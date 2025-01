Nếu là “fan cuồng” của phim Hàn Quốc hay chỉ đơn giản là thích ngắm các mỹ nam trên màn ảnh nhỏ thì chắc chắn, nhiều fan girl đã không ít lần phải “lọt hố” Lee Won Jung. Sinh năm 2001, dù chỉ mới 22 tuổi nhưng anh chàng đã tạo nên cơn sốt không nhỏ nhờ visual cực phẩm. Không những nổi bật với vẻ ngoài sáng chói, Lee Won Jung còn khiến fan ngỡ ngàng khi từng 8 lần từ chối lời mời trở thành thực tập sinh Kpop từ các công ty giải trí đình đám.

Mỹ nam sẵn sàng từ chối lời mời làm idol của loạt “ông lớn” làng giải trí để theo đuổi diễn xuất

Lee Won Jung từ nhỏ đã sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao lý tưởng 1m85 cùng gương mặt đẹp như tượng tạc. Không ngạc nhiên khi anh chàng trở thành "con mồi béo bở" của các công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc.

Thời còn là học sinh trung học, Lee Won Jung đã nhận được lời mời gia nhập từ không dưới 8 công ty giải trí đình đám. Trong số đó phải kể đến lời mời từ HYBE - một trong những “ông trùm” làng giải trí đứng sau thành công của BTS, NewJeans,... Xuất hiện trong show truyền hình Knowing Bros, Lee Won Jung tiết lộ anh từng từ chối lời mời debut của một công ty giải trí tới 8 lần: “HYBE liên tục liên lạc cho tôi. Tôi đã hỏi họ rằng nếu họ tìm kiếm một diễn viên thì hãy liên lạc với tôi. Còn nếu không thì tôi xin phép từ chối".

Lee Won Jung chia sẻ thêm anh từ chối HYBE vì muốn được tập trung diễn xuất hơn là trở thành một idol: "Ở tuổi 19, suy nghĩ duy nhất của tôi là nhất định phải trở thành diễn viên. Tôi đã sẵn sàng để diễn những vai phụ hoặc trở thành diễn viên nhạc kịch. Cho dù đó chỉ là vai diễn nhỏ trong phim, tôi vẫn muốn thực hiện".

Vai diễn thiếu gia nhà tài phiệt đưa Lee Won Jung “một bước lên hương”

Sinh ra tại California, Mỹ. Từ nhỏ, Lee Won Jung đã bộc lộ khả năng diễn xuất và mơ ước trở thành diễn viên truyền hình. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2019 với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Class Of Lies (Lớp Học Giả Dối). Nhờ gương mặt sáng, đôi mắt biết nói và khả năng diễn xuất tự nhiên, Lee Won Jung dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các dự án học đường. Sau bộ phim đầu tay Class Of Lies, Lee Won Jung tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án khác như Live On, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo hay Cân Não,... Tuy nhiên các vai diễn này của anh chàng đều ít đất diễn và khá mờ nhạt đối với khán giả.

Anh chàng từng góp mặt trong phim truyền hình Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo

Phải đến khi tham gia bộ phim Hierarchy (Thứ Bậc), Lee Won Jung mới được đông đảo khán giả biết tới. Dù chỉ đóng một vai phụ nhưng anh thậm chí còn nhận được nhiều sự chú ý hơn cả nam chính khi sở hữu visual chuẩn nam thần nhà tài phiệt. Từ thần thái “lạnh như băng”, bất cần đời cho đến nét diễn đầy ma mãnh cùng sự tinh quái của một thiếu gia con nhà giàu đã hoàn toàn thuyết phục khán giả. Bên cạnh đó, cảnh nóng với chính cô giáo của mình cũng là một trong những phân cảnh “để đời” trong sự nghiệp của Lee Won Jung.

Lee Won Jung vào vai một thiếu gia nhà tài phiệt có gương mặt đầy sắc lạnh

Với các fan của Lee Won Jung, nhiều người hài hước gọi anh chàng là “thánh từ chối” khi 8 lần từ chối “ông trùm giải trí”. Thế nhưng có lẽ, khó ai có thể từ chối sức hút của Lee Won Jung. Anh chàng đang dần khẳng định vị trí của mình như một diễn viên trẻ đầy tiềm năng và mang đến làn gió mới cho màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Hiện tại, Lee Won Jung vẫn tiếp tục chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất đồng thời thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.