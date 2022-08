Nắm vững 3 nguyên tắc sau, phụ nữ sẽ khiến chồng luôn về nhà đúng giờ, tan sở là muốn nhanh về với vợ!

Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện làm sao để đưa chồng về nhà đúng giờ luôn khiến nhiều chị em lo lắng. Chúng ta cũng không thể nào ép buộc được và luôn sống trong những nghi ngờ khi chồng tan sở những lại chẳng muốn về ngay với vợ. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ lại có bí quyết để khiến chồng tan làm là muốn về ngay với vợ. Nó giống như một cách quản lý hôn nhân và đạt được mục tiêu đó là không quá khó khăn.



Có nhiều cách thông minh để phụ nữ khiến cho chồng mê mẩn việc về nhà. Dưới đây là 3 cách dễ dàng thực hiện nhất.

1. Biến nhà thành một nơi ấm áp

Khi còn trẻ, chúng ta đều biết trong các bài hát, bài thơ rằng quê hương là một bến đỗ. Nhưng đối với vợ hoặc chồng, ngôi nhà riêng có họ có thực sự là một tổ ấm đúng nghĩa.

Cách hòa hợp với chồng của một số bà vợ thật sự khó hiểu. Chồng đi làm về sau một ngày dài mệt mỏi, thay vì an ủi động viên thì họ lấy cớ cả ngày vất vả rồi, giờ chồng làm hết việc nhà giúp. Hoặc đôi khi, chồng than vãn căng thẳng thì mình cũng than ngược lại, cho rằng chuyện ở nhà cũng chẳng hề sung sướng gì.

Trên đây là ví dụ, còn rất nhiều tình huống tương tự như thế khiến đàn ông khi về nhà không có cảm giác ấm áp mà là chán nản, bực mình và thêm mệt mỏi.

Nếu nhà không thực sự là một bến đỗ, là tổ ấm thì người chồng có còn thiết tha chuyện trở về hay không?

Một lời chào dành cho chồng sau khi về nhà, tắm nước nóng, một vài món ăn ấm áp, trò chuyện nhẹ nhàng, hỏi han công việc… đều là những hành động nên làm của một cô vợ.

Có như vậy thì ông chồng dù làm việc vất vả bên ngoài, chỉ cần tan sở là sẽ chạy về ngay để gặp người vợ của mình.

Ảnh minh họa.

2. Giúp chồng có trách nhiệm hơn với gia đình

Nếu một người đàn ông chỉ lãnh trách nhiệm kiếm tiền thì anh ta có trách nhiệm với gia đình hay không? Dĩ nhiên là có nhưng chẳng thể nào là tất cả được.

Chỉ khi bản thân có tinh thần trách nhiệm thì anh ta mới không buông thả, coi thường chính cuộc sống của mình.

Những người chồng chỉ đưa tiền dễ dàng coi nhà như khách sạn chứ không phải là một căn nhà thực sự. Bởi vậy, các người vợ thông minh nên để chồng mình có tinh thần trách nhiệm với gia đình. Hãy đề nghị chồng đi họp phụ huynh cho con, dạy con học bài, cùng con chơi đùa hay yêu cầu chồng cố định đi chợ giúp vợ sau giờ tan làm.

Chúng ta sẽ trân trọng những thứ do chính tay mình làm ra, tương đương với tinh thần trách nhiệm. Bởi thế, người vợ phải dùng nhiều cách khác nhau để khiến chồng đảm đương trách nhiệm. Nó cũng là một cách khiến mối quan hệ của cả hai trở nên bền chặt hơn.

Điều quan trọng không phải là để anh ấy làm gì mà để anh phải tham gia vào việc xây dựng cuộc sống, giúp tổ ấm hoàn thiện hơn, đó mới là điều quan trọng nhất.

Ảnh minh họa.

3. Chính người phụ nữ phải có trách nhiệm với bản thân

Sau khi nhiều bà vợ biến thành bà nội trợ thì chỉ tập trung vào công việc gia đình. Suốt ngày họ chỉ nghĩ đến cơm nước, giặt dũ, dọn dẹp và để bản thân trở nên tụt hậu hẳn. Điều này hoàn toàn sai lầm!

Trên thực tế, người vợ cũng cần biết tự cải thiện cuộc sống, sự hiểu biết của mình. Một người vợ không phải chăm sóc gia đình tốt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ cần phải tự rèn luyện bản thân mình, học hỏi mỗi ngày, nỗ lực nhiều hơn để khiến mình không tụt hậu so với người khác. Không chỉ thế, chuyện nhan sắc, lối sống, tri thức cũng cần rèn luyện. Phụ nữ chỉ biết đến củi dầu mắm muối, nội trợ, chăm con thì sẽ tự khiến bản thân mình thụt lùi, cách xa so với chồng mình hơn.

Nhiều người cho rằng điều này không quan trọng nhưng sự thật nó đóng góp một phần cực lớn vào việc chồng có muốn quay về nhà sau giờ làm hay không. Nếu họ cảm thấy không có chung tiếng nói với chính vợ mình thì làm gì có chuyện háo hức về nhà, háo hức gặp vợ. Tình cảm hai bên cũng vì thế mà dần xa cách.

Đôi khi, hôn nhân cần có một số bí quyết như vậy để xây dựng hạnh phúc tốt hơn. Hi vọng rằng, các bà vợ đều có thể khiến chồng mê mẩn, muốn quay về nhà sau một ngày bận rộn nhé!

