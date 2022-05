Nam diễn viên Hàn đầu tiên thắng giải Cannes: Quốc bảo điện ảnh oanh tạc phòng vé, thời trẻ từng bị "ghẻ lạnh" vì kém sắc

Kết quả chung cuộc của Liên hoan phim Cannes 2022 cuối cùng cũng được công bố, qua đó gây bất ngờ lớn với loạt giải thưởng dành cho nền điện ảnh Hàn Quốc. Với vai diễn trong bộ phim Broker, Song Kang Ho đã trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử chiến thắng giải thưởng cá nhân tại Cannes. Giải thưởng này như một dấu mốc vàng son trong sự nghiệp vô cùng lẫy lừng của "quốc bảo điện ảnh Hàn".

Từ tân binh chật vật vì ngoại hình lệch chuẩn đến tên tuổi quen thuộc của các đạo diễn tài năng

Ở ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, có nhan sắc là một lợi thế rất lớn. Thế nhưng Song Kang Ho không có được ngoại hình chuẩn nam thần như thế hệ sao Hallyu cùng lứa. Anh có ngoại hình chất phác với khuôn mặt to, đôi mắt một mí, thậm chí đường nét còn bị cho là có phần thô kệch, khó có thể đóng nam chính. Chính vì điểm yếu ngoại hình mà những năm mới vào nghề, Song Kang Ho khá chật vật. Anh bắt đầu sự nghiệp bằng việc hoạt động trong các nhóm kịch sân khấu với những vai nhỏ rồi bắt đầu đi casting phim nhưng thường xuyên bị từ chối, ngay cả vai phụ.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 1996, cơ hội cuối cùng cũng đến với Song Kang Ho khi anh được đạo diễn Hong Sang Soo mời đóng vai phụ trong tác phẩm đầu tay của ông. Ngay sau đó, anh có dịp hợp tác với hai đạo diễn nữa là Lee Chang Dong và Kim Jee Woon. Điểm trùng hợp là hiện tại, sau nhiều năm chinh chiến, đây đều là những đạo diễn vàng của làng phim Hàn.

Với năng lực diễn xuất hơn người, Song Kang Ho dần dần được thừa nhận và chính thức thăng hạng thành nam chính nhờ bộ phim Joint Security Area của đạo diễn tài danh Park Chan Wook, người mới đây cũng thắng giải cá nhân ở LHP Cannes. Tới năm 2002, Song Kang Ho lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Bong Joon Ho trong bộ phim hình sự tội phạm kinh điển của điện ảnh Hàn - Memories Of Murder (ra mắt năm 2003). Bộ phim này đã mang đến cho Song Kang Ho hàng loạt giải thưởng lớn cũng là tác phẩm mở ra hành trình chinh phục mọi giới hạn điện ảnh của cặp bài trùng Bong Joon Ho - Song Kang Ho.

Song Kang Ho từng chia sẻ: "Có một đạo diễn mà tôi không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ anh ấy dù có bận rộn đến đâu, đó là Bong Joon Ho."

Bong Joon Ho - Song Kang Ho

"Tắc kè hoa" oanh tạc phòng vé xứ Hàn

Không có lợi thế về ngoại hình nhưng chính khuôn mặt "không có gì nổi bật" này đã giúp Song Kang Ho trở thành diễn viên hiếm hoi có thể hóa thân vào rất nhiều nhân vật với nhiều tính cách khác nhau. Trong cả sự nghiệp của mình, anh chưa bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân, sẵn sàng thử sức, làm mới bản thân ở tất cả các thể loại vai diễn. Báo giới Hàn Quốc gọi Song Kang Ho là "người muôn mặt" hay "tắc kè hoa" của điện ảnh Hàn đương đại bởi trong hàng loạt tác phẩm danh tiếng, Song Kang Ho chưa bao giờ tự lặp lại chính mình.

Trong top 50 phim điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời đại, Song Kang Ho đóng chính 10 phim, gồm Memories Of Murder (5,1 triệu người xem - cao nhất năm 2003), Người Luật Sư (11,37 triệu vé), Snowpiercer (9,3 triệu vé), The Face Reader (9,1 triệu vé), Tài Xế Taxi (gần 12,2 triệu vé),... Các phim Parasite, The Age of Shadows, Secret Sunshine, Thrist và The Good, The Bad, The Weird (Thiện, Ác, Quái)... cũng thu hút hàng triệu người đến rạp. Dù chẳng phải những tác phẩm mang tính giải trí, thương mại cao, thậm chí đều thuộc những thể loại nặng đô như lịch sử, hình sự phá án,... nhưng phim của Song Kang Ho gần như chưa bao giờ thất thế ở phòng vé.



Sau hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, giải thưởng cao quý mà Song Kang Ho vừa nhận tại LHP Cannes gần đây đã giúp anh được gọi với một danh hiệu mới là "award fairy". Danh hiệu này có ẩn ý rằng Song Kang Ho là người góp phần mang lại những giải thưởng cổ tích cho điện ảnh Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/nam-dien-vien-han-dau-tien-thang-giai-cannes-quoc-bao-dien-anh-oanh-tac-phong-ve-thoi-tre-tung-bi-ghe-lanh-vi-kem-sac-20220529113810155.chn

https://kenh14.vn/nam-dien-vien-han-dau-tien-thang-giai-cannes-quoc-bao-dien-anh-oanh-tac-phong-ve-thoi-tre-tung-bi-ghe-lanh-vi-kem-sac-20220529113810155.chn