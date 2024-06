Nam thần cổ trang gây sốc vì gầy trơ xương đến báo động, khán giả ầm ầm đòi bỏ phim

Trang 163 đưa tin bộ phim cổ trang Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính lên sóng nhưng không gây được tiếng vang. Hiện phim chưa đạt nổi 20 triệu view/ngày dù đã phát sóng được 3 ngày. Theo 163, nguyên nhân lớn nhất nằm ở vóc dáng và nhan sắc của nam chính La Vân Hi.

Nguồn tin bình luận trong nhiều cảnh quay La Vân Hi nhìn còn nhỏ hơn nữ chính Tống Dật. Thời điểm đóng phim, Tống Dật chỉ nặng khoảng 44 kg, khi cô hợp tác với các nghệ sĩ khác đều được khen dáng người nhỏ nhắn, hợp mặc đồ cổ trang. Nhưng đứng bên cạnh La Vân Hi, Tống Dật bỗng hóa người khổng lồ khi đầu vai eo đều lớn hơn bạn diễn.

Nam chính La Vân Hi người nhỏ hơn nữ chính Tống Dật.

La Vân Hi đi giày độn đế cũng không cao bằng Tống Dật.

Vì gầy yếu, nam diễn viên không thể hiện được khí khái, sự mạnh mẽ của nhân vật.

Cảnh hôn giữa La Vân Hi và Tống Dật cũng không tạo cảm xúc lãng mạn cần có vì hai nhân vật cao ngang nhau, nhiều khán giả bình luận "không khác gì xem hai nhân vật nữ đang thân mật".

Thực tế, đây không phải lần đầu La Vân Hi bị phàn nàn về ngoại hình gầy yếu quá mức. Khi đóng Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc chỉ nặng khoảng 42-42 kg nhưng bỗng trở nên tròn trịa hơn vì bên cạnh cô là một chàng trai có bờ vai còn nhỏ hơn nữ giới. Đặc biệt, vóc dáng nhỏ bé của La Vân Hi càng lộ rõ khi đóng phim hiện đại vì không có lớp trang phục rườm rà của cổ trang che lấp.

Theo 163, thực tế Nhan Tâm Ký được đánh giá là có kịch bản khá mới lạ khi kể về chuyện tình giữa vị quận vương lạnh lùng mắc chứng mù mặt Giang Tâm Bạch (La Vân Hi thủ vai) và Nhan Nam Tinh (Tống Dật thủ vai) - nữ du y nhiệt huyết "biến hình" mỗi tháng một lần. Phim được xây dựng theo lối hài hước kết phợp phá án, cảnh võ thuật khá đẹp, nhưng lại không thể níu chân người xem vì nam chính.

Các nữ diễn viên vốn nhỏ bé trở nên cao lớn hơn khi đứng bên cạnh La Vân Hi.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng một diễn viên cần phải nỗ lực hóa thân vào vai diễn để khán giả nhập tâm với kịch bản. Điều này không chỉ thể hiện ở diễn xuất mà cả ngoại hình, cử chỉ, lời thoại.

Huỳnh Hiểu Minh có thể tăng giảm 30 kg vì đóng phim, Đặng Siêu khi tham gia phim Ảnh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã tăng từ 72 kg lên 83 kg và lại giảm xuống 63 kg, thể hiện sự chuyên nghiệp hy sinh vì vai diễn. La Vân Hi nhiều lần bị nhắc nhở ngoại hình quá gầy ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem nhưng anh không thay đổi.

Khán giả bỏ phim vì La Vân Hi quá gầy: - La Vân Hi quá gầy và thấp nên chỉ có thể đóng cổ trang ngôn tình đi giày độn, mặc quần áo nhiều lớp để che bớt khuyết điểm. Phim này mặc giản dị ít đồ là lộ ngay. - Ngày xưa chê La Vân Hi gầy quá, đóng phim hiện đại mặc bị phô khuyết điểm hết, nhưng giờ phim cổ trang cũng không cứu nổi. - Nhìn chung mặt quá gầy không tạo cảm giác uy nghi, trông non nớt yếu ớt. - Trường Nguyệt Tẫn Minh còn có thể dựa vào thiết lập nhân vật là ma ốm đói ăn để giải thích cho ngoại hình. Đóng Nhan Tâm Ký là quận vương giàu có nhưng vóc dáng không đạt chuẩn khiến khán giả bỏ xem. - La Vân Hi gầy quá nên cần phải có trang phục lồng lộn để lấp đó. - La Vân Hi ngoại hình loè loẹt, không chí khí khái nam nhân trong ngôn tình. - La Vân Hi hồi đóng Hương Mật Tựa Khói Sương rất có linh khí, nhưng sau đó vì ốm quá nên thật sự đóng hiện đại không ổn, cổ trang cũng vậy. Mặt ốm dài, người nhỏ. Rõ chán. - Chỉ cần nhìn ngoại hình của La Vân Hi bây giờ hỏi thật lòng mấy khán giả muốn click vào xem. Ít ra phải đẹp trai mạnh mẽ xíu, còn La Vân Hi bé còi hơn cả nữ chính lại còn đóng cổ trang ngôn tình khiến khán giả đại chúng hết hứng rồi.

https://kenh14.vn/nam-than-co-trang-gay-soc-vi-gay-tro-xuong-den-bao-dong-khan-gia-am-am-doi-bo-phim-20240624153115042.chn