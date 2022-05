Nam ca sĩ từ ngôi sao nổi tiếng giờ chuyển nghề làm ở nhà máy, tất cả là vì bị vợ cũ hơn 11 tuổi tố "xù" tiền trợ cấp

Eli (U-KISS) và Ji Yeon Soo là một trong những cặp đôi "đũa lệch" đình đám xứ Hàn. Cựu người mẫu xe hơi Ji Yeon Soo hơn chồng đến 11 tuổi. Cặp đôi kết hôn vào năm 2014, có 1 cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, vào tháng 11/2020, 2 người đã chính thức ly hôn sau 6 năm chung sống. Tưởng chừng việc "đường ai nấy đi" sẽ diễn ra trong êm đẹp, thế nhưng những ồn ào lại liên tiếp xảy ra.

Lý do khiến Eli bị chỉ trích nhiều nhất là việc bỏ vợ con đi Mỹ và nghi vấn "xù" tiền trợ cấp của con trai. Sau 2 năm đường ai nấy đi, tình thế dường như khả quan hơn, người trong cuộc có lẽ cũng đã nguôi ngoai. Trong chương trình We Got Divorced 2, Eli và Ji Yeon Soo được cho là đang nghiêm túc cân nhắc việc chung sống trở lại, cùng chăm sóc con trai. Cựu thành viên U-KISS cũng bày tỏ mong muốn ở lại Hàn Quốc, sống bên con trai và hoàn thành trách nhiệm của 1 người bố. Đáng nói hơn cả, thậm chí để có thể hỗ trợ tài chính cho vợ cũ và con trai, nam idol còn phải làm việc tại 1 nhà máy. Công chúng cho rằng, sở dĩ Eli phải cố gắng như vậy là vì không muốn mang danh xấu sau khi bị vợ cũ tố "xù" tiền trợ cấp.

Tại chương trình We Got Divorced 2, Eli và Ji Yeon Soo đã gặp nhau và cân nhắc chuyện sống chung trở lại và cùng nhau nuôi dưỡng con trai. Cả 2 vô cùng xúc động khi trải lòng về những điều không hay trong quá khứ

Vì gặp khó khắn trong việc xin visa sang Mỹ, đồng thời ý thức được trách nhiệm với con trai, Eli quyết định ở lại Hàn Quốc, làm việc tại 1 nhà máy để kiếm tiền nuôi con

Năm 2021, sau khi ly hôn, Ji Yeon Soo đã lên truyền hình tố cáo Eli bỏ sang Mỹ, đơn phương ly hôn qua điện thoại, "xù" trợ cấp và mang con đi, khiến cô đau khổ muốn tự tử. Cựu người mẫu còn tố gia đình chồng coi mình như giúp việc, mẹ chồng chiếm quyền sở hữu nhà, thậm chí đẩy cho khoản nợ khổng lồ, khiến cô phải bán 10 chiếc túi hàng hiệu và mất 8 năm mới trả nợ xong.

Năm 2021, cựu người mẫu đã 1 lần kể hết chuyện đau lòng của cuộc sống hôn nhân