Mới đây, nghệ sĩ Hòa Hiệp gây chú ý khi chia sẻ một dòng trạng thái đầy tâm trạng gửi bà xã ở phương xa. Anh viết: "Em à! Anh vừa phải chăm con, vừa kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, vừa cân bằng tình cảm và vừa phải báo hiếu cha mẹ. Nếu em cố tình không muốn hiểu anh đành chịu. Anh rất mệt mỏi".

Theo chia sẻ của Hòa Hiệp, anh hiện đang một mình chăm sóc con nhỏ. Việc làm cha vốn đã không đơn giản, nay lại cộng thêm trách nhiệm kinh doanh và duy trì sự nghiệp nghệ thuật, mọi thứ trở nên vô cùng áp lực. Anh cũng không quên bổn phận báo hiếu cha mẹ, càng khiến quỹ thời gian của mình trở nên eo hẹp.

Hòa Hiệp chia sẻ những tâm tư khi một mình nuôi con

Chính vì vậy, lời nhắn gửi đến vợ trong dòng trạng thái cho thấy nam nghệ sĩ đang mong đợi sự thấu hiểu và chia sẻ. Khi cả hai ở xa nhau, việc duy trì tình cảm không hề dễ dàng, nhất là trong hoàn cảnh anh bận rộn với hàng loạt trách nhiệm cùng lúc.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã bày tỏ sự đồng cảm, động viên nam nghệ sĩ giữ vững tinh thần. Không ít người gửi lời chúc anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, mong vợ nam nghệ sĩ sẽ hiểu và thông cảm để cùng anh xây dựng hạnh phúc.

"Tình cảm như một nồi canh chua vậy đó. Vị mặn của muối, vị ngọt của đường, vị chát của rau mùi, vị thơm của quế với ngò và vị cay của ớt và vị chua của thơm với me. Vậy mà vài ngày không có nồi canh chua lại thèm. Vì vậy hãy cố lên và chấp nhận Hiệp nhé. Mình đã chọn thì hãy giữ lấy ôn hòa để được hạnh phúc, một khán giả gửi lời khuyên đến Hòa Hiệp.

Hòa Hiệp có con trai đầu lòng với vợ Việt kiều nhưng không công khai danh tính của bạn đời

Cuối tháng 5/2025, Hòa Hiệp xác nhận đã lập gia đình. Bà xã anh là Việt kiều, hiện sống ở nước ngoài. Hai người đã bên nhau khoảng 2 năm, có nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian hẹn hò, nhưng do khoảng cách xa xôi nên thi thoảng xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn.

Tuy vậy, nhờ tình yêu, vợ chồng Hòa Hiệp vẫn gắn bó, quyết tâm cùng xây tổ ấm. Nam nghệ sĩ động viên bà xã cố gắng vượt qua thử thách, đợi anh thêm một thời gian nữa để gia đình sum họp.

Cách đây không lâu, trong bữa tiệc công khai con trai, Hòa Hiệp cảm ơn mẹ của bé nhưng không tiết lộ diện mạo cũng như danh tính cô. Nam diễn viên giải thích nửa kia không thuộc giới showbiz, ngại xuất hiện trước truyền thông.