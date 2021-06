Nam sinh có cái tên vận vào người "Duy Best", thành tích học cũng đỉnh lắm

Họ tên là thứ vô cùng quan trọng với mỗi người, vì nó sẽ gắn liền với bản thân từ khi sinh ra đến hết quãng đời. Do vậy, một cái tên khi được bố mẹ đặt cho con cái sẽ rất được chú ý về mặt ý nghĩa, thông điệp, để ngoài việc có danh xưng để gọi thì nó còn ẩn chứa những gửi gắm, mong muốn của cha mẹ vào con cái.

Một nam sinh mới đây đã gây bão mạng xã hội với có tên độc nhất vô nhị của mình - Võ Đoàn Duy Best. Đúng vậy, bạn không lầm đâu, có một người mang tên Best thật đấy. Được biết, cậu bạn vừa hoàn thành chương trình lớp 12 tại trường THPT Sa Đéc, Đồng Tháp.

Nam sinh có cái tên độc lạ: Võ Đoàn Duy Best

Nói về lý do vì sao mình sở hữu cái tên khác biệt này, Duy Best cho biết: "Anh hai mình tên Ben, ba mẹ muốn đặt tên theo chữ B nên đặt tên em là Best vì đồng nghĩa với từ Number One, ba mẹ muốn em lớn lên là một người tốt, giúp ích cho mọi người xung quanh!".

Còn về việc tại sao bố lại muốn đặt tên mình là "hạng Nhất, là số một", cậu bạn này lại bật mí, trong một lần bố mình đi hớt tóc tại một tiệm tên là Number One, nên từ đó bố cậu bạn có ý đinh tìm một cái tên hay ho đồng nghĩa, thế là cái tên Duy Best ra đời.

Dù có cái tên hay ho, độc lạ, nhưng cũng đôi lần Duy Best gặp phải những tình huống trớ trêu như bị lôi ra làm trò đùa. 10X tâm sự: "Vào năm lớp 10 khi mình đi thi tuyển sinh thì bị một bạn nam nào đó chụp tên mình lại trong danh sách lớp rồi post lên Facebook với thái độ đùa giỡn. Mình cảm thấy không được tôn trọng nên đã nhắn tin yêu cầu bạn gỡ xuống!".

Nhưng đó chỉ là thiểu số, hầu hết mọi người xung quanh đều tỏ ra thích thú bởi cái tên có 1-0-2 của cậu bạn này. Bởi vì tên là Best nên 10X học hành cũng rất đỉnh, trong 12 năm đi học, cậu bạn sở hữu hàng tá bằng khen các loại, năm lớp 12 vừa rồi cậu bạn cũng xuất sắc đạt danh hiệu Học sinh Giỏi.

Tuy Best không phải là người sẽ luôn đứng nhất nhưng với những nỗ lực trong học tập của mình thì cậu bạn vẫn luôn là cậu con trai số 1 của bố mẹ. Bởi thế, nói tên vận vào người cậu bạn này thì không có gì sai cả phải không nào?

Ảnh, clip: Nhân vật cung cấp