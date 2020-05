Nam công nhân bị điện giật tử vong trong lúc rửa máy nâng cát

Bãi tập kết cát nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: B. Anh)

Chiều ngày 23/5, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong

Thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 22/5, anh N. V. Th. (20 tuổi, trú ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là công nhân của Công ty cổ phần CS Miền Trung (có địa chỉ tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đang kéo máy bơm nước để rửa máy nâng trong bãi tập kết cát của công ty thì bất ngờ bị điện rò rỉ giật tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. “Bước đầu, nhận định là do rò rỉ điện từ máy bơm nước khiến anh Th. bị điện giật tử vong”, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết.