Năm 2023 có những kỳ thi tuyển sinh riêng nào mà thí sinh cần lưu ý?

Theo đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo vừa công bố , một trong những điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023 với các trường có tổ chức kỳ thi riêng là công nhận chéo kết quả thi của nhau để tuyển sinh.

Năm nay, dự kiến sẽ có rất nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia để xét tuyển. Theo đó, các thí sinh sẽ không cần phải tham gia quá nhiều kỳ thi để xét tuyển đầu vào đại học, như vậy vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc, vừa giảm bớt áp lực thi cử cho thí sinh.

Kỳ thi riêng Đại học Bách khoa Hà Nội

Với mục tiêu mở rộng khả năng áp dụng kết quả bài thi Đánh giá tư duy cho các trường đại học, học viện khối ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp, y dược… và phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành và phổ thông mới, Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định điều chỉnh cấu trúc, nội dung bài thi, áp dụng từ năm 2023.

Bài thi được điều chỉnh theo hướng gọn nhẹ hơn, từ thi 270 phút xuống còn 150 phút, xóa bỏ tư duy theo tổ hợp môn học từ Toán + Đọc hiểu + Khoa học tự nhiên + tiếng Anh thành nội dung đánh giá tư duy Toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy giải quyết vấn đề.

Trường sẽ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 1 buổi (150 phút), nhiều đợt thi, nhiều địa điểm thi, cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong 2 năm, không giới hạn đối tượng dự thi, số lần dự thi. Kỳ thi đánh giá tư duy 2023 sẽ được tổ chức nhiều đợt trong năm (dự kiến ba đợt thi) và thí sinh không bị giới hạn các lần thi.

Kỳ thi riêng đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) 2023 có nhiều thay đổi, như giới hạn số lần dự thi của thí sinh và không hỗ trợ lệ phí thi như năm 2022, số lần dự thi...

Hệ thống năm nay chỉ cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm (tính đến ngày 31/12.

Về lịch thi, cả 8 đợt thi đều được tổ chức vào cuối tuần, từ 10/3 đến 4/6, nhằm thuận tiện cho thí sinh di chuyển. Thí sinh bắt đầu đăng ký từ 6/2 cho các đợt thi tháng 3-4, đến 18/3 đăng ký cho các đợt tháng 5-6. So với năm 2022, thời điểm kết thúc đợt thi cuối của năm nay sớm hơn 1,5 tháng.

Đề thi gồm 150 câu: Toán (50 câu, 75 phút), Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút), Khoa học tự nhiên - Xã hội (50 câu, 60 phút). Thí sinh làm bài thi trên máy tính, câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm khách quan (lựa chọn một trong bốn đáp án) và điền đáp án.

Tổng thời gian làm bài là 195 phút, thang điểm 150. Ngoài ra, đề thi có thể gồm 1 - 3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm, thí sinh sẽ có thêm khoảng 4 phút để làm.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023 diễn ra 2 đợt. Đợt 1, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 1 đến 26/2. Ngày thi diễn ra sau đó 1 tháng (26/3), kết quả được nhà trường dự kiến công bố vào 4/4.

Đợt thi thứ 2 diễn ra vào ngày 28/5. Để chuẩn bị cho đợt thi này, các thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 5 đến 28/4. Kết quả dự kiến công bố ngày 6/6.

Đề thi được trường giữ nguyên hình thức, cấu trúc, cách đăng ký thi như năm 2022. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (150 phút làm bài) với 3 phần: 40 câu sử dụng ngôn ngữ, 30 câu Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu, 50 câu giải quyết vấn đề.

Kỳ thi riêng ngành công an

Kết quả của kỳ thi riêng khối ngành Công an được 8 trường sử dụng xét tuyển, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Dự kiến trong tháng 3 hoặc 4, Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường và bài thi mẫu để thí sinh tham khảo.

Kỳ thi riêng Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 với nhiều điểm thay đổi và mở rộng phạm vi. Kỳ thi đánh giá năng lực của trường năm 2023 gồm 8 môn. Thời gian thi dự kiến một hoặc hai đợt vào cuối tháng 4 và 5 hằng năm, sau khi học sinh học xong chương trình THPT và trước khi thi tốt nghiệp.

Ngoài điểm thi chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ có một số điểm thi ở các cơ sở giáo dục đại học ở miền Trung, miền Nam.

So với năm ngoái, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi này để đăng ký vào trường khác. Hiện 8 trường đại học khối ngành Sư phạm trên cả nước đều chấp nhận cho thí sinh sử dụng kết quả thi riêng này để xét tuyển

Kỳ thi riêng Đại học Sư phạm TP.HCM

Năm 2023 trường tiếp tục tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào tháng 4 và 6. Đồng thời, trường cũng tăng chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt lên tối đa 40% so với tổng chỉ tiêu.

Tùy theo nhu cầu xét tuyển vào các ngành học khác nhau, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc một số bài thi để đăng ký xét tuyển vào các ngành học. Thí sinh làm bài thi trên máy tính tại các điểm thi do trường tổ chức.

Kỳ thi tổ chức 6 bài thi. Cụ thể, bài thi Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thời gian làm bài 90 phút/môn với 35 câu trắc nghiệm, 4 lựa chọn và 15 câu hỏi dạng trả lời ngắn. Bài thi Ngữ văn (90 phút, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn và 1 bài viết luận chủ đề nghị luận xã hội) và tiếng Anh (180 phút gồm 4 phần: nghe, nói, đọc, viết).

Dự kiến, tháng 1/2023, trường sẽ công bố chi tiết về kỳ thi và có thông tin chính thức về một số trường sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.

Để thuận tiện cho thí sinh, trường Đại học Sư phạm TP.HCM và trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của nhau.

Kỳ thi năng khiếu

Kỳ thi năng khiếu được tổ chức riêng ở các trường đại học như: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Xây dựng, Mỹ thuật công nghiệp, Văn hoá Hà Nội, Âm nhạc quốc gia, Kiến trúc TP.HCM, Kiến trúc Đà Nẵng...

Với các trường đại học khối ngành mỹ thuật (khối V00), thí sinh thi vẽ tượng đầu người trên khổ giấy A3, bài thi vẽ bố cục tạo hình. Khối H00, thí sinh thi vẽ người bán thân trên khổ giấy A1 bằng bút chì đen và bài thi Bố cục trang trí màu.

Với các trường khối ngành âm nhạc, thí sinh sẽ tham gia các bài thi về Thẩm âm, Tiết tấu, Xây dựng kịch bản sự kiện... tuỳ vào quy định cụ thể của từng trường.