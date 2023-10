Mỹ Tâm, Thanh Hằng cùng dàn sao Việt hùng hậu đổ bộ thảm đỏ ‘Đất rừng phương Nam'

Buổi ra mắt phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam" tại TP.HCM là sự kiện giải trí "nóng" nhất tối 11/10. Tại thảm đỏ, ngoài sự xuất hiện của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng các diễn viên trong phim, còn có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu Việt Nam đến xem phim.

Mỹ Tâm thu hút sự quan tâm của giới truyền thông cũng như các khán giả vì cô rất ít khi tham gia vào 1 sự kiện ra mắt phim. Nữ ca sĩ xinh đẹp và dịu dàng với chiếc váy trắng, cô liên tục cười nói chúc mừng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Trấn Thành. Thanh Hằng lần đầu xuất hiện sau thông báo chuẩn bị kết hôn, cô chọn phong cách menswear quen thuộc. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các nàng Hậu với những bộ áo bà ba.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và bạn gái Bùi Lan Hương

Trấn Thành

Mỹ Tâm

Cô không quên gửi lời chúc mừng đến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Trấn Thành

Siêu mẫu Thanh Hằng

Tuấn Trần

Hứa Vĩ Văn

Mai Tài Phến

Bé Hạo Khang

Hoa hậu Thùy Tiên

Hoa hậu Tiểu Vy

Siêu mẫu Minh Tú

Á hậu Hồng Đăng

Lê Giang và Anh Tú

Trung Quân

Đại Nghĩa

Lương Mạnh Hải

Thùy Chi

Gia đình danh ca Hương Lan

Cặp đôi Mie - Hồng Thanh

Gia đình Tú Vi - Văn Anh

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ

Ali Hoàng Dương, Tuyền Mập và Lý Hạo Mạnh Quỳnh

Vợ chồng Quyền Linh cùng 2 cô con gái xinh đẹp

Karik

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

Uyển Ân

Nhạc sĩ Đức Trí

Băng Di

Samuel An

Hồng Ánh

Phương Thanh và đạo diễn Đoàn Minh Tuấn

Trương Quỳnh Anh và Kaity Nguyễn

Kim Tuyến và người mẫu Trang Trần

Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh

Nghệ sĩ Hồng Vân và Ngân Quỳnh

Anh Đức

Ngọc Phước và BB Trần

"Đất rừng phương Nam" phiên bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và đồng bạn. Bộ phim sẽ công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 20/10.