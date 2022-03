Năm điều cần biết về vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Hiện, có một số dấu hiệu tiến triển về vaccine cho lứa tuổi nhỏ nhất này, nhóm lứa tuổi duy nhất chưa có vaccine ngừa COVID-19. Sau đây là 5 điều các bậc phụ huynh cần biết về vaccine cho lứa tuổi này.

Vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng Pfizer dự báo công bố kết quả thử nghiệm vaccine vào tháng 4 tới.

Vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi của Pfizer gồm 3 liều, đang trong tiến trình tăng tốc thử nghiệm. Hồi tháng 2, dường như vaccine này có thể đang trong chiều hướng được cấp phép, với việc Ủy ban tư vấn của Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã lên kế hoạch nhóm họp để thảo luận về kết quả thử nghiệm.

Tuy nhiên, cuộc họp này đã bị hoãn lại khi Pfizer thông báo sẽ chờ kết quả thử nghiệm liều vaccine thứ ba, dự báo sẽ mang lại hiệu quả phòng ngừa cao hơn. Dữ liệu thử nghiệm liều vaccine thứ ba này có thể sẽ sớm được công bố, để mở đường cho việc vaccine của hãng có thể được cấp phép sử dụng. Trước đó, Pfizer cho biết dữ liệu này có thể được công bố vào đầu tháng 4.

Hãng Moderna cũng tham gia vào cuộc đua bào chế vaccine cho trẻ nhỏ

Trong khi phần lớn sự chú ý đang đổ dồn vào vaccine của hãng Pfizer thì trong tuần này, hãng dược Moderna thông báo trong những tuần tới sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng vaccine gồm 2 liều cho trẻ dưới 6 tuổi. Trong một dấu hiệu khả quan, hãng Moderna thông báo vaccine này có thể sinh ra phản ứng miễn dịch, tương tự như phản ứng miễn dịch ở người trưởng thành. Tuy nhiên, hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa lây nhiễm là khá thấp, với tỉ lệ là khoảng 44% đối với trẻ từ 6 tháng tới 2 tuổi và 37% đối với trẻ từ 2-5 tuổi.

Mặc dù vậy, các chuyên gia và hãng Moderna vẫn bảo vệ hiệu quả này của vaccine khi cho rằng mặc dù vaccine này không thể ngăn ngừa bất kỳ lây nhiễm nào, dù ở thể nhẹ, song mục tiêu quan trọng nhất là vaccine này có thể ngăn bệnh trở nặng, tương tự như vaccine ngừa COVID-19 cho người trưởng thành mắc Omicron, giúp ngăn bệnh trở nặng hơn là ngăn ngừa bất kỳ lây nhiễm nào.

Pfizer và Moderna đang áp dụng các chiến lược khác nhau

Một khi dữ liệu thử nghiệm của Pfizer được công bố vào tháng 4, FDA sẽ có thể so sánh vaccine 2 liều của Moderna với vaccine 3 liều của Pfizer. Liều lượng mỗi liều vaccine của Moderna nhiều hơn so với vaccine của Pfizer. Cụ thể, mỗi liều vaccine của Moderna cho trẻ nhỏ là 25 microgram, bằng 1/4 liều của người trưởng thành trong khi vaccine của Pfizer là 3 microgram, chỉ bằng 1/10 liều vaccine cho người lớn.

Theo chuyên gia về vaccine tại Đại học Johns Hopkins, William Moss, hai hãng này đang cố gắng đạt được sự cân bằng chuẩn về liều lượng vaccine sao cho đủ liều để mang lại hiệu quả trong phòng chống bệnh mà không quá liều để có thể gây ra tác dụng phụ.

Các vaccine đang cho kết quả khả quan về độ an toàn

Hiện không có "dấu hiệu cảnh báo đỏ" về độ an toàn của vaccine cho trẻ nhỏ. Hãng Moderna trong tuần này công bố kết quả thử nghiệm cho thấy mức độ an toàn đầy triển vọng, tương tự như vaccine cho người trưởng thành. Cụ thể, trong các cuộc thử nghiệm, chỉ có một tỉ lệ nhỏ ghi nhận bị sốt sau khi tiêm vaccine, và tỉ lệ rất nhỏ (0,2%) bị sốt 40 độ C, không có trường hợp nào tử vong hoặc bị viêm cơ tim.

Có đủ nguồn cung, song cũng có sự do dự tiêm cho trẻ

Trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc thảo luận gay gắt tại Quốc hội Mỹ về nguồn kinh phí mua vaccine ngừa COVID-19, có lo ngại cho rằng chính phủ Mỹ sẽ không có đủ tiền để mua liều vaccine thứ 4 cho những đối tượng cần tiêm mũi thứ 4. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ luôn đảm bảo đủ nguồn cung cho vaccine cho trẻ nhỏ một khi vaccine cho lứa tuổi này được cấp phép sử dụng.

Trong tuần này, điều phối viên chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients nêu rõ: "Chúng tôi đảm bảo nguồn cung vaccine cho trẻ dưới 6 tuổi. Chúng tôi sẽ cung cấp những vaccine này cho hàng chục nghìn điểm tiêm chủng cho trẻ trên toàn quốc mà các bậc phụ huynh biết và đặt lòng tin".

Tại Mỹ, tỉ lệ tiêm chủng đang bị chậm lại trong nhóm trẻ đã có vaccine ngừa COVID-19, mặc dù chỉ 1/4 trong nhóm trẻ từ 5-11 tuổi đã được tiêm đầy đủ. Vì vậy, trong khi một số phụ huynh mong chờ có vaccine cho con mình thì số khác chẳng tỏ ra mấy mặn mà với vấn đề này. Chuyên gia Moss dự báo tỉ lệ bao phủ tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ thậm chí còn thấp hơn so với trẻ từ 5 tuổi trở xuống sau khi có sẵn vaccine cho nhóm lứa tuổi nhỏ nhất này.