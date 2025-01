Trước đó, CBS News dẫn lời nhân chứng cho biết một chiếc xe tải đã đâm vào đám đông trên giao lộ với tốc độ cao. Sau đó, tài xế bước xuống xe và nổ súng. Cảnh sát lập tức nã đạn đáp trả.

Vụ việc xảy ra khi đám đông đang tụ tập ăn mừng năm mới. Một cặp đôi nói với CBS News , rằng họ nghe thấy tiếng va chạm từ cuối phố khi một chiếc xe tải màu trắng đâm xuyên qua hàng rào.

"Một hành động bạo lực khủng khiếp đã xảy ra trên đường Bourbon vào sáng sớm nay", Thống đốc bang Louisiana - Jeff Landry - cho biết trên X, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa hiện trường.









Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: CNN)

Theo chính quyền địa phương, những người bị thương đã được đưa đến ít nhất năm bệnh viện khác nhau. Trong đó có hai cảnh sát bị trúng đạn.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình trạng của nghi phạm.

New Orleans từng ghi nhận nhiều vụ xả súng và lao xe vào đám đông trong các cuộc diễu hành.

Tháng 11/2024, hai người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong hai vụ xả súng riêng biệt dọc theo tuyến đường diễu hành ở New Orleans. Sự kiện này có hàng nghìn người tham dự.

Tháng 2/2017, một chiếc xe bán tải do một người đàn ông nghi say xỉn điều khiển đã lao vào đám đông khán giả đang xem cuộc diễu hành Mardi Gras ở New Orleans, khiến hơn 20 người bị thương.

Theo CNN, Reuters