Có chuyện gì không ổn giữa 2 người họ sao? 1 cặp đôi xa nhau hơn 1 tháng là không tốt".

Go Hyun Jung có cuộc sống làm dâu hào môn không dễ dàng

Tuy nhiên, tin đồn bất hòa đã lắng xuống vào tháng 5/1998 khi Go Hyun Jung sinh con trai đầu lòng. Sau đó, vào năm 2000, nữ diễn viên sinh con gái thứ 2 và bắt đầu được công nhận là con dâu của 1 gia đình giàu có. Tuy nhiên vẫn có nhiều tin đồn lan truyền về việc gia tộc Samsung coi thường Go Hyun Jung vì cô là 1 nghệ sĩ giải trí. Theo đó, gia đình này tránh nói tiếng Hàn để cô lập Go Hyun Jung. Khi nữ diễn viên học tiếng Anh để giao tiếp, họ chuyển sang nói tiếng Pháp.

Sau 2 lần sinh nở, tin đồn bất hòa vốn đã lắng xuống 1 thời gian lại nổi lên vào năm 2001. Đó là khi chiếc nhẫn kim cương trị giá 150 triệu won (2,8 tỷ đồng) của Go Hyun Jung bị đánh cắp khỏi nhà cô. Ngay sau đó, Á hậu Hàn Quốc tham dự buổi chiếu VIP của bộ phim Besame Mucho và trở thành tâm điểm chú ý. Khi có thông tin Go Hyun Jung đã khóc khi xem phim, những suy đoán lại bắt đầu xuất hiện. Bộ phim Besame Mucho mô tả 1 gia đình hạnh phúc tan vỡ vì khó khăn tài chính. Điều gì ở bộ phim này khiến cô buồn? Sau khi xem phim, Go Hyun Jung lại phải chịu đựng những tin đồn bất hòa.

Lady Kyunghang cho rằng chính lối sống về đêm của Go Hyun Jung mới là nguyên nhân chính dẫn đến vụ ly hôn, vì điều này không phù hợp với hình ảnh dâu hào môn. Sau khi sinh con thứ 2, Go Hyun Jung gặp 2 vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Vào giữa đêm Giáng sinh 2002, nữ diễn viên đã lái chiếc xe BMW và gây ra vụ tai nạn liên hoàn với 3 chiếc xe khác. 1 người phụ nữ trong vụ việc còn đăng lên bảng thông báo của Nhà Xanh rằng "Tôi không nhận được khoản bồi thường thỏa đáng và bị đối xử bất công trong vụ tai nạn giao thông do Go Hyun Jung gây ra".



Trọng tâm của sự việc này là "Tại sao con dâu của 1 gia đình tài phiệt lại lái xe nhanh như vậy vào giữa đêm? Cô ấy đã đi đâu vào giữa đêm?". Điều này cũng thu hút truyền thông một thời gian dài. Khi vụ tai nạn xe BMW chỉ vừa mới lắng xuống, Go Hyun Jung lại gây ra 1 ồn ào khác với xe Porsche.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/10/2003. Vào 3h sáng ngày hôm đó, chiếc xe Porsche trị giá 170 triệu won (3,2 tỷ đồng) thuộc tập đoàn Shinsegae đã bị đánh cắp tại Công viên Sông Hàn, Apgujeong, Seoul. Trong xe còn có 500.000 won tiền mặt (9,6 triệu đồng), 5 triệu won (96 triệu đồng) séc, 100.000 yen Nhật (18,1 triệu đồng) cùng những chiếc túi xách hàng hiệu, tổng thiệt hại là 8,5 triệu won (164 triệu đồng). Vụ việc được trình báo dưới tên của 1 nhân viên Shinsegae, nhưng thực chất người làm mất xe là Go Hyun Jung.

Văn phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Shinsegae thông báo: "Vào ngày xảy ra vụ việc, Phó chủ thích Chung Yong Jin và vợ đã sử dụng chiếc xe Porsche này. Sau đó, có vẻ như Go Hyun Jung đã sử dụng chiếc xe cho mục đích cá nhân. Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra sau đó". Đơn vị điều tra lưu động của Cơ quan cảnh sát đô thị Seoul cho biết Go Hyun Jung khai nhận uống rượu tại Gangnam, sau đó gọi tài xế chỉ định để lái xe về. Cô hẹn gặp mẹ ruột ở bãi đậu xe Công viên Sông Hàn vào lúc 3h30 sáng, nhưng đột nhiên nôn mửa nên đã rời khỏi xe, để nguyên chìa khóa trong ổ và bị đánh cắp xe. Tuy nhiên sau đó, Á hậu Hàn Quốc lại thay đổi lời khai là "Tôi phải đi vệ sinh nên không còn cách nào khác là để chìa khóa xe trong ổ khóa".

Cảnh sát bắt giữ thủ phạm là người đàn ông mang quốc tíchh Mỹ, tên K. Người này khai nhận đánh cắp xe vào lúc 23h đêm ngày 24/10/2003. Tuy nhiên, sự việc này đã để lại nhiều câu hỏi và làm dấy lên nhiều câu hỏi như tại sao thời gian trong 2 lời khai lại chênh đến 4 tiếng. Tại sao Go Hyun Jung lại hẹn gặp mẹ vào thời điểm muộn như vậy? Nhà bố mẹ Go Hyun Jung và địa điểm trộm xe cách nhau khá xa. Danh tính tài xế chỉ định cũng không được công bố, làm dấy lên nghi vấn người này thực chất là "bạn nhậu" của nàng dâu tài phiệt và mối quan hệ của họ.

Theo 1 góc nhìn khác, vụ trộm xe Porsche của Go Hyun Jung đã trở thành 1 vấn đề lớn. Vụ ồn ào này còn khiến công chúng nghi ngờ gia đình Go Hyun Jung lạm quyền, sử dụng xe công vụ của tập đoàn cho mục đích cá nhân. Được biết, Go Hyun Jung và chồng đã bắt đầu bàn chuyện ly hôn nghiêm túc từ mùa hè năm 2002. Tuy nhiên, không ly hôn là quy tắc bất thành văn trong gia đình Samsung. Tuy nhiên chỉ trong 2 giờ, quy tắc này đã bị phá vỡ. Trong nhiều năm, Shinsegae duy trì hình ảnh tập đoàn hoạt động minh bạch và có lãnh đạo chuyên nghiệp. Hình ảnh tập đoàn đã bị tổn hại rất nhiều sau vụ việc xe Porsche bị đánh cắp khi đang được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trên thực tế, 1 cộng sự thân cận của Phó chủ tịch Chung Yong Jin đã tiết lộ: "Vụ trộm xe Porsche là yếu tố quyết định trong vụ ly hôn. Phó chủ tịch đã nói với vợ rằng không được lái xe vào ban đêm. Đã có 1 số vụ việc tương tự trong quá khứ và cô ấy đã bị đuổi khỏi nhà. Đặc biệt, có vẻ như mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông đi cùng xe là yếu tố quyết định trong vụ ly hôn".

Vụ trộm xe là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn

Cặp đôi đồng ý ly hôn thuận tình tại tòa án. Go Hyun Jung nhận được 1,5 tỷ won (gần 29 triệu đồng) tiền cấp dưỡng, nhưng hoàn toàn mất quyền nuôi 2 con. Cuộc hôn nhân của Go Hyun Jung từng là niềm ghen tị của cả quốc gia, đã trở thành trường hợp điển hình về cuộc xung đột giữa kỳ vọng của người nổi tiếng và giới tài phiệt. Việc cô lặng lẽ rời khỏi thế giới đó khiến nhiều người phải suy ngẫm về cái giá phải trả cho việc trở thành "con dâu Samsung".

Go Hyun Jung thành công trở lại màn ảnh nhưng mất quyền nuôi 2 con

Nguồn: Koreaboo, Lady Kyunghang