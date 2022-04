Nam thần gây sốt bên cạnh Kim Hee Sun trong "Tomorrow": Sở hữu ngoại hình chuẩn "visual", có mối tình lặng lẽ bên "tiểu tam trơ trẽn" nhất Kbiz

Tomorrow đang là một trong những bộ phim Hàn Quốc được bàn luận nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Bỏ qua những tranh cãi về diễn xuất của nam chính, chàng Thần Chết điển trai trong bộ phim - do nam diễn viên Lee Soo Hyuk đóng cũng nhận được không ít sự quan tâm từ phía khán giả. Anh gây ấn tượng nhờ diễn xuất tuyệt vời và gương mặt điển trai của mình.

Lee Soo Hyuk - Nam thần gây sốt có ngoại hình cực phẩm

Lee Soo Hyuk sinh năm 1988, sở hữu thân hình cao cực chuẩn 1m84, với khuôn mặt góc cạnh, điển trai, anh nhanh chóng tiến vào làng giải trí bằng nghề người mẫu. Nét đẹp lạnh lùng, hút mắt người nhìn của Lee Soo Hyuk nhanh chóng được lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng và chính thức bước vào con đường diễn xuất.

Mặc dù Lee Soo Hyuk rất chăm chỉ đóng phim, sở hữu vẻ ngoài, thần thái đỉnh cao, cộng thêm kỹ năng diễn xuất cũng không phải dạng vừa nhưng anh lại không có nhiều cơ hội được đảm nhận vai chính trong các tác phẩm mà mình tham gia.



Tuy vậy, những vai phụ của nam diễn viên vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là các vai phản diện. Nét điển trai, lạnh lùng kèm theo ánh mắt sắc lẹm khiến khán giả phải sợ hãi là điều đã làm nên thương hiệu cho Lee Soo Hyuk. Một số tác phẩm tiêu biểu của nam diễn viên có thể kể đến như: What’s Up, Vampire Idol, Scholar Who Walks The Night,...

Sở hữu ngoại hình lạnh lùng, nhân vật thần chết của Lee Soo Hyuk khiến bao trái tim dao động.

Ngoại hình xuất chúng của Lee Soo Hyuk luôn "đốn tim" công chúng mỗi khi xuất hiện.

Dù sự nghiệp không quá nổi bật nhưng đời tư của nam diễn viên lại vô cùng được chú ý. Nhiều nguồn tin cho rằng, Lee Soo Hyuk sở hữu gia cảnh giàu có. Anh hiện đang sống tại khu Gangnam - nơi được mệnh danh là dành cho giới thượng lưu tại Hàn Quốc và sở hữu nhiều bất động sản, xe thể thao đắt tiền.

Được biết, anh là bạn thân của G-Dragon (trưởng nhóm Big Bang). Cả hai quen nhau từ trước khi G-Dragon nổi tiếng với vai trò thành viên Big Bang. Cũng chính nhờ mối quan hệ này mà Lee Soo Hyuk mới quyết định đầu quân cho YG Entertainment sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ.

Lee Soo Hyuk chơi thân với G-Dragon từ trước khi trưởng nhóm Big Bang nổi tiếng.

Chính mối quan hệ này đã khiến Lee Soo Hyuk quyết định ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment.

Có một thời gian hai anh chàng đi chung với nhau như "hình với bóng".

Ngoài G-Dragon, Lee Soo Hyuk còn có hội bạn thân toàn chân dài cực phẩm của Kbiz như: Kim Woo Bin, Hong Jong Hyun, Kim Young Kwang, Sung Joon. Tất cả đều bước vào Kbiz từ nghề người mẫu và thân nhau từ đó. Hiện tại, họ đều đã là những diễn viên có tiếng trong làng phim.

Ngoài G-Dragon, Lee Soo Hyuk còn chơi thân với Kim Woo Bin, Hong Jong Hyun, Kim Young Kwang, Sung Joon.

Chuyện tình kín tiếng cùng "tiểu tam trơ trẽn" nhất Kbiz

Về đời sống tình cảm, ít ai biết, Lee Soo Hyuk từng có khoảng thời gian hẹn hò với Kim Min Hee - "tiểu tam trơ trẽn" nhất Kbiz. Nữ diễn viên trở thành nhân vật bị công chúng xứ Hàn "ghét cay ghét đắng" khi mặt dày chen chân vào cuộc hôn nhân của vị đạo diễn lớn hơn mình 22 tuổi Hong Sang Soo và người vợ tào khang của ông.

Được biết, Lee Soo Hyuk và đàn chị hơn 6 tuổi quen nhau qua sàn diễn thời trang. Thời điểm đó, Lee Soo Hyuk là cái tên vô danh trong làng giải trí. Chính Kim Min Hee là người đã đã bỏ ngoài tai mọi lời chê bai để nâng đỡ, dìu dắt cho Lee Soo Hyuk trong sự nghiệp.

Lee Soo Hyuk lúc còn làm người mẫu chưa mấy danh tiếng đã có quãng thời gian hẹn hò cùng Kim Min Hee - "tiểu tam trơ trẽn" nhất Kbiz.

Khi còn ở bên nhau, cặp đôi từng bị nhiều người chỉ trích vì khoe ảnh hút thuốc, ăn chơi thác loạn. Năm 2011, cả hai công bố đã chia tay do lịch trình bận rộn. Từ sau khi chia tay Kim Min Hee, Lee Soo Hyuk vẫn chưa công khai hẹn hò với bất cứ sao nữ nào.

Với vẻ ngoài đầy ấn tượng và kỹ năng diễn xuất của mình, nhiều người hy vọng Lee Soo Hyuk sẽ sớm có được những bứt phá lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

