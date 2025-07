Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật Đài Loan (Trung Quốc) Điệp Băng Vệ đã chia sẻ trường hợp này trên chương trình Doctors Is So Spicy, nói rằng nam thanh niên 20 tuổi này và bạn bè đã ăn tối hải sản và ăn liên tiếp hơn 30 con hàu. Sau khi trở về nhà, anh ta cảm thấy bụng mình quặn lại và bị tiêu chảy. Anh ta thậm chí đã bị tiêu chảy 4 đến 5 lần trong vòng một giờ và tình hình ngày càng nghiêm trọng. Vài giờ sau, người đàn ông này đã bị tiêu chảy tới 20 đến 30 lần và không thể đứng vững. Sau đó, anh được xe cứu thương đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Bác sĩ Diệp Băng Vệ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột do vi khuẩn, khi đến bệnh viện anh ta bị sốc nhiễm trùng và suy thận cấp, cần phải nhập viện ngay lập tức. Vì tình trạng của anh ta rất nghiêm trọng, bác sĩ đã sắp xếp thuốc kháng sinh, truyền nước muối và thuốc tăng huyết áp cho bệnh nhân. Sau hơn một tuần nằm viện, tình trạng của người đàn ông đã được kiểm soát, anh ta đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện thuận lợi.

Tại sao lại như vậy? Bác sĩ Điệp Băng Vệ chỉ ra rằng viêm dạ dày ruột do vi khuẩn có thể do ăn thực phẩm không sạch, nấu không kỹ hoặc ăn thực phẩm có quá nhiều vi khuẩn. Ông cũng nhắc nhở mọi người rằng ăn uống quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đường tiêu hóa và dễ gây ra hai vấn đề sau:

- Ăn quá nhiều có thể gây khó chịu ở dạ dày, đầy hơi, buồn nôn hoặc nôn mửa.

- Ăn quá nhiều thịt và cá có thể dẫn đến lượng calo nạp vào quá mức và có thể gây béo phì.

Bạn nên chú ý điều gì khi ăn hải sản? Theo Trung tâm An toàn Thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc), độc tố trong động vật thân mềm là một nhóm độc tố tự nhiên do tảo gọi là dinoflagellate tạo ra. Hầu hết chúng xuất phát từ sự nở hoa của tảo có hại do vi tảo gây ra, thường được gọi là "thủy triều đỏ". Vì động vật thân mềm là loài ăn lọc, chúng hút nước vào cơ thể, lọc và ăn tảo và các hạt thức ăn khác. Do đó, khi thủy triều đỏ xảy ra, động vật thân mềm sẽ lọc một lượng lớn tảo độc và độc tố sẽ tích tụ trong cơ thể chúng, gây ngộ độc cho những người ăn những loài động vật thân mềm này.

Trung tâm An toàn Thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc) chỉ ra rằng có năm loại độc tố thường có trong động vật có vỏ người dân cần đặc biệt chú ý.

1. Ngộ độc gây liệt

Chủ yếu gây tổn thương thần kinh và phát triển nhanh chóng. Triệu chứng ngộ độc: ngứa ran, tê, cảm giác nóng rát quanh miệng, sốt, phát ban, loạng choạng... và thường có triệu chứng tiêu hóa. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể xảy ra tê liệt, ngừng thở và thậm chí tử vong, nhưng hầu hết bệnh nhân thường hồi phục trong vòng vài ngày. Hải sản có thể chứa độc tố này: nghêu, trai, hàu, sò điệp...

2. Ngộ độc tiêu chảy

Triệu chứng ngộ độc: tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng... thường xuất hiện trong vòng 30 phút đến vài giờ sau khi ăn động vật thân mềm bị nhiễm độc, và sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng ba ngày. Cho đến nay chưa phát hiện trường hợp tử vong nào. Hải sản có thể chứa độc tố này: trai, sò điệp, hàu, nghêu, cá tuyết.

3. Ngộ độc gây mất trí nhớ

Bệnh này do tảo cát biển gây ra, đặc trưng bởi các rối loạn tiêu hóa và thần kinh và có thể gây tử vong. Triệu chứng ngộ độc: nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy và đau đầu, đặc biệt là mất trí nhớ tạm thời. Hải sản có thể chứa độc tố này: trai, nghêu, sò điệp, ốc sên, cua, tôm hùm, cá tuyết.

4. Ngộ độc thần kinh

Triệu chứng: Tương tự như ngộ độc động vật thân mềm gây liệt, các triệu chứng bao gồm dị cảm ở đầu và tay, chóng mặt, mất phối hợp, đau cơ và khó chịu ở đường tiêu hóa. Các triệu chứng này sẽ nhanh chóng biến mất và hoàn toàn trong vòng vài ngày. Hải sản có thể chứa độc tố này: hàu, trai, trai, sò, cá.

5. Ngộ độc axit peridinic

Triệu chứng ngộ độc: Tương tự như ngộ độc nhuyễn thể gây tiêu chảy, các triệu chứng bao gồm tiêu chảy nghiêm trọng, nôn mửa, đau bụng, buồn nôn từng cơn và ớn lạnh, thường xảy ra trong vòng 12 đến 24 giờ sau khi ăn nhuyễn thể bị nhiễm độc. Hải sản có thể chứa độc tố này: trai, hàu.

Để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm, hãy chú ý 3 điểm sau khi chế biến động vật có vỏ:

Trước khi ăn, rửa sạch vỏ, bỏ nội tạng và nấu chín kỹ. Nên nấu nhuyễn thể ở nhiệt độ bên trong là 90 độ C trong 90 giây hoặc nấu trong nước sôi cho đến khi vỏ mở ra rồi nấu thêm từ 3 đến 5 phút. Trước khi ăn, nên đổ bỏ nước ép.

Ngoài ra, độc tố của động vật thân mềm thường tích tụ trong các tuyến tiêu hóa và tuyến sinh sản của động vật thân mềm. Người dân nên tránh ăn những bộ phận này. Khi ăn động vật thân mềm hai mảnh vỏ, nếu có thể, nên loại bỏ tất cả các cơ quan nội tạng và chỉ nên ăn phần cơ khép. Nước luộc cũng nên được loại bỏ. Ngoài ra, nên mua động vật thân mềm từ các cửa hàng đáng tin cậy và nên rửa sạch vỏ trước khi nấu. Ăn quá nhiều cũng không nên.

Nguồn và ảnh: TOPick