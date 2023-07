Nam thanh niên bị vỡ phổi vì hò hét khi xem thần tượng biểu diễn

Ảnh minh họa: Unsplash

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một thanh niên ở Thâm Quyến mới đây đã bị tràn khí màng phổi hay còn gọi là “xẹp phổi” vì la hét quá to khi xem ca nhạc.

Được biết, đang nhiệt tình cổ vũ cho các thần, chàng trai trẻ này đột nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực. Anh ngay lập tức cảm thấy khó thở và bất tỉnh. Thanh niên trên đã được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện Thâm Quyến, nơi các bác sĩ kết luận rằng anh bị vỡ phế nang ở một bên phổi do la hét quá lớn.

Tràn khí màng phổi là sự tích tụ không khí bất thường trong khoang màng phổi giữa phổi và thành ngực. Nó có thể xảy ra do chấn thương, tổn thương do bệnh phổi hoặc vỡ phế nang do áp lực đột ngột hoặc nghiêm trọng. Áp lực đột ngột được cho là nguyên nhân khiến thanh niên này bị thủng phổi, khi anh này thừa nhận đã hét toáng lên tại buổi biểu diễn ca nhạc.

Các bác sĩ đã loại bỏ lượng không khí dư thừa và giảm bớt áp lực lên lá phổi bị xẹp. Chàng trai 19 tuổi đang phục hồi sức khỏe tốt.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên một người hâm mộ bị vỡ phổi khi xem ca nhạc. Năm 2017, truyền thông phương Tây đã đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một cô gái trẻ bị tràn khí màng phổi vì la hét tại buổi biểu diễn của nhóm nhạc Anh One Direction.

Trên thế giới cũng đã ghi nhận những người bị xẹp phổi khi hát karaoke và tập thể dục buổi sáng. Do đó, chứng bệnh nguy hiểm này hoàn toàn có thể xảy ra bất ngờ trong lúc chúng ta hoạt động thường ngày.