Nàng Á hậu Việt Nam có điểm thi THPT "í ẹ" nhưng cậu em ruột lại cực phẩm: Đẹp trai, học giỏi, cầm trên tay tờ giấy rõ ngầu

Thời điểm đăng quang ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My dù nhận được nhiều lời ngợi khen về nhan sắc nhưng lại gây tranh cãi ở học vấn. Theo đó, kết quả thi tốt nghiệp THPT của Huyền My cực kỳ khiêm tốn. Tổng điểm 6 môn thi của Huyền My chỉ đạt 33 điểm, vừa đủ để cô tốt nghiệp.

Tuy thành tích học tập không tốt nhưng Huyền My lại có cậu em trai thuộc hàng cực phẩm khi sở hữu combo "đẹp trai + học giỏi". Theo đó, em trai Huyền My tên là Nguyễn Trần Việt Anh, sinh năm 2003. Thừa hưởng gien nhan sắc của bố mẹ nên Việt Anh có ngoại hình cực nổi bật. Cậu sở hữu chiều cao 1m74 khi mới vào cấp 3, cùng khuôn mặt với những đường nét đâu ra đấy, sống mũi cao và đôi mắt sáng.

Em trai Á hậu Huyền My bảnh bao từ nhỏ đến lớn.

Diễn viên Phương Oanh tíu tít chụp hình cùng Việt Anh khi gặp mặt trong tiệc sinh nhật của Á hậu Huyền My.

Mới đây, Huyền My tự hào khoe trên trang cá nhân về việc em trai đã hoàn thành chương trình cấp 3. Trong bức ảnh của cả gia đình, Việt Anh mặc áo cử nhân, trên tay là tấm giấy khen Học sinh giỏi.

Được biết, em trai của nàng Á hậu theo học tại trường Quốc tế Song ngữ Hà Nội Academy. Không chỉ giảng dạy các chương trình học có bản quyền, trường Hanoi Academy còn là trung tâm khảo thí chính thức của các tổ chức cấp bằng hàng đầu thế giới là NCC Education và Pearson Edexcel với vai trò tổ chức các kì thi đánh giá năng lực và cấp bằng quốc tế, bao gồm: Chứng chỉ Tiểu học Quốc tế của Edexcel; Chứng chỉ Trung học Quốc tế (iGCSE); Chứng chỉ chương trình dự bị đại học quốc tế IFD; Chứng chỉ A- level.

Tất nhiên học phí của ngôi trường này cũng không hề rẻ. Theo thông tin chính thức từ website của trường, mức học phí cấp tiểu học - THPT dao động từ 107,5 - 420 triệu đồng/năm. Cụ thể cấp tiểu học có mức phí 107,5 triệu đồng/năm; cấp THCS là 122,7 triệu đồng/năm. Còn cấp THPT có 2 mức, hệ song ngữ là 142,8 triệu đồng/năm còn hệ quốc tế fulltime là 420 triệu đồng/năm.

Nhìn mức học phí này, nhiều người không khỏi ngợi khen sự đầu tư của gia đình Huyền My cho sự nghiệp học hành của cậu út. Được biết, em trai của Huyền My rất kín tiếng trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Việt Anh để chế độ bạn bè và ẩn hết những thông tin cá nhân cũng như album ảnh.