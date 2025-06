"Nam Úc Scotch AGS là một trong những trường dạy tú tài Úc SACE lớn nhất Bắc bán cầu"

Bà Michaela Bensley - Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng SACE Nam Úc - trong chuyến ghé thăm Nam Úc Scotch AGS

Nam Úc Scotch AGS - từ tầm nhìn đến dấu ấn phát triển ấn tượng

Nhân dịp ghé thăm và tham dự lễ tốt nghiệp đầu tiên của học sinh lớp 12 của trường Nam Úc Scotch AGS, bà Michaela Bensley - Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng SACE Nam Úc - và ông Matthew Taverner - Giám đốc chương trình SACE International - đã cùng chia sẻ những thông điệp giàu chiều sâu về giá trị của chương trình Tú tài Úc (SACE) và sự trưởng thành toàn diện của người học tại trường Nam Úc Scotch AGS.

Bà Michaela Bensley nhấn mạnh Tú tài Úc SACE không dừng lại ở một chứng chỉ công nhận thành tích học tập. Chương trình còn chuẩn bị hành trang giúp học sinh sẵn sàng đón nhận thử thách trong tương lai, từ môi trường đại học đến cuộc sống.

Theo bà, học sinh tốt nghiệp SACE mang theo nhiều hơn một tấm bằng: đó là năng lực, sự tự tin, bản lĩnh và tư duy phản biện, những yếu tố sẽ định hình tương lai của mỗi người.

Bà gọi đây là "chương trình giúp học sinh khám phá, không ngừng trưởng thành, và tiếp cận cuộc sống với tâm thế tò mò và dũng cảm". Đồng thời, bà cũng khuyến khích học sinh mở rộng chân trời học tập đến những môi trường như bang Nam Úc - nơi có hệ thống giáo dục chất lượng, cộng đồng thân thiện và các trường đại học hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, bà ghi nhận mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa trường Nam Úc Scotch AGS, trường Scotch College Adelaide và Hội đồng SACE, xem đây là mô hình giáo dục tiên tiến, cùng chung cam kết trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam khả năng mở rộng tư duy, phát triển tinh thần tự chủ và chia sẻ thành công.

Ông Matthew Taverner - Giám đốc chương trình SACE International - đánh giá cao sự phát triển của Nam Úc Scotch AGS trong thời gian qua

Trong khi đó, ông Matthew Taverner - Giám đốc chương trình SACE International - ấn tượng về những sự phát triển nhanh chóng của trường Nam Úc Scotch AGS vào 3 năm trước mới thành lập và hiện nay khi đã có những học sinh đầu tiên tốt nghiệp, trúng tuyển vào các đại học danh tiếng trên thế giới.

Ông đánh giá: "Nam Úc Scotch AGS hiện là trường quốc tế giảng dạy chương trình SACE lớn bậc nhất trong nhóm các trường thuộc Bắc bán cầu, đồng thời cũng là ngôi trường có tốc độ tăng trưởng số lượng học sinh nhanh bậc nhất. Nhưng quan trọng hơn cả, khi đến đây và bước vào các lớp học, bạn có thể cảm nhận rất rõ sự tự tin và năng lực học tập nổi bật của các em học sinh".

Ông Taverner cũng khẳng định chương trình Tú tài Úc SACE mang đến sự chuẩn bị toàn diện cho đại học với các kỹ năng quan trọng như nghiên cứu, tư duy phản biện, làm việc nhóm và giao tiếp. Ông cho rằng việc học một chương trình trung học phổ thông chuẩn Úc ngay tại Việt Nam, gần bên gia đình và trong môi trường giáo dục quốc tế, là một lựa chọn đáng giá cho học sinh nơi đây.

Dấu ấn đầu tiên của thế hệ học sinh SACE tại trường Nam Úc Scotch AGS

Chia sẻ về lễ tốt nghiệp đầu tiên của khóa học sinh lớp 12, tiến sĩ Douglas Foster - Chủ tịch Trường Nam Úc Scotch AGS - gọi đây là một ngày đặc biệt không những đối với học sinh, mà còn với toàn thể nhà trường. Trong không khí trang trọng và xúc động, ông khẳng định lễ tốt nghiệp đánh dấu sự khép lại của một hành trình học tập, đồng thời mở ra một chương mới - "hành trình của cơ hội và sứ mệnh" đối với từng học sinh.

Tiến sĩ Douglas Foster - Chủ tịch Trường Nam Úc Scotch AGS - chia sẻ về buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên của những học sinh lớp 12

Ba năm trước, trường Nam Úc Scotch AGS khởi đầu tại Việt Nam với một tầm nhìn rõ ràng: mang đến một nền giáo dục Úc chất lượng cao, toàn diện và hội nhập cho học sinh Việt Nam, thông qua hợp tác chiến lược với trường Scotch College Adelaide và chương trình Tú tài Úc (SACE). Theo tiến sĩ Foster, những thành tựu ngày hôm nay, từ kết quả học tập xuất sắc đến sự trưởng thành toàn diện của học sinh, chính là minh chứng thuyết phục cho tầm nhìn đó.

"Chúng tôi đã chứng kiến các em trưởng thành về tri thức, cũng như phát triển phẩm chất, tư duy và tinh thần công dân toàn cầu", ông khẳng định.

Lễ tốt nghiệp diễn ra với sự hiện diện của hơn 400 khách mời, bao gồm Thống đốc bang Nam Úc Frances Adamson AC, đại diện Hội đồng SACE, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM, phái đoàn Scotch College Adelaide, ban giám hiệu, các phụ huynh - giáo viên - học sinh nhà trường.

Với chủ đề "The First, The Proud", buổi lễ đánh dấu cột mốc lịch sử khi toàn bộ 47 học sinh lớp 12 đầu tiên hoàn tất chương trình SACE và nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng như: University of Melbourne, Monash University, University of Adelaide (Úc); Tufts University, Case Western Reserve University, Boston University, SUNY Buffalo (Mỹ); University of British Columbia (Canada); Kühne Logistics University (Đức)...

